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 Политика Украины
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Все про:дороги (1916) ремонт (969) Кубраков Александр (9)

 "Укравтодор" проводит ремонтные и строительные работы на 118 объектах в 18 областях. КАРТА

В 18 областях на 118 объектах "Укравтодора" ведутся ремонтные и строительные работы.

Об этом сообщил глава "Укравтодора" Александр Кубраков, передает Цензор.НЕТ.

"100 объектов финансируемых за счет средств Государственного дорожного фонда и 18 - в рамках сотрудничества Укравтодора с международными финансовыми организациями. Преимущественно на этом этапе ведутся подготовительные работы, и, например, на дороге Н-30 и Н-09 уже кладут асфальт", - уточнил он, дав ссылку на более подробную информацию о видах работ, запланированных на 2020 год.

Кубраков также поделился удобными инструментами для отслеживания ремонтов "Укравтодора":

- карта Google с обозначениями ремонтов, обновляется еженедельно;

- интерактивная карта "Укравтодора", которая имеет раздел с обратной связью и позволяет отслеживать ход ремонта того или иного участка.

По словам Кубракова, другие объекты Большого строительства "Укравтодора" еще на этапе публичных закупок.

"В 2020 году объявлен 289 тендер, суммарная ожидаемая стоимость - 28 млрд грн. Благодаря такой тендерной активности удерживаем лидирующие позиции инфраструктурных закупок", - добавил он.

Читайте также: "Укравтодор" представил новую методику тендеров на ремонт дорог: требования повышаются, "картелизации" не будет, - СМИ

Укравтодор проводит ремонтные и строительные работы на 118 объектах в 18 областях 01

Источник: https://censor.net.ua/n3181082
 
 
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Мимо меня строят дорогу Днепропетровск-Решетиловка,дорога еще не дошла но старую грузовики со щебнем убивают прямо на глазах и вопрос будут ли они ее ремонтировать так как новая пойдет в стороне.
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На мапі позначені невеличкі ділянки ремонту СТАРОЇ дороги по 2-3-5 км , а де масштабне будівництво нових доріг яке було обіцяно за ці шалені гроші?
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Нахера ремонтувати? А для того, що б гришки спи...ти. А будувати, як не вміли, так і не вміють. Бо вміють красти відкатами. А на якісному дорожному будівництві вже не вкрадеш...
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им не откажешь в умении зарывать гроши в землю
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Що там робитимуть на 2 ділянках М-05 під Києвом? Там вже все давно зроблено.
Полотно - норм і знаки вже всі стоять
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