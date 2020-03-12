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 Коронавирус выявлен у 71-летней женщины, которая недавно вернулась из Польши, - Житомирская ОГА

В Житомирской области обнаружили случай заболевания коронавирусом COVID-19 у 71-летней женщины, которая, по предварительной информации, недавно вернулась из Польши.

Об этом сообщил в ходе брифинга глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко, информирует Цензор.НЕТ.

"Проинформировали, что женщина сначала гостила у родственников во Львове, а потом вернулась домой в Радомышль. Сейчас 71-летняя пенсионерка срочно госпитализирована и изолирована", - ссообщили в ОГА.

В управлении здравоохранения сообщили, что женщина находится на лечении: "Пациентка имеет лабораторно подтвержденный диагноз, врачи обнаружили осложнения - воспаление легких. Проводится необходимое симптоматическое лечение".

В ОГА подчеркнули, что за состоянием здоровья всех контактных лиц с инфицированной женщиной следят медики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Количество заражений Covid-19 в Польше выросло за сутки вдвое

Напоминаем, 12 марта в Украине зафиксировано два новых случая коронавирусной инфекции - у женщины из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области

Источник: https://censor.net.ua/n3181127
 
 
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Київ. Перший випадок коронавірусу!

Коментар головного лікаря лікарні: "Сьогодні
пасажирами автобусу, який їхав маршрутом ст. м. Лісова - ринок Троєщина в нашу лікарню був доправлений громадянин К. з діагнозом грип. На даний момент стан хворого стабільний. Найбільше занепокоєння лікарів викликають незвичні симптоми, що не властиві цьому захворюванню: черепно-мозкова травма, гематома в ділянці правого ока, множинні забої і садна на тілі і обличчі. Перелом верхньої лівої кінцівки, множинні тілесні ушкодження і проступаючий червоний напис в області лопаток: "Маску треба одягати, козел, коли пчихаєш!" Не дивлячись на відсутність у хворого типових ознак грипу, на вимогу пасажирів маршрутки, його помістили у інфекційне відділення лікарні. Основним фактором у прийнятті такого рішення стали висловлювання громадянина П.: "А хай відчує, с..ка те, що ми відчували!"

Зі слів госпіталізованого громадянина К.:
- Я зайшов до маршутки та запитав, як проїхати на ринок, бо я не місцевий, з Чернівців приїхав.... Далі здається я чихнув.... потім темрява... Нічого не пам"ятаю.... прийшов до тями лише тут, у лікарні. Дуже дякую киянам що доправили мене до лікарні, а не кинули помирати на вулиці…
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а давайте сделаем Сивохо уполномоченным по примирению с короновирусом..
пусть с заболевшими людьми проводит примирительные платформы.. а мы по ТВ посмотрим..
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А на Дамбазскам направлении на КПП измеряют температуру ?
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Київ. Перший випадок коронавірусу!

Коментар головного лікаря лікарні: "Сьогодні
пасажирами автобусу, який їхав маршрутом ст. м. Лісова - ринок Троєщина в нашу лікарню був доправлений громадянин К. з діагнозом грип. На даний момент стан хворого стабільний. Найбільше занепокоєння лікарів викликають незвичні симптоми, що не властиві цьому захворюванню: черепно-мозкова травма, гематома в ділянці правого ока, множинні забої і садна на тілі і обличчі. Перелом верхньої лівої кінцівки, множинні тілесні ушкодження і проступаючий червоний напис в області лопаток: "Маску треба одягати, козел, коли пчихаєш!" Не дивлячись на відсутність у хворого типових ознак грипу, на вимогу пасажирів маршрутки, його помістили у інфекційне відділення лікарні. Основним фактором у прийнятті такого рішення стали висловлювання громадянина П.: "А хай відчує, с..ка те, що ми відчували!"

Зі слів госпіталізованого громадянина К.:
- Я зайшов до маршутки та запитав, як проїхати на ринок, бо я не місцевий, з Чернівців приїхав.... Далі здається я чихнув.... потім темрява... Нічого не пам"ятаю.... прийшов до тями лише тут, у лікарні. Дуже дякую киянам що доправили мене до лікарні, а не кинули помирати на вулиці…
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Лестор Нетописец, вам кажется подобная ситуация смешной?
Из глупого анекдота это завтра может стать страшной действительностью, нет?!
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Любезная, я просто пережил уже времена подобной идиотской паники 2009-го года с "неизлечимым и с большим процентом смертности свинным гриппом", переходящим в пневмонию. И что, кто то ныне о том вспоминает в СМИ? Нет. Как и то, что этот самый свинной грипп и в сию минуту гуляет по Украине и ныне и смертность от его осложнений в районе 10% от числа заболевших, в отличие от 4% при "короно-вирусе".
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Вы реально считаете, что наше внимание стараются отвлечь от чего-то более важного?
Но ( даже если это так) мне это не кажется поводом для подобных шуток. Учитывая Санжары ваш анекдот - почти правда жизни при том уровне подготовленности страны к пандемии((((
ИМХО
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Я не сторонник теории заговоров. Но я реально считаю, что нагнетаемая истерия связана с желанием фармацевтов урвать бабла.
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Уже урвали. Но не фармацевты - лекарства-то нет(
А дальше мы получим то, что получим
А масочки почему-то уже тоже не в Украине. Так что бабло УЖЕ ушло
Вам - здоровья
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Лучше бы это стало действительностью. Некоторые мрази чихают и кашляют в транспорте, даже не утруждаясь прикрыть при этом рот хотя бы ладонью. Просто размазывают сопли по лицу и едут дальше под толерантное молчание окружающих...
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Мы много лет уже в транспорте более, чем толерантны(
По поводу мата в маршрутке ( и то только подросткам) я позволяю себе лишь один вопрос :" Ты этими губами потом и маму целуешь?" Кто-то извиняется...
А рядом стоят (СИДЯТ!) мужики и делают вид, что все норм
Так что, извините, это просто культура поведения, которой, увы, нет.......
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А на Дамбазскам направлении на КПП измеряют температуру ?
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а давайте сделаем Сивохо уполномоченным по примирению с короновирусом..
пусть с заболевшими людьми проводит примирительные платформы.. а мы по ТВ посмотрим..
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не,не надо...зачем вам рискованный контакт? Коронавирус выявлен у 71-летней женщины, которая недавно вернулась из Польши, - Житомирская ОГА - Цензор.НЕТ 51
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за ним нужен контроль, чтоб потом он лично в ухо об успехах зеленскому докладывал.
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"Жінка з Житомирщини, яку сьогодні госпіталізували з коронавірусом, приїхала з Польщі 3 березня, в неї з того часу були симптоми, але вона на це не зважала, ходила навіть в церкву, цілувала ікони.
Виявили тільки тепер, бо стало вже зовсім зле.
Ви ж розумієте, що це пздц, повний пздц...
І в цьому пздці однаковою мірою винні як бдлонаселення, так і влада, яка досі по телевізору крутить рекламу, що це не страшно, замість того, щоб розказати людям про справжню загрозу." Mason Lemberg
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Одна знайома з Італії пригнала хвора, ледве дихає, і плювати їй на свою сім'ю яку вона заразить- бидло воно не уміє думати.
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Израиль зафиксировал два новых случая коронавируса в стране, это туристы, прилетевшие из Москвы А на рассєє коронавируса нету... Думаю, наші владні припіздні так само брешуть
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На Арсенальной душегубки стоят((( Или что это вообще? Зеля готовится завтра защищать украинцев от короновируса ? Коронавирус выявлен у 71-летней женщины, которая недавно вернулась из Польши, - Житомирская ОГА - Цензор.НЕТ 4655
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А говорят денег нету для закупки транспорта для фронта. На автозаки и мусоров денег всегда хватает
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Паковать кого - то будут? И в больших объемах.
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А Львів це що Польща, цензор взагалі вже кацапів статті бере писати???
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Дядьку не придирайся. Один ти щось не так зрозумів. Їхала з Польщі - заїхала трохи у Львів, а потім додому на Житомирщину відправилася.
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Пан Буддист@sranysovok 6 ч

О так китайцы на самолете кровь выписанных пациентов повезли в Италию
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