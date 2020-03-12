 Президент Литвы Науседа из-за ситуации с коронавирусом отложил визит в Украину

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Литвы Антанас Бубнялис, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

По его словам, поездка планировалась на 18-20 марта. В конце марта Науседа также намерен участвовать в рабочей сессии Европейского совета в Брюсселе, по поводу этого визита ожидается общее решение.

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Ранее правительство Литвы решило до 27 марта запретить массовые мероприятия, а в учебных заведениях объявили карантин.