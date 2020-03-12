 Журналисты общенациональных телеканалов требуют встречи с Зеленским и объяснений запрета работы на передовой. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, свое требование журналисты озвучили в своем видеообращении, которое опубликовали в соцсетях.

"Мы журналисты, которые ежедневно работают на передовой, просим вас, господин президент, в любой удобной вам форме объяснить, почему нам систематически запрещают работать на передовой без веских для этого оснований. Нам говорят, что корреспондентов не допускают на места трагедий по соображениям безопастности, но каждый журналист, который работает на войне прошел специальную подготовку, получил аккредитацию и понимает риски. Можем ли мы сами решать что будет для нас опасно, а что - нет?... Считаете ли вы, что российско-украинская война должна присутствовать во всех выпусках новостей? Почему появляются факты сокрытия обстрелов боевиками позиций ВСУ?" - говорится в обращении.

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