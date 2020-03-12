 Минздрав подтвердил два новых случая заражения коронавирусом - в Черновицкой и Житомирcкой областях

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Телеграм-канале "Коронавирус_інфо".

"В Украине зафиксировано два новых случая коронавирусной инфекции у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение последних 14 дней", - говорится в сообщении.

В тексте отмечается: "Исследование проводила вирусологическая рефернс-лаборатория Центра общественного здоровья. Пациенты изолированы, им предоставляется симптоматическое лечение, проводится работа с контактными лицами".

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