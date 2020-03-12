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 Политика Украины
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 ЦИК вынесла предупреждения 16 кандидатам на довыборах в Раду за несвоевременное открытие счетов

Центральная избирательная комиссия объявила предупреждение за нарушение сроков открытия счетов избирательных фондов 16 кандидатам в народные депутаты на промежуточных выборах в одномандатном избирательном округе, №179 (Харьковская область), которые запланированы на 15 марта.

Соответствующее решение принято на заседании ЦИК в четверг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Как отметили в Центризбиркоме, согласно действующему законодательству все кандидаты в народные депутаты обязаны открыть счета избирательных фондов.

По данным ЦИК, такие счета не открыли 16 из 37 зарегистрированных кандидатов в в 179-м округе. Указанным кандидатам было объявлено предупреждение.

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Источник: https://censor.net.ua/n3181112
 
 
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