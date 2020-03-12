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 В ОРДЛО к задержанным применяют систематические пытки, - отчет ООН

В ОРДЛО задержанных систематически пытают и применяют, в частности, имитации казни и удары электрическим током.

Об этом заявила председатель Мониторинговой миссии ООН Матильда Богнер во время презентации доклада о ситуации с правами человека в Украине, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"В самопровозглашенных республиках мы обнаружили систематическую практику пыток задержанных и жестокого обращения с ними. Частота, интенсивность и продолжительность пыток и жестокого обращения значительно отличались, однако это обычно продолжалось до тех пор, пока задержанные не соглашались оговорить самих себя", - отметила она.

Богнер добавила, широко применялись избиения, удары электрическим током, удушения, инсценировка казни и сексуальное насилие. "В обоих самопровозглашенных республиках ответственность за эти вопиющие факты несут так называемые министерства государственной безопасности", - подчеркнула глава миссии.

Представитель ООН добавила, что в ОРДО пытки часто осуществлялись "в печально месте несвободы "Изоляция". "Один бывший задержанный сказал, что просил своих мучителей убить его, потому что не мог терпеть боль. По словам еще одного задержанного, он после пыток пытался совершить самоубийство - настолько сильной была боль", - рассказала Богнер.

Миссия также выявила устойчивую тенденцию произвольного задержания, которое впоследствии превращалось в насильственное исчезновение.

Глава миссии отметила, что наличие таких нарушений делает вопрос доступа международных наблюдателей к задержанным в ОРДЛО "еще более актуальным и насущным".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Донбассе за 3 месяца погибли двое гражданских, еще 17 человек ранены, - миссия ООН

Источник: https://censor.net.ua/n3181084
 
   
 Топ комментарии
 
Всю верхушку зєбуїнів на перевиховання в коханий Даунбас.
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Мне всегда было интересно , кого через 6 лет можно простить в этом ватном обезьяннике и реинтегрировать ?
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А (Опущенные П.дорасы За Жыдття) об этом догадываются ?
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Всю верхушку зєбуїнів на перевиховання в коханий Даунбас.
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А (Опущенные П.дорасы За Жыдття) об этом догадываются ?
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Мне всегда было интересно , кого через 6 лет можно простить в этом ватном обезьяннике и реинтегрировать ?
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подозреваю, что достаточно много людей к этому паскудству там непричастны. просто оказались в плохое время на плохом месте.
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Ті, що у 2010 році, 90% голосували проти Ющенка, і в 2014 непритомніли, у чергах на референдумі: «Хотім в россію !!!!»
Ага.
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Я бы не писал , если бы не родственники , которые приезжают к нам в Украину за пенсией и регрессом . Они не причастны . Там полная жопа в голове .
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Восені вони будуть в Києві.
Такі, як є.
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Маму сивухи. Его убедила мама что мы напали сами на себя, начиная с обстрелов погранзастав на границе с парашей. А теперь Ярмак будет договариваться с ОРДЛО что бы нас простили. Зашибись!
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призвали предатели в страну одну беду, не прошло и 6 лет как выбрали зецапаж..
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А серед затриманих є ті, які закликали прийти путіна?
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А ще затримані мають родичів, які вбивали українців...
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а еще там выгуливают собак
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Амністія. І на керівні посади до авакова. Цей план втілює сівоха, єрмак, портнов, аваков та інше. Партія зеленського- мертвечука, під керівництвом фуйла- коломойського
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ЯбануТся !!! А я не знал., и мусара киева об єтом не знали ...
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Когда я сам вілез из заложников полу живой "из плена" мне есбеюшники и другая ******* сказали : єто твои проблемы.
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