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Все про:диаспора (301) Италия (1024) украинцы (3123) заробитчане (398) COVID-19 (720)

 Украинка в Италии заразилась коронавирусом, она в тяжелом состоянии, - соцсети

65-летняя женщина работала в г. Ровато в провинции Брешия. 4 дня назад ее госпитализировали с подозрением на коронавирус, сегодня диагноз подтвердился.

Об этом сообщила в Фейсбуке живущая в Италии украинка Оксана Федкив, информирует Цензор.НЕТ.

"Наша украинка, Раиса Малышева (07.08.1954 г. рождения), которая работала на законных основаниях и со всеми документами в г.Ровато провинции Брешия. Четыре дня назад была госпитализирована в одну из больниц Кьяри с подозрением на COVID-19 (коронавирус). Сегодня диагноз был подтвержден. Женщина находится в реанимации, интубирована, в очень тяжелом состоянии", — написала она.

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По словам Федкив, она пишет об этом, чтобы предупредить людей, которые могли контактировать с зараженной украинкой.

"Не занимайтесь самолечением, ваше обращение к врачам убережет вас и Ваших близких от плохих последствий", — добавила она.

Украинка в Италии заразилась коронавирусом, она в тяжелом состоянии, - соцсети 01

Источник: https://censor.net.ua/n3181125
 
 
 Топ комментарии
 
Я бачу, ти із тєх, кто "відіт мір в глазах Путіна".
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Уляна Супрун@usuprun





Завтра прийду на засідання комітету ВРУ з питань здоров'я нації.
Хочу послухати про плани МОЗУ та бути свідком обговорення пропозиції регіоналів воскресити Семашка.
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Уляна Супрун@usuprun





Завтра прийду на засідання комітету ВРУ з питань здоров'я нації.
Хочу послухати про плани МОЗУ та бути свідком обговорення пропозиції регіоналів воскресити Семашка.
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Ще не всіх українців добила? Апєтіт пріходіт ва врємя єди
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Я бачу, ти із тєх, кто "відіт мір в глазах Путіна".
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более того! в его голове завершилась не только война, но и мозги!
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КОЛИ ВІДЧУВ СЕБЕ МОЙСЕЄМ(НЕХАЙ ЖІНОЧОЇ СТАТІ І УРВАНИХ ДЖИНСАХ З РЮКЗАЧКОМ ЧЕРЕЗ ПЛЕЧЕ) Украинка в Италии заразилась коронавирусом, она в тяжелом состоянии, - соцсети - Цензор.НЕТ 6934
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та да...шесть люксовских швейцарских хронометров на одну руку не цепляет.и майбах 2019 года не купила.и на джинсах не заморачивается...
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І український запас масок у Китай не продала.
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"бути свідком обговорення пропозиції" Украинка в Италии заразилась коронавирусом, она в тяжелом состоянии, - соцсети - Цензор.НЕТ 7390
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шо конкретно тебя рассмешило в этой фразе ?
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День добровольця: у Києві 14 березня плануються акція, молебень та хода до посольства РФ.
якщо до посольства, то хай сами ходят!

поки добровольці не рушать до ОП, я на такі заходи не ходок !
нам не страшні московські воші, нам страшны малоросські гніди
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сегодня говорил с друзьями из Варшавы , там уже то же предмандражноеполкиопустошающиенастроение
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да разное ,и вирус и возможное закрытие работы ,продукты есть но берут больше чем обычно , народ озабочен но паники нет
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Ну і що вони закупляють, туалетний папір на 10 років?
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Хз, як для мене це не основне, та й взагалі, що дасть 10-20 днів в ізоляції, а більше хіба що в селі можна прожити автономно, в місті ніяк.
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не нужна Варшава. я сегодня рядом с домом видел. тёти примерно раз в 5 шире меня с видом, что они выполняют космическую миссию, тащили здоровенные кульки с гречкой, сахаром и т.п.
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Це вже рефлекс, люди які їдять по 2 кг гречки в рік, купляють по 20 кг.
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люди, которые в 5 раз шире, едят не по 2 кг гречки в год, а по 2 тонны
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А вот и неправда. Проблему уже давно исследовало Армянское радио.
У Армянского радио спросили:
- почему одни люди худые, а другие тонкие, хотя едят одни и те же макароны?
- потому что одни едят их вдоль, а другие - поперек.
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у меня соседка (86 лет ей) лет 5-7 назад (помните с солью были перебои...по-моему в начале войны, 2013-2014) так вот...нагребла пачками килограмм 50-60 )))) до сих пор через те кирпичи (а некоторые застыли в гранит) спотыкается )))) хорошо хоть знаем к кому за солью бежать))))
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Вот из-за таких и были перебои с солью
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кстати, гречка у бюргеров не в ходу. в чехах имя ей вообще - поганка. так шо гречку за бугром будут только "наши" разгребать.
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Хм.. но ведь так же говорили и про тех кто маски скупал. А где теперь те маски взять? В доме должен быть запас первой необходимости.
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на кой эти маски нужны! а запас круп моль жрёт.
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Мне "нравится", когда заявляют, что крупы пропадут (когда при очередной паники люди скупают их). Неужели не ясно, что в ближайшие месяцы этот запас будет съеден, ничего не пропадет? Никто ж в здравом уме не делает запас круп на 10 лет.
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Я не скупаю, потому что у меня всегда есть запас на ближайшие 2-3 месяца. И ничего никогда не пропадает. Так что люди, покупающие 5 кг гречки меня не удивляют.
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у тебя есть еды на 2 месяца? можешь прожить без покупок?
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вспомнился анекдот про "потенциально" и "реально"...
источник белка?
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Горох )) Я же не сказал, что не собираюсь ходить в маркет 2 месяца. Закупаться наперед удобнее, чем быть в квартире без продуктов и каждый день покупать чуть-чуть всего.
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Лет сорок назад при раскопках в Египте нашли кувшин с зерном. Зерну 4000 лет. Зерно посеяли - оно взошло.
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Вот именно. Оптом закупаться удобнее, а не покупать по пол-кило сахара,300 грамм риса и пакетик соли ежедневно.
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Тетки от упражнений с тяжестями нагуляют аппетит и когда придут домой сожрут всю гречку, что купили и еще столько же.
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Колись це мало статись, при тій кількості українок в Італії і тому жаху, що там робиться. Одужання!
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Ця якраз, судячи з віку, одна з перших відправитися на нєбєсі...
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Безвиз наше все. Даёшь безвиз. И коронавирус в придачу
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Вважаєте, візи зупинять коронавірус?
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Ну ти і дурень, а не лічишся, при чому тут безвіз, чи навіть закордонний паспорт нема ща що зробити? Для тупих ж написано: "которая работала на законных основаниях и со всеми документами"
Источник: https://censor.net.ua/n3181125
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Її можуть допомогти лише хороші лікарі і власний організм.
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Або ж авторка того посту... якщо напише, що то був жарт..
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Ну да, грошей нема, а де не зупинять лайнер на карантин, там українці.
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Зато у нас есть заробитчане. И как только они массово попрут из Европы - начнется то же самое, что у них. А впереди Пасха, и попрут непременно.
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Пан Буддист@sranysovok 6 ч

О так китайцы на самолете кровь выписанных пациентов повезли в Италию
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все ближе к Киеву подбирается... ждать осталось недолго
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