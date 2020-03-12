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 С начала суток 1 украинский воин ранен, наемники РФ обстреляли позиции ВСУ у Водяного и Зайцево, - пресс-центр ОС

В течение текущих суток вооруженные формирования РФ 2 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также зафиксирована работа снайперской пары.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Один обстрел был зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", где враг из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстрелял защитников Водяного. Вблизи населенного пункта Зайцево, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" отмечена работа снайперской пары.

Сегодня, 12 марта, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил был ранен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Снайпер оккупантов ранил украинского воина вблизи Зайцево, - штаб ОС

На участке разведения №1 ситуация остается стабильной. Режим "Тишина" соблюдается. Перевозки населения между восстановленным мостом и КПВВ "Станица Луганская" осуществляется автобусом и двумя электромобилями. Перевезено более 4 100 пассажиров. На участке разведения №2 и №3 обстановка стабильная. Продолжаются мероприятия по соблюдению режима "Тишина".

11 марта вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Факты вражеского огня были зафиксированы неподалеку населенных пунктов Гнутово и Пески.

Вчера представителями Национальной полиции и военнослужащими Национальной гвардии из состава Объединенных сил, среди гражданского населения раскрыто 3 кражи, а также 4 факта хранения наркотических веществ. Также выявлено 69 административных правонарушений.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Обстрел под Песками: состояние шестерых бойцов тяжелое, двое пребывают в коме

Через контрольные пункты въезда-выезда на контролируемую Объединенными силами территорию въехали 21 920 человек и 2 492 транспортных средств. В обратном направлении линию соприкосновения пересекли 21 681 человек и 2 502 транспортных средств .В пропуске через линию разграничения, по разным причинам, было отказано 72 лицам.

Источник: https://censor.net.ua/n3181093
 
 
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лучше сто раз увидеть чем сто раз услышать - для этого и нужны журналисты там а не сводки официальные
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В войне не удастся остаться чистеньким, господин президент, кровь теперь на вас, это ваша ответственность, личная, а вы пассивно молчите и не предпринимаете действий.
Сегодня снова обстрел. Верховный Главнокомандующий успокаивает себя байками про «провокации», боясь признаться себе и всем - его стратегия «примирения» с Путиным за счет сворачивания боевых действий украинскими войсками провалилась.
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про террористов опять забыли, а российско-аккупационные войска по ходу все згинули
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Все телеканалы гудят как Сцивоха упал. И все стеснительно молчат что никакого мира о котором говорит Зелупа на дамбасе нет и нормандские договоры нарушены кремлем с самого первго дня. Сколько мы будем платить жизнями наших людей за все ети глупые переговоры с врагом
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А шо там товарищ сивуха думает по этому вопросу?
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