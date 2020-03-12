 Украинского воина Виктора Солтыса, погибшего на Донбассе, похоронят 13 марта на Кировоградщине

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Виктор Солтыс, 1986 года рождения, младший сержант, командир боевой машины-командир отделения 131-го отдельного разведывательного батальона, который погиб 10 марта утром в районе населенного пункта Пески Ясиноватского района Донецкой области в результате смертельных ранений, полученных во время попадания противотанковой управляемой ракеты в грузовую машину ГАЗ-66.

Виктор Солтыс родился 02.10.1986 года. Окончил Желтоводское профтехучилище по специальности маляра-штукатура. В 2017 поступил на военную службу по контракту, очередной контракт подписал 01.07.2018 г.

У него остались мать, сестра, жена и две дочери (8 и 1 год).

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