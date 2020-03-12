 Молодая женщина умерла от пневмонии в Николаевской области, тест на COVID-19 не проводили

Об этом на заседании постоянной комиссии областного совета по вопросам здравоохранения и социальной защиты заявила заместитель начальника управления здравоохранения Николаевской ОГА Оксана Черненко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Да, у нас недавно умерла женщина от тяжелого течения пневмонии. Но она поздно обратилась к медикам за помощью, ей была диагностирована пневмония как осложнение после гриппа. Тестирование на коронавирус ей не проводили, потому что она не контактировала ни с кем из группы риска, никуда не выезжала, за границей не была. Поэтому в этом не было необходимости", - сказала Черненко.

Она также отметила, что сейчас в области на коронавирус проверен только один больной с соответствующими симптомами, но диагноз не подтвердился.

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В свою очередь и.о. директора областного центра лечения инфекционных болезней Светлана Федорова отметила, что в соответствии с действующими до сих пор инструкциями Минздрава у людей, у которых диагностирован грипп, проверку на коронавирус не проводили. Но это не значит, что они не могут страдать сразу от двух заболеваний. Поэтому сейчас инструкция изменена, и такое тестирование будет проводиться. Ведь симптомы очень похожи.

В настоящее время тест-систем для определения коронавируса на Николаевщине нет. Материал отбирают и направляют в Киев.

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