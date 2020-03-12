EN|RU|UK
Темы дня: Карантин в Украине Борьба с коронавирусом Российские террористы сбили Боинг Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины
  306  4
Материалы по теме:
Все про:ВР (24544) карантин (242) Разумков Дмитрий (422)

 Разумков подписал распоряжение об ограничительных мерах в Раде в связи с карантином

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение, направленное на ограничение распространения острых респираторных заболеваний, вызванных новым коронавирусом Covid-19 "О дополнительных мерах по предупреждению возникновения острой респираторной болезни".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ВРУ.

"Временно, до 3 апреля 2020 года, ограничить допуск в административные здания, сооружения и служебные помещения Верховной Рады Украины всех лиц, кроме народных депутатов Украины, работников Аппарата Верховной Рады Украины, помощников-консультантов народных депутатов Украины, которые работают по срочному договору на постоянной основе", - говорится в распоряжении, обнародованном пресс-службой парламента.

При этом в виде частичного исключения из этого пункта Разумков распорядился позволить присутствие в Раде по отдельной аккредитации журналистов и технических работников СМИ исключительно в пресс-центре на третьем этаже здания Верховной Рады.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин опубликовал список запрещенных для экспорта товаров противоэпидемического назначения на время карантина

Запланированные на период установленного в Украине карантина международные контакты должностных лиц Верховной Рады, ее Аппарата, народных депутатов Разумков распорядился осуществлять с помощью электронных средств коммуникации.

Также спикер парламента отменил до 3 апреля служебные командировки в пределах Украины должностных лиц Верховной Рады, ее Аппарата, народных депутатов Украины и их помощников-консультантов.

Вместе стем, спикер парламента рекомендовал парламентариям ограничить количество публичных встреч с большим количеством граждан, а в случае необходимости проводить такие встречи при условии выполнения противоэпидемических мероприятий, предусмотренных законодательством Украины.

"Продолжить обработки письменных или электронных обращений граждан, приостановив на период до 3 апреля 2020г личный прием граждан народными депутатами Украины в административных зданиях Верховной Рады Украины", - говорится в одном из пунктов распоряжения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ограничение прав и запрет передвижения за пределы определенной территории, - главный санврач Ляшко не исключает введения более жестких мер на карантине

Источник: https://censor.net.ua/n3181109
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Оце буде щастя Ківі, Яременку - ніяких журналюг за спиною... Дрочи з ранку до вечора собі на здоровья.
 показать весь комментарий
 
 
неужели фракцию "слуг урода" продезенфицируют? Не верю!
 показать весь комментарий
 
 
А краще закрити би усю ВР України на карантин.
 показать весь комментарий
 
 
Все на ГАВАИ тама нет вируса. Шоб вы ЗДОХЛИ ГАНДОНЫ
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх