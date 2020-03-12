EN|RU|UK
Темы дня: Карантин в Украине Борьба с коронавирусом Российские террористы сбили Боинг Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины
  1158  18
Все про:Офис Президента (278) Юлия Соколовская (26)

 Зеленский назначил экс-министра социальной политики Соколовскую заместителем главы Офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил бывшего министра социальной политики Юлию Соколовскую заместителем руководителя Офиса президента.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий указ №78/2020 был обнародован на сайте президента.

"Назначить Соколовский Юлию Сергеевну заместителем руководителя Офиса президента Украины", - сказано в тексте указа.

Как сообщалось, Соколовская родилась в 12 апреле 1985 года. В 2007 году окончила Киевский национальный экономический университет, а в 2016г - Национальную академию государственного управления при президенте Украины.

Ранее Соколовская была начальником отдела социального сектора и финансирования здравоохранения Министерства финансов Украины, директором департамента расходов бюджета социальной сферы в Министерстве экономического развития и торговли Украины, начальник отдела стратегического планирования и координации государственной политики в секретариате Кабмина. Являлась советником в Министерстве финансов Украины.

29 августа Верховная Рада поддержала кандидатуру Соколовской на должность министра социальной политики Украины.

4 марта Рада утвердила новый состав Кабмина.

Также читайте: 43,5% украинцев не знают, кто такой новый глава ОП Ермак, - опрос Центра Разумкова

Источник: https://censor.net.ua/n3181113
 
 
 Топ комментарии
 
Переставляє ліжка у борделі.
 показать весь комментарий
 
Перестановка кроватей продолжается.
 показать весь комментарий
 
Какой смысл в этих манипуляциях?Он создаёт вид,что что-то делает?У него дом горит,а он грядку поливает.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Перестановка кроватей продолжается.
 показать весь комментарий
 
 
Какой смысл в этих манипуляциях?Он создаёт вид,что что-то делает?У него дом горит,а он грядку поливает.
 показать весь комментарий
 
 
о, напомнила... завтра буду грядку пленкой накрывать, прогрею землю и посажу перцы... и пшли они, Мария, нах все те зеленские, шифирские, баканские и даже мендель... у нас, селян, начинается полнокровная, насыщенная жизнь...
 показать весь комментарий
 
Тобто призначили молоду дівчину, яка по суті ще не вміє працювати.
 показать весь комментарий
 
 
все она умеет. Просто "профессия" может быть разной.
 показать весь комментарий
 
Все вона вміє? Так не буває, бо всього ніхто не вміє. Тобто ви брехун.
 показать весь комментарий
 
все в своей "профессии", а не вообще все.
 показать весь комментарий
 
Прилаштував на хлібне місце. Напрацьовувати зв'язки з потрібними людьми
 показать весь комментарий
 
 
Ну и к чему твой кацапский высер? По Украине указана минимальная зарплата за позапрошлый год, а по россии средняя зп. Кстати, в Варшаве средняя зарплата выше чем в москве, но цены там в два раза ниже на все
 показать весь комментарий
 
 
В Литве минимальная зарплата 607€.. Эта картинка с российской помойки
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх