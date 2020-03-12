 Прокуратура начала производство из-за того, что школы и садики в Харькове не закрылись на карантин, их закроют завтра

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Прокуратурой Харьковской области внесены ведомости в ЕРДР по факту нарушения правил борьбы с эпидемиями (ч.1 ст. 325 ККУ) в отношении должностных лиц Харьковского городского совета. Начато досудебное расследование", - сказано в сообщении.

Расследовать уголовное производство будут органы полиции, прокуратура - осуществлять процессуальное руководство.

Вместе с тем, в пресс-службе Харьковского горсовета сообщили, что карантин в городских школьных и дошкольных учреждениях будет введен с пятницы и продлится до 3 апреля.

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Напомним, с сегодняшнего дня в Украине введен трехнедельный карантин в связи с коронавирусом. Все учебные заведения должны быть закрыты до 3 апреля включительно.

Накануне мэр Харькова Геннадий Кернес запретил массовые мероприятия, однако в школах и садиках вводить карантин отказался, мотивируя это тем, что "родителям некуда детей девать", уровень заболевания ОРВИ снижается, скоро каникулы и в городе не было ни одного подозрения на коронавирус. Глава местной ОГА Алексей Кучер призывает его выполнить постановление Кабмина - и закрыть школы.