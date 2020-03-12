EN|RU|UK
Темы дня: Карантин в Украине Борьба с коронавирусом Российские террористы сбили Боинг Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Происшествия
  757  0
Материалы по теме:
Все про:Кировоградщина (332) похороны (1051) потери (1818) Ян Осока (984)

 Украинского воина Виктора Солтыса, погибшего на Донбассе, похоронят 13 марта на Кировоградщине

13 марта, в селе Владимировка Петровского района Кировоградской области, в 11.00 состоится церемония прощания с погибшим украинским воином Виктором Николаевичем Солтысом (позывной АК).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Виктор Солтыс, 1986 года рождения, младший сержант, командир боевой машины-командир отделения 131-го отдельного разведывательного батальона, который погиб 10 марта утром в районе населенного пункта Пески Ясиноватского района Донецкой области в результате смертельных ранений, полученных во время попадания противотанковой управляемой ракеты в грузовую машину ГАЗ-66.

Виктор Солтыс родился 02.10.1986 года. Окончил Желтоводское профтехучилище по специальности маляра-штукатура. В 2017 поступил на военную службу по контракту, очередной контракт подписал 01.07.2018 г.

У него остались мать, сестра, жена и две дочери (8 и 1 год).

Читайте на "Цензор.НЕТ": 10 марта на Донбассе погиб украинский воин 131-го разведывательного батальона Виктор Солтыс

Украинского воина Виктора Солтыса, погибшего на Донбассе, похоронят 13 марта на Кировоградщине 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двое погибших, восемь раненых: в штабе уточнили информацию об обстреле из ПТРК грузовика воинов ОС на Донбассе

Источник: https://censor.net.ua/n3181094
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх