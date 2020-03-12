 Латвия ввела чрезвычайное положение из-за коронавируса

Об этом премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил по итогам экстренного заседания кризисного совета, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радіо".

"Мы решили объявить в Латвии чрезвычайную ситуацию, чтобы все могли понять свою роль и во всем разобраться. Первые такие решения - до 14 апреля мы закрываем все наши учебные заведения, посещать детсады могут только те дети, родители которых смогут подтвердить, что ни они, ни дети не были в странах, где распространился коронавирус, или в контакте с зараженными персонами. Также мы до 14 апреля прекращаем все тренировки, соревнования и обучение. Отменяются все публичные мероприятия, пикеты, которые предусматривают участие более 200 человек", - сообщил Кариньш.

Читайте также: Минздрав подтвердил два новых случая заражения коронавирусом - в Черновицкой и Житомирcкой областях

Также правительство Латвии призвал своих граждан воздержаться от поездок в другие страны.

По состоянию на 12 марта в Латвии подтверждено 16 случаев коронавируса.