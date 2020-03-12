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 За неделю от осложнений гриппа в Украине умерли 9 человек, с начала эпидсезона - 63, - Минздрав

За прошедшую неделю (02-08.03.2020) от осложнений гриппа в Украине умерли 9 человек.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

За прошедшую неделю ОРВИ заболел 213 531 человек, из них 64,4% - дети. За неделю получено сообщение о 9 летальных случаях вследствие осложнений гриппа (с начала эпидемического сезона - 63), ни один умерший не был привит против гриппа.

Интенсивный показатель заболеваемости составил 577,8 на 100 тыс. населения, что на 21,2% больше эпидемического порога по Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тысячи американцев умирают ежегодно от гриппа и никто ничего не закрывает, - Трамп сравнил смертность от гриппа и коронавируса

В Харьковской, Луганской, Днепропетровской, Запорожской, Черниговской, Закарпатской областях и г. Киев сохраняется неэпидемический уровень активности гриппа и ОРВИ. Во всех других областях Украины зарегистрирована эпидемическая активность различной интенсивности.

Источник: https://censor.net.ua/n3181105
 
 
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А с гриппом наша медицина когда начнет непримеримую борьбу?
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"смерті" від грипу - це ціна за Житття Людства - така "природа" цього питання, наш організм - імунна, теж завжди "мутуе" , та бореться із новими штаммами За тиждень від ускладнень грипу в Україні померло 9 осіб, від початку епідсезону - 63, - МОЗ - Цензор.НЕТ 30
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Вирус он такой, причем удобно в нужный момент создать грандиозный шухер, хотя средств диагностики и лечения нет, а все маски успели продать в Казахстан. Остается только громко вопить, и ждать иммунитета...
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походу цей грипп сильно руйнує мозок...

За неделю от осложнений гриппа в Украине умерли 9 человек, с начала эпидсезона - 63, - Минздрав - Цензор.НЕТ 2542
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Им нужно много успеть, первым делом продать Украину врагу.
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можеш точніше виражатись? Хто продає Україну? Софія Федина чи добровольці?
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За пару недель нужно проголосовать за рынок земли, и подписать с кацапами документ о совместном гос органе с ОРДЛО по присоединению Украины к луганде, оформить новые зоны разведения. И что бы нарид под ногами не крутился. Что тут не понятно?
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CORON)-19...- обломайся За неделю от осложнений гриппа в Украине умерли 9 человек, с начала эпидсезона - 63, - Минздрав - Цензор.НЕТ 3489, и как говорят поляки - спадай ...
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А все ли они умерли от гриппа и к ним еще нужно прибавить умерших от пневмонии, симптомы схожие а тесты только появились.
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Может из за этой эпидемии что то дойдёт руковАдителям в реформе медицины! Не в каждой районной больнице есть аппарат ИВЛ и если будет как в Италии , смертность превысит итальянский показатель в разы!
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прививки не помогают, вирус каждый год мутирует)) что-то подозрительно много просто от гриппа мрут
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