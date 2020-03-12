 "Укравтодор" проводит ремонтные и строительные работы на 118 объектах в 18 областях. КАРТА

Об этом сообщил глава "Укравтодора" Александр Кубраков, передает Цензор.НЕТ.

"100 объектов финансируемых за счет средств Государственного дорожного фонда и 18 - в рамках сотрудничества Укравтодора с международными финансовыми организациями. Преимущественно на этом этапе ведутся подготовительные работы, и, например, на дороге Н-30 и Н-09 уже кладут асфальт", - уточнил он, дав ссылку на более подробную информацию о видах работ, запланированных на 2020 год.

Кубраков также поделился удобными инструментами для отслеживания ремонтов "Укравтодора":

- карта Google с обозначениями ремонтов, обновляется еженедельно;

- интерактивная карта "Укравтодора", которая имеет раздел с обратной связью и позволяет отслеживать ход ремонта того или иного участка.

По словам Кубракова, другие объекты Большого строительства "Укравтодора" еще на этапе публичных закупок.

"В 2020 году объявлен 289 тендер, суммарная ожидаемая стоимость - 28 млрд грн. Благодаря такой тендерной активности удерживаем лидирующие позиции инфраструктурных закупок", - добавил он.

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