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 Общество
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Все про:Генштаб ВС (1041) закон (2744) Зеленский (4856) ВСУ (473)

 Зеленский подписал закон о разделении должностей главнокомандующего и начальника Генштаба

Президент Владимир Зеленский подписал внесение изменений в закон "О национальной безопасности Украины", предусматривающих разделение должностей главнокомандующего Вооруженных сил Украины и начальника Генерального штаба ВСУ.

Об этом свидетельствуют данные в карточке закона на сайте Верховной Рады, информирует Цензор.НЕТ.

Так, сообщается, что закон возвращен с подписью от Президента 12 марта.

Согласно закону, с 27 марта 2020 вступят в силу положения о главнокомандующем ВСУ, Генеральном штабе ВСУ, видах и отдельных родах войск (сил).

Закон предусматривает разделение должностей начальника Генерального штаба и главнокомандующего ВСУ, определяет порядок назначения их на должности, разделения полномочий между ними и порядок организации руководства Вооруженными силами Украины.

Читайте на Цензор.НЕТ: Полномочия начальника Генштаба и главнокомандующего ВСУ после разделения должностей обнародуют, когда их утвердит Зеленский, - Хомчак

Решение о разделении должностей главнокомандующего ВСУ и начальника Генштаба с 27 марта Верховная Рада приняла 4 марта. "За" проголосовали 292 народных депутата.

Как ранее сообщалось, законопроект был принят в первом чтении 21 июня 2018 года, а положение о разделенных должностях должны были вступить в силу с первого января 2021 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3181100
 
 
 Топ комментарии
 
Так этот говнокомандующий был еще и начальником Генштаба Зеленский подписал закон о разделении должностей главнокомандующего и начальника Генштаба - Цензор.НЕТ 9748. Это мрак Зеленский подписал закон о разделении должностей главнокомандующего и начальника Генштаба - Цензор.НЕТ 5270
Зеленский подписал закон о разделении должностей главнокомандующего и начальника Генштаба - Цензор.НЕТ 7071
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Так Порошенко сейчас не грабит! Где деньги Зин???
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так шо, головнокомандувачем може бути, навіть, таке сцикло, як зюзя?
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так шо, головнокомандувачем може бути, навіть, таке сцикло, як зюзя?
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А надо было потроху дать второй шанс в разграблении Украины?
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В казне. Кстати и газ никто с хранилищ не разворовал.
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А шо вони там роблять, в казні? Чому економіка падає півроку поспіль? Чому туди ті гроші не йдуть? Чи може їх квасять? О! Дайте вгадаю: Бєні готуються віддати, нє?
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економіка падає тому, що 20-25 років назад знищили тисячі підприємств. Економіка - система інерційна, врешті докотилося ехо.
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Да неужели? А статистика говорит о обратном

Зеленський підписав закон про розділення посад головнокомандувача і начальника Генштабу - Цензор.НЕТ 5826
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А чому вона росла попередні роки, навіть під час війни? Я не великий спец в цьому, але бачу якусь нестиковку...
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Так казна пустая ! Порошенко оставил 130 миллиардов а там сейчас нету и 10! Где деньги Зин???
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Не просто"Где деньги?! А почему такая жопа в экономике и кризис в финансах и промпроизводстве, которого не было с 2015 года?
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Просити вас підтвердити фактами вашу брехню про Порошенка, мабуть, немає сенсу, як і у вашого портнова
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Если я Зелебобнутый то ты пассивный представитель нетрадиционной сексуальной ориентации Зеленський підписав закон про розділення посад головнокомандувача і начальника Генштабу - Цензор.НЕТ 8103
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Меня тут за критику Моники Осла Оманской не один раз банили!
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Олежка, у тебя лопата из задницы торчит.
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Елена Подгорная
16 hrs ·

Запаса прочности от Порошенко и его "правительства барыг" нам хватило на год. И вот даже в кризис мы входим ещё на минималках.
Стартовые условия, которые оставили Зеленскому, были великолепны. Это Армия с большой буквы, воссозданная заново. Это растущая экономика - 4.6% роста ВВП во 2-м квартале 2019 року. Это перевыполнение бюджета - в мае 2019 года общий фонд бюджета был перевыполнен на 10,2 миллиардов гривен. (+12% к плановым показателям); за январь-май 2019 года доходы были на 12% выше, чем показатели за аналогичный период 2018 года.
Это наполненный Единый казначейский счёт. Там остались 29,5 миллиардов гривен, что на 17 миллиардов больше, чем в аналогичном периоде 2018 года. И совсем уж не сравнимо с известными 108 тысячами, которые остались Порошенко от Януковича в 2014 году.
А ещё Зеленскому оставили:
Эквивалент 49,4 миллиардов гривен на валютных счетах. А это на 22 миллиарда больше, чем в аналогичном периоде того же 2018 года.
Профицитный бюджет в сумме больше 20 миллиардов гривен на 1 июня 2019 года. Это от правительства Гройсмана был подарок.
Повышение, выплаты зарплат и пенсий с ежегодным их ростом. С 1 марта 2019 года был проведён автоматический перерасчёт пенсий более чем 9-ти миллионам пенсионерам, а самым бедным выплачены дополнительные компенсации.
Своевременное и в полном объёме погашение и обслуживание государственных долгов. 1 июня, например, было проведено погашение внешнего и внутреннего долгов на сумму 176,1 миллиардов гривен.
Своевременное финансирование капитальных расходов. На 1 июня было профинансировано 40,5 миллиардов гривен - дороги, учереждения сельской медицины, школы, детские сады и другие объекты инфраструктуры.
....................................................................................................
Прошёл год.
Выбрали не барыг. Вроде бы новых и честных. Так пищало большинство избирателей. Ни магазинов у этих новых нет, красивых и вкусно пахнущих. Ни фабрик. Ни свинарчуков.
Прям нью-коммунизм.
Где это всё?
Как можно было это всё потерять меньше, чем за год и без всяких внешне-внутренних потрясений? Что вы такое?
Саранча? И та бы столько не сожрала. Лопнула бы.
И ведь не украли. Многое просто тупо ********.
Янукович хоть 100 тысяч на счету оставил. Межигорье и страусов.
А после Зеленского - как после атомной войны. Пустыня и дыра на всю страну.
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Зюзя в нас Верховний Гавноком, а буде ще інший зєльоний Гавноком. Ну і звісно Хомчак нач Генштабу.
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День добровольця: у Києві 14 березня плануються акція, молебень та хода до посольства РФякщо до посольства, то хай сами ходят!

поки добровольці не рушать до ОП, я на такі заходи не ходок ! Зеленский подписал закон о разделении должностей главнокомандующего и начальника Генштаба - Цензор.НЕТ 8184
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Вот зачем он ерундой занимается? Лучше бы хе*ом на рояле играл. Такой талант пропадает.
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Так у нас Зеленский теперь как обезьяна и умный и красивый?
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а раніше зелений був Верховним,а Хомчак,який підставив наших в Іловайську--Говнокомандувачем
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чо? Верховний Зеленський Головнокомандувач Хомчак?
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Ху.. знает . Раньше было ( вроде ) напрямую , а сейчас типо прокладка ( может быть ) - ?
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Я тоже в шоке от такой формулировки в этой новости. Из новости следует полная чушь о том, что раньше эти должности не были разделены.
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Нихрена не понял,кому какие полномочия?
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а можна закон о разделении должности - комика и президента.....
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зеля уже понимает что влип туда куда ни стоит
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И шо? Это чмо под дудку ***** плясать перестанет?
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Зебил подписал шото ему непонятное. Слюни хоть не роняло при подписании это недолугое чмо крыворожское?!
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Так этот говнокомандующий был еще и начальником Генштаба . Это мрак Зеленский подписал закон о разделении должностей главнокомандующего и начальника Генштаба - Цензор.НЕТ 5270
Зеленский подписал закон о разделении должностей главнокомандующего и начальника Генштаба - Цензор.НЕТ 7071
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Щоб було на кого звалити свої пройоби.
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У Міноборони стверджують, що делегація НАТО найближчим часом не приїде у Київ через коронавірус,...а наши прихвостни мотаются на Минск 2 не взирая не на что ,чтобы встретиться с боевиками ЛДНР и договориться о новой встрече на 9 мая
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оно сдает Украину врагу и НЕ хочет нести за это ответственность? Все свалит на Хомчака?
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