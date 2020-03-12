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Все про:грипп (478) Николаевская область (945) смерть (6515) COVID-19 (720)

 Молодая женщина умерла от пневмонии в Николаевской области, тест на COVID-19 не проводили

Женщина скончалась от тяжелого течения пневмонии. Исследование на коронавирус не проводили, так как она не выезжала за границу и не контактировала ни с кем из группы риска.

Об этом на заседании постоянной комиссии областного совета по вопросам здравоохранения и социальной защиты заявила заместитель начальника управления здравоохранения Николаевской ОГА Оксана Черненко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Да, у нас недавно умерла женщина от тяжелого течения пневмонии. Но она поздно обратилась к медикам за помощью, ей была диагностирована пневмония как осложнение после гриппа. Тестирование на коронавирус ей не проводили, потому что она не контактировала ни с кем из группы риска, никуда не выезжала, за границей не была. Поэтому в этом не было необходимости", - сказала Черненко.

Она также отметила, что сейчас в области на коронавирус проверен только один больной с соответствующими симптомами, но диагноз не подтвердился.

Читайте на Цензор.НЕТ: Минздрав подтвердил два новых случая заражения коронавирусом - в Черновицкой и Житомирcкой областях

В свою очередь и.о. директора областного центра лечения инфекционных болезней Светлана Федорова отметила, что в соответствии с действующими до сих пор инструкциями Минздрава у людей, у которых диагностирован грипп, проверку на коронавирус не проводили. Но это не значит, что они не могут страдать сразу от двух заболеваний. Поэтому сейчас инструкция изменена, и такое тестирование будет проводиться. Ведь симптомы очень похожи.

В настоящее время тест-систем для определения коронавируса на Николаевщине нет. Материал отбирают и направляют в Киев.

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Источник: https://censor.net.ua/n3181110
 
 
 Топ комментарии
 
Офигенная медицина, они даже тесты не проводят, а сколько еще таких может быть случаев.
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Никуда не ездила, значит и тест проводить не нужно
Готовтесь! С этими конченными зебуинами будет весело
Сделали себя разом
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ну и что что за кордоном не была? она могла быть в компании кого-то кто там был...
фантастическая халатность!!! в объявленном карантине в Украине и при мировой пандемии даже не попытаться провериться на коронавирус....пипец! а ленивые медработники той больнички, где ее упокоили, очень спокойны за свое здоровье и жизни своих родителей????
а больные, там же, и их родственники, посещавшие это заведение????
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Офигенная медицина, они даже тесты не проводят, а сколько еще таких может быть случаев.
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Это так были готовы, вот только Санжировка этому не поверила и правильно сделали , а только уроды при власти назвали свои промахи провокацией...
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Вдруг окажется короновирус тогда надо изолировать всех с кем она контактировала и искать от кого заразилась и тот крут тоже изолировать. Но тест не провели - умерла от обычного, им так много проще.
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не думаю,что намного проще...бумеранг вернется ,если это короновирус.просто еще не поняли,что пандемия
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У відповідь на запит переляканої Смаглюк, Держрезерв відповів, що Мінохорони здоров'я отримало з резерву в лютому 2020 року 9 млн. виробів в тому числі масок захисних. Цікаво, куди Скалецька-Радуцький діли ці маски? Свинарчуки Зе?Молодая женщина умерла от пневмонии в Николаевской области, тест на COVID-19 не проводили - Цензор.НЕТ 3876
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Очередь черных лебедей при Зе - президенте.
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Никуда не ездила, значит и тест проводить не нужно
Готовтесь! С этими конченными зебуинами будет весело
Сделали себя разом
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Можно подумать без Зе лучше было. Наша медицина и так держалась на волоске, а Супрун этот волосок оборвала. Теперь нужно начинать строить что-то новое. Но с нашими реалиями это дело даже не годов, а десятилетий.
Уже есть новость о коронавирусе в Житомирской области, значит и в близлежащих областях он есть. Большая проблема то что люди в Украине обращаются к врачу когда уже поздно. Потому что все равно нету никагкого смысла к ним ходить. Никто особо никого не лечит. И это не заслуга только нынешней власти, это тянется еще с Совка.
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Смысл обращаться, если лечить нечем, лечить будут не то, чем болен, и когда ноги протянешь -- диагноз напишут с потолка, чтобы статистику не портить. Хорошо, что органы короновирусных для трансплантации не годятся , а то потрошили бы еще под аппаратом вентиляции легких.
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С тяжелой пневмонией есть смысл обращаться в любой случае, ИВЛ может спасти жизнь.
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не о том речь...а о том,что с зелебеней стало гораздо хуже...по всем направлениям.и это факт.а твое предположительное суждение было бы ли лучше ниачом
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Рентгеновсий снимок при COVID19 ) (интерстициальная пневмония) - представляется как *отшлифованное стекло*. При альвеолярной пневмонии виден очаг. Можно запросто отличить .
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а врачи знают или еще бабки делят после продаж масок..
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Слава Богу ...зараз витягну з під столу свій ренгенаппарат і перевірюся ...
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Молодая женщина умерла от пневмонии в Николаевской области, тест на COVID-19 не проводили - Цензор.НЕТ 1891

Это вилатеральная вирусная. На твоей - начальная стадия.
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Молодая женщина умерла от пневмонии в Николаевской области, тест на COVID-19 не проводили - Цензор.НЕТ 9659

А это бактериальная правосторонняя - ясно выраженный очаг (плотный, белый).
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рентгена ребятенка оф диагноз гласит - острая правосторонняя бронхопневмония... до этого оф диагноз был ГРВИ... тестов никаких не делали... как-то так... пытаюсь для себя ничего не пропустить.... буду благодарна за пояснения Молодая женщина умерла от пневмонии в Николаевской области, тест на COVID-19 не проводили - Цензор.НЕТ 9129
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А им это надо они не чего не вредили...
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а прочитать статью религия не позволяет?
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...Она также отметила, что сейчас в области на коронавирус проверен только один больной с соответствующими симптомами, но диагноз не подтвердился... вже знають про специфічні симптоми "коронавірусу" ?Источник: https://censor.net.ua/n3181110
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мертвій вже не допоможе ...як гроші "відбити" ?
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Зеленое стадо до последнего бкдет скрывать...
Рейтинг ослика оберегать..
Ослик он такой ранимый...
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Та ні. Просто у них продаж землі саме.
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ну и что что за кордоном не была? она могла быть в компании кого-то кто там был...
фантастическая халатность!!! в объявленном карантине в Украине и при мировой пандемии даже не попытаться провериться на коронавирус....пипец! а ленивые медработники той больнички, где ее упокоили, очень спокойны за свое здоровье и жизни своих родителей????
а больные, там же, и их родственники, посещавшие это заведение????
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Волосы встают дыбом от мысли сколько сейчас людей может лежать с вирусом, а им тупо не делают тесты потому что они заразились например в автобусе.
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Их и лечить не будут...потому как это не короноаирус...а обычное орви...
А помрут...так и запишут...но статистику не испортят..
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А лечения нету. Все что делают в больнице ето поддерживают иммунитет и искуственное поддержание жизнеобеспечения уже лежачих. Так что нужно разьяснять людям чтобы сами начали вести ЗОЖ
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Зате від грипу померло вже 63 особи... Тести не проводились стопудово...
В мене тіко дву можливі відповіді на таке: або хтось десь бре-бре, або чорнобильська аварія зробила нас стійкішими до цього вірусу... В останнє мені шось важко повірити... Молодая женщина умерла от пневмонии в Николаевской области, тест на COVID-19 не проводили - Цензор.НЕТ 2399
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на всіх тестів не вистачить ...тольки для "партийных и "советских" "работников а также членов их семей ...
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А що ті тести дадуть? Ну визначать коронавірус, так ліків від нього ще немає, а якщо й будуть, то не в нашому Зімбабве..
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Україна закриває всі автомобільні і пішохідні переходи на кордонах з ЄС А с Рф нет, чтоб Путина не провоцировать?
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По пакту Путина-Зеленского Украина входит в состав России на правах области, население подлежит уничтожению.
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В Украине нет коронавируса но люди мрут и есть карантин. Как так?
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Итальянцы и испанцы первые случаи как раз взяли с проверки умерших.
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Врачи дальтоники они цвета не различают так что пробы не такие, а переворачивать нельзя... только одно положение и не трясти..Молодая женщина умерла от пневмонии в Николаевской области, тест на COVID-19 не проводили - Цензор.НЕТ 3982
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В СССР не було сексу, але народжувались діти. А в Україні не буде короновірусу, тільки цвинатрі від пневомнії та грипу.
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мне кажется в миндздраве собралась кучка ********* или делают это сознательно.
в чем проблема провести тест у неё на коронавирус даже сейчас??
вот что мешает? они или идиоты или саботажем занимаются.
даже если она не контактировала ни с кем из группы риска, она могла заразиться через тех Кто контактировал.
они боятся правды и паники. так же в китае было. там когда узнали просто расстреляли двоих кто скрывал правду.
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Кто-то ещё здесь. А кто-то там. Это как в боулинг - сколько шаров кто кому поболее закатит.
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В Мьянме и Бирме не обнаружены заражения. Медицина тоже не обнаружена.
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навіть в маленькій Молдові більше підтверджених випадків чим в нас...щось тут не те,в усіх країнах,що межують з нами набагато більше випадків...
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хочешь моё мнение?
https://censor.net.ua/news/3181105/za_nedelyu_ot_oslojneniyi_grippa_v_ukraine_umerli_9_chelovek_s_nachala_epidsezona_63_minzdrav/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_73115150
вот статья. прочитай статистику. увеличение на 21% по сравнению с другими периодами.вот этот 21% от числа заболевших и есть этот вирус. если не больше.потом умнож на %/чел.
вот где будет такая правда.
они или саботируют проверки или просто дауны сидящие не на своих местах.
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нехилый такой високосный год. В Украине так вообще две пандемии - Зеленский и коронавирус , война и практически дефолт. И масса населения, у которых в голове пир во время чумы....
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