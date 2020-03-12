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 Минфин США ввел санкции против дочерней компании Роснефти в Швейцарии

Министерство финансов США ввело санкции в отношении швейцарской компании TNK Trading International, подконтрольной российской компании "Роснефть".

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом говорится на сайте ведомства.

"Департамент по контролю за иностранными активами Казначейства США (OFAC) сегодня ввел санкции против TNK Trading International SA (TTI) за работу в нефтяной отрасли венесуэльской экономики. Компания TTI, зарегистрированная в Швейцарии, является дочерней компанией российской государственной нефтяной компании Роснефть", - говорится в сообщении.

В сообщении Министерства говорится, что компания выступала в качестве посредника в операциях по продаже и транспортировке венесуэльской нефти.

"TNK Trading International S.A. - еще одно дочернее предприятие Роснефти, которое занимается продажей и транспортом венесуэльской сырой нефти, к которой применяются санкции", - заявил министр финансов Стивен Т. Мнучин. "Администрация президента Трампа продолжит вводить санкции против тех, кто поддерживает эксплуатацию нефтяных ресурсов Венесуэлы коррумпированным режимом", - говорится в заявлении ведомства.

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Источник: https://censor.net.ua/n3181124
 
   
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а то у ***** спрашивай...он ща может их в новейшую конституцию ввести Минфин США ввел санкции против дочерней компании Роснефти в Швейцарии - Цензор.НЕТ 3978.не упусти момента.
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Нефть по $25 за бочку покажет насколько Путин эффективный менеджер.
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