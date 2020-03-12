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 Политика Украины
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Все про:Венецианская комиссия (318) Верховный Суд (815) КС (1417) Букиккио (7)

 Президент Венецианской комиссии Букиккио приветствует решение КС о неконституционности сокращения судей Верховного суда

Президент Венецианской комиссии Совета Европы Джанни Букиккио приветствует решение Конституционного суда Украины (КС), признавшее неконституционной поправку, которой предлагалось сократить максимальное количество судей в Верховном суде.

Соответствующее заявление президента Венецианской комиссии распространено в четверг пресс-службой Совета Европы, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я приветствую той факт, что решение Конституционного суда Украины от 11 марта объявляет неконституционной поправку к закону о судебной власти и статусе судей, которой сокращалось максимальное количество судей в Верховном суде с 200 до 100", - заявил Букиккио.

Читайте на "Цензор.НЕТ": КС признал не соответствующими Конституции ряд положений законов, регулирующих работу Верховного Суда и ВККС

Он напомнил, что в своем мнении, изложенном в декабре прошлого года, Комиссия просила убрать это положение.

"Комиссия была глубоко обеспокоена тем, что эта поправка привела бы к серьезным изменениям в составе Верховного суда, который уже был полностью реформирован на основе законодательства, принятого предыдущей Верховной Радой. Если сделать это еще раз (реформировать) после выборов, то и судьям, и широкой общественности было бы послано сообщение о том, что от воли соответствующего большинства в парламенте зависит, могут ли судьи высшего суда оставаться на своих постах или нет. Поэтому я поздравляю Конституционный суд с его решением, которое укрепляет независимость не только Верховного Суда, но и украинской судебной системы в целом", - добавил президент Комиссии.

Как сообщалось ранее, Конституционный суд Украины на заседании 11 марта рассмотрел на соответствие Конституции Украины ряд положений законов "О судоустройстве и статусе судей" и "О Высшем совете правосудия" и признал их неконституционными.

Речь идет о положениях, которые регулируют численность Верховного суда и Высшей квалификационной комиссии судей Украины, зарплату судей Верховного суда, порядок отбора судей в кассационные суды в составе Верховного суда. Также были признаны неконституционными положения о причинах увольнения с должности членов Высшего совета правосудия, о принципах функционирования комиссии по вопросам добропорядочности и этики, и о механизме дисциплинарных производств в отношении судей.

Источник: https://censor.net.ua/n3181101
 
 
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Добре,що зелений тут не продавив суддів,але він не відступиться
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Що тут доброго? Судді саботують будь-які антикорупційні процеси - жодної реальної реформи неможливо провести доки не віженемо хочаб 90% з цих суддівськіх покидькив.
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А той Капучіно - бУРАТІНО БОДАЙ ОДНЕ ЄВРО ДАСТЬ НА МІЛЬЯРД ЗАРПЛАТИ суддям ВС та їх помічникам , секретарям і т. д.
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То, шо хотел Пиноккио - это не антикоррупционные процессы, а подчинение себе судебной системы
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И тут недонаполеону совкового разлива указали на его место.
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виявляється мати два вищі судові інстанції - Верховний суд України та просто Верховний суд - це конституційно! а скоротити кількість Верховного суду - неконституційно.

Я живу в країні, де на 29 році незалежності остаточно переміг маразм.
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гораздо хуже, все идет к тому что власть с её опричниками в недалеком будущем останется без подданных на чьи налоги она жирует , с кучей пенсионеров , потому что у кого хоть маленько мозгов осталось в скором времени любить Украину будут из за бугра
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Україна має такий потенціал, що мало країн мають у світі, тут тобі і земля досить непогана і водних ресурсів, в принципі, достатньо і руди всякі і копалини, навіть, трохи нафти і газу.
З цієї країни можна було зробити конфєтку, а сволоти її перетерли на непотріб. Тут би народу жить та бути щасливим.
То ж ці території не будуть пустувати.
Якщо алігархія думає, що, якщо цеї держави не буде, то вона зі своїми капіталами сховається в Лондонах, то, як каже наш Президент - вони фатально помиляються. А владі, яка до такого доведе, я дуже не заздрю, що центральній, що і особливо - місцевій.
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Как бы я к зеле не относился по поводу его сраного умиротворения агрессора Но тут он прав НАХРЕНА УКРАИНЕ ДВЕСТИ ГУБОШЛЁПОВ Что сто правоведов не смогут дать анализ принимаемым законам У них за год зарплаты и премии миллионные набегают А плюс дбр сбу генпрокуратура набу депутаты Много они сволоты посадили Одна болтовня на пресс-конференциях Простые Украинцы не вытянут кормить эту свору
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