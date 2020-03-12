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 У сотрудника администрации бразильского президента, контактировавшего с Трампом, обнаружен коронавирус

Заражение коронавирусом выявили у сотрудника президента Бразилии Жаира Болсонару, сопровождавшего его на переговорах в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает в четверг сайт бразильской телерадиокорпорации "Глобу".

"В этот четверг правительство заявило, что глава секретариата администрации президента Бразилии по вопросам коммуникации Фабиу Вайнгартен заражен коронавирусом", - говорится в сообщении.

В администрации заявили, что Вайнгартена отправили на карантин.

Информация о том, что он заражен коронавирусом, появилась в бразильских СМИ накануне после того, как его супруга Софи Вайнгартен написала об этом в чате WhatsApp для родителей учащихся в школе вместе с их детьми. Она сообщила, что "подтверждает письмо, распространенное школой о том, что ее супруг вернулся из рабочей поездки в Майами и его тест на заражение коронавирусом показал положительный результат".

Газета "Фолья ди Сан-Паулу" отмечает, что во время поездки Вайнгартен контактировал с Болсонару и с самим Трампом в Мар-о-Лаго. За состоянием здоровья Болсонару также наблюдают медики. При этом Трамп, отмечает "Глобу", заявил, что его не беспокоит эта информация.

У сотрудника администрации бразильского президента, контактировавшего с Трампом, обнаружен коронавирус 01

Источник: https://censor.net.ua/n3181119
 
 
 Топ комментарии
 
Трамп заразил сотрудника администрации бразильского президента. Передайте бабочке - Зелупу что встречаться с Трампом опасно.
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не слыхал - у них там встреча не намечается...., еще бы кИм чЫн Ина северокорейского к себе пригласили
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Та срать на кима чина, оно и так на карантине и в нищете пожизненно, вот ***** бы издохло, вот это дело
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Нее, такого не будет, он там превращен в фараона. Кстати эти визги скорее всего из кремля и инициируются, там все ждут скорого краха Америки...
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хло скоріше від страху здохне ніж від вірусу.
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День добровольця: у Києві 14 березня плануються акція, молебень та хода до посольства РФ.
якщо до посольства, то хай сами ходят!


поки добровольці не рушать до ОП, я на такі заходи не ходок !
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Повторюю - зараза до зарази не пристає. Можете і не сподіватися. Тільки галстук.
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в обсервацию его вместе со скалецкой и физкультурником!
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на *****. по дембелю. хотя ***** тоже не жилец ))
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Значит следующим президентом США будет не Трамп
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)) о щас там ***** сцится после нормандского формата. вспомнит всё. ))) "номен эст омен" - обнулила его валька терешкова. "мир символов немых...... "
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Трамп заразил сотрудника администрации бразильского президента. Передайте бабочке - Зелупу что встречаться с Трампом опасно.
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та не - его как раз туда на встречу нужно отправить
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Хто би відрядив до ***** зараженого чиновника або журналіста?
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щас самое время борцам за кремлёвскую власть, заразить ***** втихаря и схоронить с шумом и пылью. как папередники виссарионовича уделали )).
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К Трампушке тихо подкрался "вирус", а то импичмент, импичмент. Все может быть значительно проще. Вон член ОПЗЖопса Волошин пообщался с французом, тот в реанимацию с вирусом, Волошин в Раду пообщался с Медведчуком, а тот к Путину на свидание. А вдруг судьба решила вмешаться.. Ну не выдержит боженька аж до 2036 года терпеть , может решил ускорить вот таким образом процесс.
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Наш молодий, це з трампів з фуйлами солома сиплеться.
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