 ГНС: За январь-февраль местные бюджеты получили на 250,1 млн грн больше платы за землю, чем за аналогичный период в прошлом году

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте ГНС.

Сообщается, что наибольшую сумму платы за землю - 92,8%, или 4 млрд 680, млн 200 тыс. гривен, оплатили юридические лица. В свою очередь, физические лица пополнили местные бюджеты на 362, 8 млн грн.

В Государственной налоговой службе отметили, что согласно нормам Налогового кодекса Украины собственники земли и землепользователи платят плату за землю со дня возникновения права собственности (государственной регистрации) или права пользования земельным участком.

При этом, подчеркнули в налоговой, от обязанности уплачивать земельный налог освобождаются физические лица-предприниматели, являющиеся плательщиками единого налога четвертой группы и используют земельные участки для ведения сельскохозяйственного товаропроизводства.

В свою очередь, юридические лица - плательщики земельного налога - самостоятельно исчисляют сумму налога ежегодно по состоянию на 1 января и представляют налоговую декларацию на текущий год в налоговые органы по местонахождению земельных участков не позднее 20 февраля текущего года. Это, как уверяют в налоговой, освобождает от обязанности подавать такую ​​отчетность ежемесячно.

Подробнее с нюансами уплаты земельного налога можно ознакомиться в очередном выпуске информационного письма от налоговой по ссылке здесь.

Напомним, ранее глава ГНС ​​Сергей Верланов сообщил, что в феврале поступления в сводный бюджет Украины, за которые отвечает ДПС, выросли до 62,6 млрд гривен. Это на 10,5 млрд гривен, или 20,1%, больше, чем за аналогичный период прошлого года.