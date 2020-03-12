 Молодая женщина умерла от пневмонии в Николаевской области, тест на COVID-19 не проводили

Об этом на заседании постоянной комиссии областного совета по вопросам здравоохранения и социальной защиты заявила заместитель начальника управления здравоохранения Николаевской ОГА Оксана Черненко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Да, у нас недавно умерла женщина от тяжелого течения пневмонии. Но она поздно обратилась к медикам за помощью, ей была диагностирована пневмония как осложнение после гриппа. Тестирование на коронавирус ей не проводили, потому что она не контактировала ни с кем из группы риска, никуда не выезжала, за границей не была. Поэтому в этом не было необходимости", - сказала Черненко.
Она также отметила, что сейчас в области на коронавирус проверен только один больной с соответствующими симптомами, но диагноз не подтвердился.
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В свою очередь и.о. директора областного центра лечения инфекционных болезней Светлана Федорова отметила, что в соответствии с действующими до сих пор инструкциями Минздрава у людей, у которых диагностирован грипп, проверку на коронавирус не проводили. Но это не значит, что они не могут страдать сразу от двух заболеваний. Поэтому сейчас инструкция изменена, и такое тестирование будет проводиться. Ведь симптомы очень похожи.
В настоящее время тест-систем для определения коронавируса на Николаевщине нет. Материал отбирают и направляют в Киев.
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Готовтесь! С этими конченными зебуинами будет весело
Сделали себя разом
Уже есть новость о коронавирусе в Житомирской области, значит и в близлежащих областях он есть. Большая проблема то что люди в Украине обращаются к врачу когда уже поздно. Потому что все равно нету никагкого смысла к ним ходить. Никто особо никого не лечит. И это не заслуга только нынешней власти, это тянется еще с Совка.
Это вилатеральная вирусная. На твоей - начальная стадия.
А это бактериальная правосторонняя - ясно выраженный очаг (плотный, белый).
Рейтинг ослика оберегать..
Ослик он такой ранимый...
фантастическая халатность!!! в объявленном карантине в Украине и при мировой пандемии даже не попытаться провериться на коронавирус....пипец! а ленивые медработники той больнички, где ее упокоили, очень спокойны за свое здоровье и жизни своих родителей????
а больные, там же, и их родственники, посещавшие это заведение????
А помрут...так и запишут...но статистику не испортят..
В мене тіко дву можливі відповіді на таке: або хтось десь бре-бре, або чорнобильська аварія зробила нас стійкішими до цього вірусу... В останнє мені шось важко повірити...
в чем проблема провести тест у неё на коронавирус даже сейчас??
вот что мешает? они или идиоты или саботажем занимаются.
даже если она не контактировала ни с кем из группы риска, она могла заразиться через тех Кто контактировал.
они боятся правды и паники. так же в китае было. там когда узнали просто расстреляли двоих кто скрывал правду.
https://censor.net.ua/news/3181105/za_nedelyu_ot_oslojneniyi_grippa_v_ukraine_umerli_9_chelovek_s_nachala_epidsezona_63_minzdrav/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_73115150
вот статья. прочитай статистику. увеличение на 21% по сравнению с другими периодами.вот этот 21% от числа заболевших и есть этот вирус. если не больше.потом умнож на %/чел.
вот где будет такая правда.
они или саботируют проверки или просто дауны сидящие не на своих местах.