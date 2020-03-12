 С начала суток 1 украинский воин ранен, наемники РФ обстреляли позиции ВСУ у Водяного и Зайцево, - пресс-центр ОС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Один обстрел был зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", где враг из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстрелял защитников Водяного. Вблизи населенного пункта Зайцево, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" отмечена работа снайперской пары.

Сегодня, 12 марта, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил был ранен.

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На участке разведения №1 ситуация остается стабильной. Режим "Тишина" соблюдается. Перевозки населения между восстановленным мостом и КПВВ "Станица Луганская" осуществляется автобусом и двумя электромобилями. Перевезено более 4 100 пассажиров. На участке разведения №2 и №3 обстановка стабильная. Продолжаются мероприятия по соблюдению режима "Тишина".

11 марта вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Факты вражеского огня были зафиксированы неподалеку населенных пунктов Гнутово и Пески.

Вчера представителями Национальной полиции и военнослужащими Национальной гвардии из состава Объединенных сил, среди гражданского населения раскрыто 3 кражи, а также 4 факта хранения наркотических веществ. Также выявлено 69 административных правонарушений.

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Через контрольные пункты въезда-выезда на контролируемую Объединенными силами территорию въехали 21 920 человек и 2 492 транспортных средств. В обратном направлении линию соприкосновения пересекли 21 681 человек и 2 502 транспортных средств .В пропуске через линию разграничения, по разным причинам, было отказано 72 лицам.