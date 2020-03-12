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Все про:Канада (1392) Трюдо Джастин (135) COVID-19 (720)

 Премьер Канады Трюдо пообещал не выходить из дому, так как у его супруги - симптомы простуды

Глава правительства Канады Джастин Трюдо будет выполнять обязанности из дому. Он решил пойти на такой шаг после того, как у его супруги появились легкие симптомы ОРВИ.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на BBC New Україна.

Супруга премьер-министра, София Грегуар-Трюдо, недавно вернулась из поездки в Лондон. Вечером в среду, 11 марта, у нее появились симптомы простуды.

До получения результатов на COVID-19 супруги Трюдо обязались не выходить из дому.

У самого Джастина Трюдо никаких симптомов болезни нет, но встречи и мероприятия, в которых он должен был принять участие, отложили на неопределенный срок.

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По состоянию на 12 марта в Канаде зафиксировано 130 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, один из которых - смертельный.

В среду страна выделила $1 млрд на борьбу с распространением заболевания.

Источник: https://censor.net.ua/n3181118
 
 
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У Авакова планируют убить журналиста. Перехват разговора

https://youtube.com/watch?v=gmytIYMzkJU
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А до наших можновладців ця зараза чомусь ну ніяк не пристає! Може гидує? Але ж як було б добре, щоб і вони пішли на карантин, а не продовжили без нагляду, в турборежимі приймати закон про дерибан землі...
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зе-пошесть - то вже вірус сам по собі.
Той коронавірус сам од них тікає.
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Ну че смеялись, когда я говорил что нужно срочно брать пару мешков муки, хлебопечку, штук 100 циплят и рвать когти в самое глухое село на пол года ато и больше пока все не утихнет
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Езжай в лаптестан в Тайгу там правда зверья нет но рыбы много!
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Блин почему Бубочка не кашляет?! Или хотяб ЗеЛенка?!
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