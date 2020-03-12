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 Общество
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 Прокуратура начала производство из-за того, что школы и садики в Харькове не закрылись на карантин, их закроют завтра

Прокуратура Харьковской области начала уголовное производство в связи с тем, что в четверг в детских садах и школах в областном центре не был введен карантин, как это предусмотрено постановлением Кабинета министров "О предотвращении распространения на территории Украины коронавируса COVID-19".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Прокуратурой Харьковской области внесены ведомости в ЕРДР по факту нарушения правил борьбы с эпидемиями (ч.1 ст. 325 ККУ) в отношении должностных лиц Харьковского городского совета. Начато досудебное расследование", - сказано в сообщении.

Расследовать уголовное производство будут органы полиции, прокуратура - осуществлять процессуальное руководство.

Вместе с тем, в пресс-службе Харьковского горсовета сообщили, что карантин в городских школьных и дошкольных учреждениях будет введен с пятницы и продлится до 3 апреля.

Читайте на Цензор.НЕТ: За невыполнение требований карантина будет 100% административная или уголовная ответственность, - главный санврач Ляшко о незакрытых школах в Харькове

Напомним, с сегодняшнего дня в Украине введен трехнедельный карантин в связи с коронавирусом. Все учебные заведения должны быть закрыты до 3 апреля включительно.

Накануне мэр Харькова Геннадий Кернес запретил массовые мероприятия, однако в школах и садиках вводить карантин отказался, мотивируя это тем, что "родителям некуда детей девать", уровень заболевания ОРВИ снижается, скоро каникулы и в городе не было ни одного подозрения на коронавирус. Глава местной ОГА Алексей Кучер призывает его выполнить постановление Кабмина - и закрыть школы.

Источник: https://censor.net.ua/n3181095
 
   
 Топ комментарии
 
Недобитка пора успокоить.
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Киевские власти Крысе не указ) Он там местный царь. Если ему за сепаратизм ничего не сделали, то за это тем более ничего не сделают.
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Статья не та, не нарушение карантина, а он пошел против центральной власти. Госизмена.
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Кстати митенька ты так и не ответил Ты тормоз с рождения или это последствия травмы?
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Хорошо , что в Днепре не такой , как в Харькове мэр .
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А что в Днепре? ГТО? Вирус не проскользнёт?
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Доигрались со своей "децентрализацией"? Теперь всё решают "местные царьки" типа Гепы. Что дальше? "Федерализация"? "Спасибо" Пеце с Гройсей! Прокуратура начала производство из-за того, что школы и садики в Харькове не закрылись на карантин, их закроют завтра - Цензор.НЕТ 3755
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Киевские власти Крысе не указ) Он там местный царь. Если ему за сепаратизм ничего не сделали, то за это тем более ничего не сделают.
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Кой-шо таки сделали, как все видят. Но не доделали!
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Так кто его знает кто именно это сделал. Может его друзья оплотовцы, или российская агентура. Он ведь их тоже кинул получается. За сепаратизм деньги наверное взял а до конца дело не довёл.
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А я вообще никак не упоминал кто именно сделал.
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Ну так я писал про наши власти. Сепаратизм серьёзная статья. Ну и там ещё дело было по его охраникам которые кого-то избили. Ну и по старым делам там на нём клейма негде ставить.
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а неважно...бумеранг правильно определил траекторию
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Как-то тема ажиотажа и очередей за продуктами на нет сошла, ставка русофашистов теперь на другое.
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Опоздали, знакомые из Харькова отписали что с 13 ,03 ( завтра) учебные заведения закрываются. Кернес решился "выделиться" , видимо забыл что за ним внимательно наблюдает его земляк и "друг" Аваков.
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я - твой знакомый из Харькова. Меня спрашивай... ВУЗы сегодня условно закрылись на карантин. Занятия не проводятся, но преподаватели будут бегать на работу и отмечать присутствие дважды в неделю каждый. А другие "муниципальные" учебные заведения закрываются завтра. Не пойму, нахера гепе надо было в ЗЕлюпу лезть со своим в жопу раненным мнением...
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Шо, Гепу - в президенты? Типа Рузвельта.
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пракуроры дерьмо, мусара дерьмо, есбу дерьмо., в общем одно дерьмо
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Это конечно весело...но есть вопрос...а кто будет сидеть с детьми? Кто будет компенсировать потери в зарплате?
Зеленый скот будет это делать?
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мне это тоже очень интересно, но журналюги по этому поводу ни мур-мур... Прокуратура начала производство из-за того, что школы и садики в Харькове не закрылись на карантин, их закроют завтра - Цензор.НЕТ 6779
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Дарвин прав. А вот ты голосовавший за зеленского лошара или не лошара?
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тут однозначно. доверить страну кловану мог только идиот. их (идиотов) оказалось 73%
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Ну идиотами их назвать сложно они ведь жопу после туалета подтирают. Хотя это не точно!
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а толку... трусы-то они с детской поры надевают, где желтое - перед, где коричневое - зад... инфантильное племя ЗЕсранцев...
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Зеленый скот принял.."запретить"... а дальше что?
Куда девать детей 2...3..4..5 лет?
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Вообще-то это ваши дети, а не госудаственные, куда девать их решать родителям, государство позаботилось лишь о том что бы снизить вероятность заражения и передачу вируса
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Сразу видно, что ты из рашки. Там совсем не анекдот такая ситуация: житель просит власть помочь, так случилось, жизнь тяжёлая. Ответ: вас жить никто не заставляет!
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Судя по всему ты есть винторогий скот из паРаши...раб *****..
А я как гражданин демократического государства озадачен этим вопросом...потому как ранее государство гарантировало мне заботу о моих детях...
И этому государству я плачу налоги...
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Папам и мамам что делать? Им на работу надо...а детей некуда деть?
Им больничный оформят? Или прогул на работе?
Что на это скажет зеленое стадо?
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...по телевізору показують навчання китайської поліції, яка на посту контролю виявляє водія авто з підвищеною температурою і після того, як він відмовляється виконувати накази поліції і не вдягає маску - йому на голову спеціальним сачком накидають мішок, в'яжуть руки і везуть на карантин, а машину швиденько відганяють, щоб не затримувала потік через пост контролю. - https://texty.org.ua/fragments/100452/*********-opysala-yak-povodylysya-kytajci-v-uhani-vid-pochatku-spalahu-koronavirusu/
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Детсады закрыты...школы закрыты...что взамен предлагает зеленое стадо??
А может у осла оманского есть что сказать?
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А что предлагали детям на время карантина Леня,Витя, Витя, Петя?
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А при лене..вите..вите и пете...обьявляли о закрытии детских садиков на ТРИ недели?
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Кернеса - не Кернес - вопрос остаётся: дети одни дома, без присмотра. Вопрос, повторяю, остаётся.
Второй вопрос разграничения власти. Что может себе позволить местная власть, а что не может. Казалось бы, карантин - общеукраинское понятие. Однако, например, в США только половина штатов ввели карантин, то есть имеют право сами решать, хотя моему "простому розуму это не понятно. Должны быть прописаны законы в Украине, как в Штатах: где случай федеральный, а где в пределах штата.
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да плевал гепа на всю украину))) безнаказанность пораждает беспредел
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Щас всякая шваль начнёт выслуживаться ... . Не. *** поднимать панику . В Харьковской обл . не зарегистрировано случаев коронавируса .
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