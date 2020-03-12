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 Экономика, Общество
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Все про:налоги (2751) ГНСУ (49) Верланов Сергей (49)

 ГНС: За январь-февраль местные бюджеты получили на 250,1 млн грн больше платы за землю, чем за аналогичный период в прошлом году

В течение января - февраля 2020 налогоплательщики направили в местные бюджеты 5 млрд 43 млн гривен платы за землю. Это на 5,2%, или на 250,1 млн гривен, больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте ГНС.

Сообщается, что наибольшую сумму платы за землю - 92,8%, или 4 млрд 680, млн 200 тыс. гривен, оплатили юридические лица. В свою очередь, физические лица пополнили местные бюджеты на 362, 8 млн грн.

В Государственной налоговой службе отметили, что согласно нормам Налогового кодекса Украины собственники земли и землепользователи платят плату за землю со дня возникновения права собственности (государственной регистрации) или права пользования земельным участком.

ГНС: За январь-февраль местные бюджеты получили на 250,1 млн грн больше платы за землю, чем за аналогичный период в прошлом году 01

При этом, подчеркнули в налоговой, от обязанности уплачивать земельный налог освобождаются физические лица-предприниматели, являющиеся плательщиками единого налога четвертой группы и используют земельные участки для ведения сельскохозяйственного товаропроизводства.

В свою очередь, юридические лица - плательщики земельного налога - самостоятельно исчисляют сумму налога ежегодно по состоянию на 1 января и представляют налоговую декларацию на текущий год в налоговые органы по местонахождению земельных участков не позднее 20 февраля текущего года. Это, как уверяют в налоговой, освобождает от обязанности подавать такую ​​отчетность ежемесячно.

Подробнее с нюансами уплаты земельного налога можно ознакомиться в очередном выпуске информационного письма от налоговой по ссылке здесь.

Напомним, ранее глава ГНС ​​Сергей Верланов сообщил, что в феврале поступления в сводный бюджет Украины, за которые отвечает ДПС, выросли до 62,6 млрд гривен. Это на 10,5 млрд гривен, или 20,1%, больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Источник: https://censor.net.ua/n3181122
 
 
 Топ комментарии
 
Когда мы услышим что Ахметов,Пинчук,Беня,Петя в этом году заплатили налогов больше чем в прошлом ?
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Он каждую неделю рассказывает, что по какому-то налогу получили больше.

Почему в итоге получается меньше ?
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ГНС: За январь-февраль местные бюджеты получили на 250,1 млн грн больше платы за землю, чем за аналогичный период в прошлом году - Цензор.НЕТ 4749 Вам би, пане, фантастичні оповідання писати!
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Он каждую неделю рассказывает, что по какому-то налогу получили больше.

Почему в итоге получается меньше ?
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На одній з гілок бачив таке:

ГНС: За январь-февраль местные бюджеты получили на 250,1 млн грн больше платы за землю, чем за аналогичный период в прошлом году - Цензор.НЕТ 5382


ГНС: За январь-февраль местные бюджеты получили на 250,1 млн грн больше платы за землю, чем за аналогичный период в прошлом году - Цензор.НЕТ 5382 Владимир Пономаренко 2f5552a6
Так Порошенко сейчас не грабит! Где деньги Зин???
12.03.2020 19:20
Олег Анатолиевич

В казне. Кстати и газ никто с хранилищ не разворовал.
12.03.2020 19:23




Як таке може бути - не знаю. Гроші в казні, а в бюджеті дірка... Якась "суха вода" чи "білий жовток" виходить


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тока он не говорит. шо плата была в конвертах ГНС: За январь-февраль местные бюджеты получили на 250,1 млн грн больше платы за землю, чем за аналогичный период в прошлом году - Цензор.НЕТ 5774
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Ща зеленая банда начнет доить местные бюджеты, чтобы снять новые серии "сватов" для своего стада.
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Когда мы услышим что Ахметов,Пинчук,Беня,Петя в этом году заплатили налогов больше чем в прошлом ?
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Вам би, пане, фантастичні оповідання писати!
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чем тогда Суки народа заниматься будут ?
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Тим, чим і зараз - дурь знищувати шляхом особистого споживання А може знов до "кварталу" повернуться... Там зараз рейтинги більші
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Ну красавы,в беднеющей стране людишки должны платить налогов больше и больше,что бы свинячие рыла чинушек были довольны наполнением бюджетного корыта.
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так радісно рапортують як ті гроші "бюджетам" з "неба" впали а не наших з вами кишень ...витянули
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Молодці!! Здерли шкуру з баранів. І що витратили ці кошти на роздутий штат та на премії собі улюбленим по 300%. Оце успіх!
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Только в нем одном будет установлено семьсот сорок газовых плит, то есть в 740 раз больше, чем было их в нашем городе до 1913 года!
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