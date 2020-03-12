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 МАУ отменяет из-за коронавируса около 2000 рейсов

Компания "Международные авиалинии" из-за введения рядом стран ограничений на въезд отменит около 2000 запланированных на весну рейсов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

"МАУ продолжать обеспечивать воздушное сообщение между странами и континентами и одновременно балансировать потребности пассажиров с эксплуатационными проблемами, которые возникли из-за ограничений на въезд, введенных рядом стран. Именно поэтому весной 2020 года будет отменено около 2000 рейсов", — сказано в сообщении.

Пассажирам рекомендуют следить за правилами въезда в страны, в которые они направляются, и за несколько дней до вылета проверять статус своих рейсов.

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"Пожалуйста, обратите внимание, что ограничения могут вводиться и сниматься в сжатые сроки", — отметили в авиакомпании.

В МАУ отметили, что их контакт-центр сейчас перегружен, и пассажирам приходится долго ожидать ответа оператора. Компания обещает информировать о любых изменениях в расписании и связываться с пассажирами, которые оставили при бронировании свои прямые контакты.

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Источник: https://censor.net.ua/n3181120
 
 
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надо бы из бюджета возместить убытки Игоря Валерьича.

Он же не виноват, если разобраться
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уже работают над соответствующим документом
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И будет просить требовать компенсацию у государства!
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Хорошая новость - у президента коронавирус

Плохая - у президента бразилии
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не у президента, а у его помощника молдаванина
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