 Президент Литвы Науседа из-за ситуации с коронавирусом отложил визит в Украину

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Литвы Антанас Бубнялис, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.
По его словам, поездка планировалась на 18-20 марта. В конце марта Науседа также намерен участвовать в рабочей сессии Европейского совета в Брюсселе, по поводу этого визита ожидается общее решение.
Ранее правительство Литвы решило до 27 марта запретить массовые мероприятия, а в учебных заведениях объявили карантин.
Зеленский уже стал разносчиком короновируса?
Признаком того что это - кампания по запугиванию, является то что пресса держит население в полном неведении о точной клинической картине болезни. Утверждается что заболеют все (или почти все). Утверждается что симптомы могут быть от лёгкого насморка, а может быть и смертельный исход. Ау, на корабле ! ТАК НЕ БЫВАЕТ С ТЯЖёЛЫМИ ВИРУСНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ. Корь, ветрянка, полиомиелит всегда протекают по одному сценарию. Умирают те у кого организм не имеет достаточно ресурсов чтобы справиться, но клиническая картина всегда одинакова.
Не верьте запугиваниям из прессы. Проверяйте всю информацию из нескольких источников. Вся эта история крайне погано воняет; опять население планеты дурят какие-то проходимцы.
А ми не готові.