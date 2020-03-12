 Зеленский подписал закон о разделении должностей главнокомандующего и начальника Генштаба

Об этом свидетельствуют данные в карточке закона на сайте Верховной Рады, информирует Цензор.НЕТ.
Так, сообщается, что закон возвращен с подписью от Президента 12 марта.
Согласно закону, с 27 марта 2020 вступят в силу положения о главнокомандующем ВСУ, Генеральном штабе ВСУ, видах и отдельных родах войск (сил).
Закон предусматривает разделение должностей начальника Генерального штаба и главнокомандующего ВСУ, определяет порядок назначения их на должности, разделения полномочий между ними и порядок организации руководства Вооруженными силами Украины.
Читайте на Цензор.НЕТ: Полномочия начальника Генштаба и главнокомандующего ВСУ после разделения должностей обнародуют, когда их утвердит Зеленский, - Хомчак
Решение о разделении должностей главнокомандующего ВСУ и начальника Генштаба с 27 марта Верховная Рада приняла 4 марта. "За" проголосовали 292 народных депутата.
Как ранее сообщалось, законопроект был принят в первом чтении 21 июня 2018 года, а положение о разделенных должностях должны были вступить в силу с первого января 2021 года.
16 hrs ·
Запаса прочности от Порошенко и его "правительства барыг" нам хватило на год. И вот даже в кризис мы входим ещё на минималках.
Стартовые условия, которые оставили Зеленскому, были великолепны. Это Армия с большой буквы, воссозданная заново. Это растущая экономика - 4.6% роста ВВП во 2-м квартале 2019 року. Это перевыполнение бюджета - в мае 2019 года общий фонд бюджета был перевыполнен на 10,2 миллиардов гривен. (+12% к плановым показателям); за январь-май 2019 года доходы были на 12% выше, чем показатели за аналогичный период 2018 года.
Это наполненный Единый казначейский счёт. Там остались 29,5 миллиардов гривен, что на 17 миллиардов больше, чем в аналогичном периоде 2018 года. И совсем уж не сравнимо с известными 108 тысячами, которые остались Порошенко от Януковича в 2014 году.
А ещё Зеленскому оставили:
Эквивалент 49,4 миллиардов гривен на валютных счетах. А это на 22 миллиарда больше, чем в аналогичном периоде того же 2018 года.
Профицитный бюджет в сумме больше 20 миллиардов гривен на 1 июня 2019 года. Это от правительства Гройсмана был подарок.
Повышение, выплаты зарплат и пенсий с ежегодным их ростом. С 1 марта 2019 года был проведён автоматический перерасчёт пенсий более чем 9-ти миллионам пенсионерам, а самым бедным выплачены дополнительные компенсации.
Своевременное и в полном объёме погашение и обслуживание государственных долгов. 1 июня, например, было проведено погашение внешнего и внутреннего долгов на сумму 176,1 миллиардов гривен.
Своевременное финансирование капитальных расходов. На 1 июня было профинансировано 40,5 миллиардов гривен - дороги, учереждения сельской медицины, школы, детские сады и другие объекты инфраструктуры.
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Прошёл год.
Выбрали не барыг. Вроде бы новых и честных. Так пищало большинство избирателей. Ни магазинов у этих новых нет, красивых и вкусно пахнущих. Ни фабрик. Ни свинарчуков.
Прям нью-коммунизм.
Где это всё?
Как можно было это всё потерять меньше, чем за год и без всяких внешне-внутренних потрясений? Что вы такое?
Саранча? И та бы столько не сожрала. Лопнула бы.
И ведь не украли. Многое просто тупо ********.
Янукович хоть 100 тысяч на счету оставил. Межигорье и страусов.
А после Зеленского - как после атомной войны. Пустыня и дыра на всю страну.
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поки добровольці не рушать до ОП, я на такі заходи не ходок !