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 Президент Литвы Науседа из-за ситуации с коронавирусом отложил визит в Украину

Президент Литвы Гитанас Науседа из-за угрозы коронавируса откладывает запланированный на март визит в Украину.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Литвы Антанас Бубнялис, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

По его словам, поездка планировалась на 18-20 марта. В конце марта Науседа также намерен участвовать в рабочей сессии Европейского совета в Брюсселе, по поводу этого визита ожидается общее решение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правительство Литвы объявило режим экстремальной ситуации из-за коронавируса

Ранее правительство Литвы решило до 27 марта запретить массовые мероприятия, а в учебных заведениях объявили карантин.

Источник: https://censor.net.ua/n3181121
 
 
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Президент Литвы Науседа из-за угрозы коронавируса отложил визит в Украину.

Зеленский уже стал разносчиком короновируса?
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Обережно, в нас падіння скота через клоуновірус!
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Суета вокруг этого вируса всё больше напоминает отлично окестрируемую кампанию по запугиванию населения мира. Потому как это ни в малейшей степени не тянет на пандемию. Всех кто в этом сомневается, прошу обратить внимание на тот факт что карантины в масштабах всей страны вводятся там где правительства полностью находятся под властью ультралевых глобалистов (а в США, ЧП объявлено в основном в штатах где у власти находится демпартия).
Признаком того что это - кампания по запугиванию, является то что пресса держит население в полном неведении о точной клинической картине болезни. Утверждается что заболеют все (или почти все). Утверждается что симптомы могут быть от лёгкого насморка, а может быть и смертельный исход. Ау, на корабле ! ТАК НЕ БЫВАЕТ С ТЯЖёЛЫМИ ВИРУСНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ. Корь, ветрянка, полиомиелит всегда протекают по одному сценарию. Умирают те у кого организм не имеет достаточно ресурсов чтобы справиться, но клиническая картина всегда одинакова.
Не верьте запугиваниям из прессы. Проверяйте всю информацию из нескольких источников. Вся эта история крайне погано воняет; опять население планеты дурят какие-то проходимцы.
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а еще братом назывался. даля бы, несмотря на вирус, на хромой козе без приглашения прискакала бы
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a sto to a bratjev kitajcev vy v rosiji zabyli Президент Литви Науседа через ситуацію з коронавірусом відклав візит в Україну - Цензор.НЕТ 6765Pocemu ix neposkujate k sebe?
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Реально в світі карантин.
А ми не готові.
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