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 Латвия ввела чрезвычайное положение из-за коронавируса

Правительство Латвии объявил 12 марта о введении в стране чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса.

Об этом премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил по итогам экстренного заседания кризисного совета, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радіо".

"Мы решили объявить в Латвии чрезвычайную ситуацию, чтобы все могли понять свою роль и во всем разобраться. Первые такие решения - до 14 апреля мы закрываем все наши учебные заведения, посещать детсады могут только те дети, родители которых смогут подтвердить, что ни они, ни дети не были в странах, где распространился коронавирус, или в контакте с зараженными персонами. Также мы до 14 апреля прекращаем все тренировки, соревнования и обучение. Отменяются все публичные мероприятия, пикеты, которые предусматривают участие более 200 человек", - сообщил Кариньш.

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Также правительство Латвии призвал своих граждан воздержаться от поездок в другие страны.

По состоянию на 12 марта в Латвии подтверждено 16 случаев коронавируса.

Источник: https://censor.net.ua/n3181115
 
 
 Топ комментарии
 
Дві новини про коронавірус. Погана, і хороша.
- «Президент Бразилии Жаир Болсонару заразился коронавирусом. Об этом сообщает Nexofin.»
- «Порносайт Pornhub ввел специальные привилегии для пользователей из Италии, которые находятся на карантине из-за коронавируса. Для них обеспечили бесплатный доступ к премиум-контенту. Об этом сообщает Daily Mail.»
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Блин в латвии тоже деребанят землю. Больше 200 не собираться. Режим!!!
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в эстонии 100 - предел.
с понедельника закрыты все школы и универы...
макарон уже в магазинах нет...
https://rus.delfi.ee/daily/estonia/supermarkety-prosyat-ne-poddavatsya-panike-no-v-prisma-i-maxima-smeli-s-prilavkov-vse-makarony?id=89208023
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Почему за Порошенко ничего не пишут. Что он смылся за границу, чтобі завтра не явится на допрос в ГБР.
Официально: Порошенко покинул Украину с огромными чемоданами на 2 самолетах
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Ты в курсе, где сейчас твой патриот Порошенко.
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«Надежда Савченко заявила, что мировой кризис - искусственный»
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Коронавирус это искуственно созданное биологическое оружие, многие так считают.
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Ринат, от скажи, нащо офіційному міліардеру з рахунками за кордоном дві валізи готівки?
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Потому что боится, что счета в банке могут заморозить после обвинения.
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А хто сказав що всі рахунки на ньому, чи вважаєш що Портнов Ротшильдам теж заморозить?
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Ви неуважні.
Там чєловєк нєсьот пургу не про 2 чемодани, а про 2 самолета.


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Санитары с парашенкой полетели, супруниха там главная
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http://argumentua.com/stati/fabrika-feikov-saity-parazity-i-kakuyu-ugrozu-oni-nesut
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я знаю, что ты собираешь дерьмо на помойках. зачем лишний раз это подтверждать.
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Простой вопрос к вам: Где сейчас находится Порошенко?
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А де там про чумудани на двох самольотах?
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с какой стати он простой. он передо мной не отчитывается.
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Завтра все узнаете, как сегодня удирал Порошенко с Украины.
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Завтра "увидимся" и "посмотрим". Ты когда здесь будешь?
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«петро порошенко новини розбився
порошенко сьогодні
куди втік порошенко
петро порошенко розбився
куда сбежал порошенко
порошенко тікає з країни
петро порошенко розбився в автокатастрофі 2019
куди поїхав порошенко»
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я рано спать ложусь. впрочем, думаю, и послезавтра не поздно.
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Ну, чи не новина про Порошенка. Як полетів, так і прилетить.
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Я вот редко с этими общаюсь ....как бы их назвать?Да ладно.Просто в спам.Спам сейчас у многих не открывается.Так что их высеры в пустоту😄
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Дві новини про коронавірус. Погана, і хороша.
- «Президент Бразилии Жаир Болсонару заразился коронавирусом. Об этом сообщает Nexofin.»
- «Порносайт Pornhub ввел специальные привилегии для пользователей из Италии, которые находятся на карантине из-за коронавируса. Для них обеспечили бесплатный доступ к премиум-контенту. Об этом сообщает Daily Mail.»
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Норвегия тоже - закрывается все школы, спортзалы, собрания итд.
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в Норге за сутки 221 новых заболевших - это серьёзно.
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в ракоуско почти та же фигня. бюргеры пошли скупать магазины ))
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да, только что выступила премьерминитреиша и просила не делать так, это лишнее. Обсуждаеться вопрос - всем компенсировать зарплаты за те дни, кторые провели дома, если это в подозрение с вирусом - думаю все теперь разпалзёться по хитам (выходные домики на природе) и это точно поможет - не бу дет контакта с другими
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тут пока только начало жары. думаю на днях тоже подобное будет.
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я удивлён тупости людей, приехали некоторые из Италии где карантин и попёрли на концерты, театры спортсоревнование в место сидеть хоть дома в карантине - некоторым точно пустой чердак.
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есть такое. сёдня умер первый "итальянский турист". щас разбираются где успел после италии тут побывать.
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Дружно выпускаем весь пар в гудок... Охлократия... Латвія ввела надзвичайний стан через коронавірус - Цензор.НЕТ 4177
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Це коли пляшка пива в Москві, буде коштувати 6 гривень
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«Мировой кризис - искусственный.»
Надежда Савченко.
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что гордон что савченко - гиганты мыслей Латвія ввела надзвичайний стан через коронавірус - Цензор.НЕТ 7988
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