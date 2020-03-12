 За неделю от осложнений гриппа в Украине умерли 9 человек, с начала эпидсезона - 63, - Минздрав

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

За прошедшую неделю ОРВИ заболел 213 531 человек, из них 64,4% - дети. За неделю получено сообщение о 9 летальных случаях вследствие осложнений гриппа (с начала эпидемического сезона - 63), ни один умерший не был привит против гриппа.

Интенсивный показатель заболеваемости составил 577,8 на 100 тыс. населения, что на 21,2% больше эпидемического порога по Украине.

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В Харьковской, Луганской, Днепропетровской, Запорожской, Черниговской, Закарпатской областях и г. Киев сохраняется неэпидемический уровень активности гриппа и ОРВИ. Во всех других областях Украины зарегистрирована эпидемическая активность различной интенсивности.