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 Общество, Здоровье
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 Минздрав подтвердил два новых случая заражения коронавирусом - в Черновицкой и Житомирcкой областях

В Украине зафиксировано два новых случая коронавирусной инфекции - у женщины из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Телеграм-канале "Коронавирус_інфо".

"В Украине зафиксировано два новых случая коронавирусной инфекции у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение последних 14 дней", - говорится в сообщении.

В тексте отмечается: "Исследование проводила вирусологическая рефернс-лаборатория Центра общественного здоровья. Пациенты изолированы, им предоставляется симптоматическое лечение, проводится работа с контактными лицами".

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Источник: https://censor.net.ua/n3181104
 
 
 Топ комментарии
 
А пока они ехали из Италии и жили дома нискем не общались?
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Начинается жара и в Украине. Берегите себя... Будьте здоровы, черт бы вас побрал!
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Ты правда такой дурак?.. Действительно?
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Вах, вах, вах!!! А сколько за шесть лет погибло на донбассе защитников Родины, никто не напомнит?
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зачем за 6 лет. достаточно вспомнить вчера-позавчера.
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Надеюсь к раненным бойцам, которыми забиты госпиталя, минздрав проявит внимание?
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Ты правда такой дурак?.. Действительно?
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Там твой брат по разуму Сивоха сегодня упал, сходи поцелуй его в зад...
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_Ясно: ты и верно дурак. Теперь к войне имеем ещё и смертельную пандемию, а чутка позже и рухнувшую сырьевую экономику. Способен ты это осознать, тупорез?! Вижу сам что не способен.
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Дятел, погугли основные причины смертности Украинцев, и динамику численности населения страны за последние 30 лет, а потом одень марлевую маску и думай о Зеленском и его хозяевах...
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А пока они ехали из Италии и жили дома нискем не общались?
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Є ще випадок захворювання на коронавірус--коронавірус у Зеленського на голові
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Начинается жара и в Украине. Берегите себя... Будьте здоровы, черт бы вас побрал!
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NonCFist как тебе написать, чтобы мимо посторонних глаз ?
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Почалось, а скільки справді є інфікованих(
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С нашей медициной заболевшим этим коронавирусом людям преклонного возраста не позавидуешь - будет хуже, чем в Италии, намного хуже. Готовность к результативной реанимации и интенсивной терапии - нулевая.
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В Италии блокпосты, закрыты все учреждения, кроме отдельных маркетов. Полный карантин как в Ухани.
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Они молодцы, пытаются локализовать вирус. Но они просто опоздали. Надеюсь, мы не опоздали. Карантин в школах ввели правильно по крайней мере
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У нас фальстарт. Все страны ошиблись. Начиная от Китая и Италии.
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_Это дерьмо и для молодых совсем не подарочек. Враки что опасно только для пожилых - просто враки. Для успокоения стада. Ровно так же в своё время в газетах про испанку писали.
Но дело просто в том, что, естесственным образом, при пандемии первыми умирают более слабые. Но затем приходит черёд и остальных.
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Для молодых опасность в 25 раз выше чем от гриппа, но это меньше одной сотой процента и по сравнению с другими категориями не выглядит так страшно.
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Это возможно. Например , ветрянка легко переносится детьми и тяжело взрослыми. Этот вирус с короной мало изучен, возможно и такое. А может и врут
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испанка тоже пришла из Китая. Просто о ней первыми написали испанские газеты, у них король чуть не помер. А вообще 100 000 000 тогда померло. 5% населения планеты. И симптомы были похожи.
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Испанка пришла из Канзасса. И завезли её американские солдаты.
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В Беларуси уже 21 случай. Опережают нас на четыре-пять дней.
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Что то на ********* тихо. Походу втихаря вывозят в тайгу и закапывают
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Чого тихо, сьогодні 6 захворіло, загалом 34.
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БЕГУТ ЗАРОБИТЧАНИ !? А ЛУЧШЕ Б ОТСИДЕЛИСЬ НЕДЕЛЬКИ ТРИ ВСЕГО !!! А ТЕ ДЕБИЛЫ СГОВОРИЛИСЬ И ГРАНИЦЫ НЕ ЗАКРЫВАЮТ !!!
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Батраки ж вважали себе самими розумними.
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Наступает медленно пипец и у нас, короче берегите своих родителей, они первые кто может подцепить заразу
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не было и тут тебе на -поели макарошек МОЗ підтвердив два нові випадки зараження коронавірусом - у Чернівецькій і Житомирській областях - Цензор.НЕТ 2535перемркт теперь пол укры МОЗ підтвердив два нові випадки зараження коронавірусом - у Чернівецькій і Житомирській областях - Цензор.НЕТ 6153
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