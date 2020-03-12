EN|RU|UK
Темы дня: Карантин в Украине Борьба с коронавирусом Российские террористы сбили Боинг Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины, Общество
  13477  167
Все про:война (3750) журналистика (2588) Зеленский (4856) Донбасс (20899)

 Журналисты общенациональных телеканалов требуют встречи с Зеленским и объяснений запрета работы на передовой. ВИДЕО

Журналисты общенациональных телеканалов требуют встречи с президентом Владимиром Зеленским, чтобы получить объяснения по поводу запрета работы на передовой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, свое требование журналисты озвучили в своем видеообращении, которое опубликовали в соцсетях.

"Мы журналисты, которые ежедневно работают на передовой, просим вас, господин президент, в любой удобной вам форме объяснить, почему нам систематически запрещают работать на передовой без веских для этого оснований. Нам говорят, что корреспондентов не допускают на места трагедий по соображениям безопастности, но каждый журналист, который работает на войне прошел специальную подготовку, получил аккредитацию и понимает риски. Можем ли мы сами решать что будет для нас опасно, а что - нет?... Считаете ли вы, что российско-украинская война должна присутствовать во всех выпусках новостей? Почему появляются факты сокрытия обстрелов боевиками позиций ВСУ?" - говорится в обращении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В Украину не впустили главреда российского телеканала RTVi - не смог подтвердить цель поездки. ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/n3181087
 
   
 Топ комментарии
 
Зеля, що правди боїшся від журнілістів??? ))
 показать весь комментарий
 
Як діти малі. Ви не розумієте чому вам це заборонили?
Бо та реальність, що ви показуєте, руйнує вигадане Зеленським "перемир'я". Ви заважаєте здавати Україну ворогу!
 показать весь комментарий
 
Пісяє Владімір Ляксандрович допустити журналістів на передову. Допустить, і вся Україна дізнається, яка ЗРАДА твориться ГАВНокомом на фринті. А тамі до протестів недалеко, які закінчуються ...остовом.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
ну что ж вы его так запугали то? ))))) прямо загнобили бубочку ))))
 показать весь комментарий
 
 
Зеклован страх загубив іде на пролом, значить знюхався з фуйлом.
 показать весь комментарий
 
 
"сваты" , "рассмеши гомика" , "95 квартал" , "женский квартал" , "рассмеши смешного" , "лига смеха" , "вечерний квартал" , "слуга народа" , ... Всё хорошо , а тут какая-то война . Слабоумные в восторге .
 показать весь комментарий
 
 
Интересно, кто из них журналист, а кто курва от какого-нибудь Гужвы?
 показать весь комментарий
 
Ну так а вдруг какой-то не хотящий мира журналист расскажет, что во время внутреннего конфликта кацапы стреляют по украинской земле. Невдобно как-то будет.
 показать весь комментарий
 
 
A це спроба ввести цензуру в Україні та приховати реальний стан справ щодо війни та втрат.
 показать весь комментарий
 
 
Запрещают потому чтобы вы не снимали каждый день как оккупанты "просто перестали стрелять".
 показать весь комментарий
 
 
Запрещают потому что выплывают потери наших воинов реальные а Вовочка хочет этого чтоб не знали и считали его стратегом от бога а так он пораженец
 показать весь комментарий
 
 
У барыги потери ВСУ считались, а потери добробатов не считались. А у шмаркли иногда делится на два, а иногда на другие дни переносится. Особенно после отвода войск ВСУ, когда потери Украины возросли.
 показать весь комментарий
 
 
Яка ще війна? ЗЕсерло її вже закінчило.
 показать весь комментарий
 
 
Вірно, раз "нема війни" чого ж тоді журналістів не допускати, яка може бути небезпека. Хоча яка є логіка взагалі в діях влади, одні експромти.
 показать весь комментарий
 
сциклі вже пора свій велосипедний кортеж збільшити десь до 40 машин, бажано броньованих
 показать весь комментарий
 
 
Да это прямая угроза спокойствию и безмятежности "зеленой кучки"!!!
Как вы посмели???
Сейчас обо засядет строчить заявы в ГБР, это гребанное ничтожество.
 показать весь комментарий
 
 
Если вы будете на передовой то расскажите как опущенцы и федерасты обстреливают и убивают Украинских бойцов И бла-бла -бла про перэмыръя от зеперезе не прокатит А он дяде вове пукину пообещал
 показать весь комментарий
 
 
шоб нарід случайно не узнал, шо в глазах войны мира ну никак не увидишь.
 показать весь комментарий
 
 
согласен. В зоне ООС должны быть цензура. Таковы реалии войны.
Если бы в 14-15 гг журналисты и просто балаболы меньше трепались в Интернете - сколько жизней это бы сохранило!
 показать весь комментарий
 
 
Яка війна? То "внутрішній конфлікт" і там тільки "пострілюють".
 показать весь комментарий
 
 
Трепались фейсбучные воины типа Семенченко...
 показать весь комментарий
 
А Андрієві Цаплієнку з г+г ще можна раша-українську війну висвітлювати? Чи також зась?!
 показать весь комментарий
 
 
Цаплиенко не так просто запретить. Он тёртый калач.
 показать весь комментарий
 
позорные укрыватели, шестёрки кремля.
 показать весь комментарий
 
 
Нужно вообще собирать прессконференцию и не просить, а требовать присутствия на ней зе для отчёта перед украинцами. Зе прячется от народа и это видно - поэтому пора вызывать его на откровенный разговор с украинскими журналистами.
 показать весь комментарий
 
 
Пля - и эти всё "пояснень"...


Подавайте в суд и требуйте привлечения к уголовной ответственности за препятствование работы журналистам в государственном масштабе...


всё разговаривают пока Портнов действует...
 показать весь комментарий
 
 
в зоне ООС законодательство ограничивает многие гражданские права. Это война.
 показать весь комментарий
 
 
Журналіст Портнов ще не сказав свого слова, але туди він не поїде.
 показать весь комментарий
 
"Мы глаза этой войны"..
"Глаза", не спрашивайте - что, как и почему у "ж.пы".
Ж.пе страшно, трусно и она хочет "мира" любой ценой.
И вообще, где вы видели ж.пу с глазами ?..
 показать весь комментарий
 
 
ботве зарплату дали, правильно, пусть журналисты снимают репортажи про наших хлопцев, сепарам потом легше их искать, да и при журналисте даже допрос по "человечески" не проведёшь - низя, нарушение прав человеков
 показать весь комментарий
 
 
Можно конечно гнать на Янелоха, но нашим продажным журналюгам из которых половина готовы сливать имфу русне - на передовой нечего делать...
 показать весь комментарий
 
 
Що тут не зрозуміло? Шмаркля хоче приховувати вбивства наших содат. Рейтенг то падає.
 показать весь комментарий
 
 
***** побеждает бо его журнашлюхи говорят народу то что нужно кремлю.
А наши журнашлюхи говорят то что видят и украина сосет.
 показать весь комментарий
 
зейло, кто запретил журналистам работать на передовой, кто ответит за предательский отвод войск?
 показать весь комментарий
 
 
Не дай бог журналист с передовой принесет правду и об этом узнают люди.... Запретить!!
 показать весь комментарий
 
 
Дякую, що не мовчите.
Завжди (за =попередників=) були репортажі з фронту, а тепер, при =нових мордах= - душать будь-яке висловлення і приховують інформацію, забороняють висловлюватися військовим і карають їх.

А як же демократія і свобода слова, якою так вихвалялося зе-бидло ?
Бо неповноцінна тля - перестрашена і психічно хвора, істота визнає лише оплески і захоплення, тому неадекватно реагує на все, що її не обожествляє.
Скотина мерзенна.
 показать весь комментарий
 
 
Потому что Зеленский - это сраный ватник, путлеродрочер и просто гнилая субстанция. Его место - в тюрьме. Как минимум.
 показать весь комментарий
 
 
Помнится, одна типа журнализдка так нафотографировалась на передовой, что раскрыла все наши позиции
 показать весь комментарий
 
Сколько Путин заплатил зеле за сдачу Украины? Другим обьяснить невозможно, почему президент страны ведёт себя как враг по отношению к своей стране
 показать весь комментарий
 
 
Видать гораздо больше чем он заработал в квартале. По-любому был проработан психологический портрет зели, там жажда наживы в купе с комплексом наполеона гораздо больше чем у пороха...
 показать весь комментарий
 
 
Недорогеньки крисы, ваше время истекло, пжалте на выход!
 показать весь комментарий
 
Зєбіли зробили своїх захисників разом.
 показать весь комментарий
 
 
для зебилов, захисныки, это нашимальчики-полицаи...
 показать весь комментарий
 
 
наш гетьман ПОРОХ! а это какая-то кучка зеленого клоунского брехливого лайна!
 показать весь комментарий
 
 
Якщо про війну не говорити і не показувати, війни ніби і немає - Зе-логіка!!!
 показать весь комментарий
 
 
Зебілам головне щоб Свати і Ліга Сміху по телевізору йшли. Їм про війну не цікаво. Як і Віслюку.
 показать весь комментарий
 
Гарант Зеленский, который присматривается к путину, не мог не заметить, что важнейшее значение для путинской пропаганды имеют темы т.н. ВОВ, иначе, Второй МИРОВОЙ. Не хочу сказать, что и мы должны поступать аналогично (множество определений разной степени ругательства, недоумения, непонимания..., в точнее, сочувственное понимание индивидуума), но Зеленскому нужно осознать, что сейчас на востоке творится ВАЖНЕЙШАЯ и ЯРЧАЙШАЯ глава истории Украны, которую должны обеспечить фАКТАЖЕМ (а не аналогом путинских домысмлови) не кто иной, как военные корреспонденты (и талантливые воины) от мирных будней до жесточайших картин понiвечiних бездиханих тiл захисникiв i зруйнованих помешкань мирних громадян. Если Зеленский этого недопонимает, значит он не заботится о будущем, которое должно формировать подростающее ПАТРИОТИЧЕСКОЕ поколение. Часто пугает (и настораживает!!!) подобная политическая близорукость, имевшая место уже неоднократно!
 показать весь комментарий
 
Центр
Миротворець поширює Допис
користувача Женя Исаев Женя Исаев з Zheka Kolovrat та Мастером Эльфом.7 годЦе мої близькі друзі. Жека та Василь...

10 березня російські окупаційні війська поціліли з ПТКР по їхньому
автомобілю...

Зараз вони знаходяться в лікарні Мечнікова в край важкому стані...

Важкі осколкові поранення рук ніг лиця та очей. В одного ампутація.

На данний час лікарі борються за їх життя.

Цих двох хлопців я знаю вже не перший рік. І знаю що таке для них Україна та
свій обовьязок.

Вони ціною власних життів тримають над нами мирне небо..

Тому я прошу репосту та допомоги для них.

Потрібна буде реалбілітація яка забираю багато зусиль часу та ще більше грошей.
( памьятаю по собі)

4731 2191 0925 8958 карта батька одногo з поранених. Який до речі також воює з
кацапами...

Хлопцям трохи більше 20 років...

**** війна...

Прошу вашої підтримки...
 показать весь комментарий
 
Потрібна буде реалбілітація яка забираю багато зусиль часу та ще більше грошей.
( памьятаю по собі)

4731 2191 0925 8958 карта батька одногo з поранених. Який до речі також воює з
кацапами...

Хлопцям трохи більше 20 років...
 показать весь комментарий
 
чего от клоуна, коломойской марионетки, требовать???
 показать весь комментарий
 
Зебільна малороська тварюка, це початок твого безславного кінця. Дуже багато рубіконів перейшов ти та твої подільники по здачі України.
 показать весь комментарий
 
 
Они кремлёвцам при встрече говорят, мы бы уже давно порешали с вами, прогнулись, но нам мешают украинские патриоты.
Журналисты рассказывают народу, что происходит с обстрелами, какая трусливая власть, они же власть трезвонят, что всё почти тихо, бывают провокации на фронте, шесть лет одни провокации!!!
Они эти слуги олигархов, и демократов США попросили сделать заявление по Азову.

Мол мешают слиться нам с россией, помогите, назовите их радикальными террористами.

Бояться эти слуги олигархов, патриотического народа.
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх