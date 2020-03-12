EN|RU|UK
Темы дня: Карантин в Украине Борьба с коронавирусом Российские террористы сбили Боинг Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Общество
  843  21
Все про:Кабмин (11844) маска (23) экспорт (592) Шмыгаль Денис (89)

 Запрет экспорта медицинских масок, халатов и перчаток вызван дефицитом на внутреннем рынке, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что запрет экспорта медицинских масок, халатов и перчаток вызван дефицитом на внутреннем рынке.

Об этом глава правительства написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Шмыгаль напомнил, что правительство 11 марта согласовало введение ограничительных мер, чтобы обезопасить украинцев от распространения коронавирусной инфекции.

"Среди принятых решений был и запрет до 1 июня на экспорт товаров противоэпидемического назначения. Это был необходимый шаг ввиду ощутимого дефицита на внутреннем рынке", - сообщил Шмыгаль.

По его словам, в правительство поступает много вопросов от граждан, какие именно товары подлежат запрету. Со списком и кодами товаров можно ознакомиться по ссылке.

Он также подчеркнул, что ограничение введено, чтобы обеспечить потребности украинцев. Чтобы избежать спекуляций и завышения цен, правительство также дало распоряжение соответствующим организациям, учреждениям и контролирующим органам.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин опубликовал список запрещенных для экспорта товаров противоэпидемического назначения на время карантина

Источник: https://censor.net.ua/n3181081
 
 
 Топ комментарии
 
А ніяких питань до тих, хто продав з України в Китай всі запаси масок ?
 показать весь комментарий
 
Маємо те що маємо. Слуги народу, знову обікрали народ...
 показать весь комментарий
 
Та да... Якби зараза вражала мізки, то більшості України, нічого би не загрожувало...а руки є у багатьох...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Маємо те що маємо. Слуги народу, знову обікрали народ...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Заборона експорту незаконна, бо немає Воєнного або Надзвичайного стану! Уряд незаконно і немотивовано обмежує права виробників і унеможливлює зовнішньоекономічну діяльність експортерів! Хочете щось обмежувати - вводіть Воєнний стан! А якщо немає Воєнного стану, тоді йдіть нах!
 показать весь комментарий
 
Карантин має теж свій особливий статус. Не усе на світі вирішується військовим станом.
Щодо заборон. Що обмежувати, якщо запаси вивезли?
Ми маємо моральну проблему. Коли людина, що прийшла до влади разом із Президентом, під його авторитетом та відповідальністю надала перевагу заробітку над інтересами громадян, яким він прийшов служити. Це не виправити жодними правовими нормами, це моральні виродки.
 показать весь комментарий
 
 
В Конституції України є тільки два особливих правових режими які можуть щось обмежувати для громадян України та інших осіб які в законний спосіб перебувають на території України або володіють в Україні підприємствами - це Воєнний стан і Надзвичайний стан! Тому карантин може існувати тільки в дурній голові Шмигаля та Ляшка! А для правової держави такі обмеження неможливі без Воєнного стану!
 показать весь комментарий
 
ви праві! якщо в Україні не буде, наприклад, вистачати хліба - вони і хліб вивезуть і не скривляться. Це ще та публіка. Ні уряду, ні правоохоронних органів у таких випадках - немає.
 показать весь комментарий
 
Как только этот ахметовский п..дарок Шмыгаль уселся в кресле премьера, так сразу началось опускание гривны.
Это ж надо так умудрится, за одну неделю его "работы" опустить гривну на 10%... Дальше будет ещё интересней.
В Зеленском уже нет никакого смысла. Он сделал только хуже людям, заменив правительство.
 показать весь комментарий
 
Дело не масках , зараза передаётся через руки и другие части тела .
 показать весь комментарий
 
Та да... Якби зараза вражала мізки, то більшості України, нічого би не загрожувало...а руки є у багатьох...
 показать весь комментарий
 
 
Про миття рук казав Комаровський, а він ватник, тому мити не потрібно.
 показать весь комментарий
 
А ніяких питань до тих, хто продав з України в Китай всі запаси масок ?
 показать весь комментарий
 
 
Можливо і були , але по поводу процентів навара...
 показать весь комментарий
 
Ми терміново маємо відновити постачання води до Криму. Будемо її міняти на маски!
Запрет экспорта медицинских масок, халатов и перчаток вызван дефицитом на внутреннем рынке, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3090
 показать весь комментарий
 
 
да что ты??? Вот это новость! Ай-яй-яй! И куда же они подевались сможешь правдоподобно народу объяснить???
 показать весь комментарий
 
ДБР порушило справу через скасування формули Роттердам+, збиток 4,4 млрд. А Ви помітили, що з інформаційного простору зник Герус?
Від слова зовсім.

Так и эта дурилка с масками...
 показать весь комментарий
 
А КТО РАЗВОРОВАЛ ВСЕ МАСКИ В УКРАИНЕ? КАКАЯ СВОЛОЧЬ ПРОДАЛА ВСЕ МАСКИ ЗА ГРАНИЦУ И ПО ЧЬЕЙ КОМАНДЕ? КТО ИХ ЗЕБИЛЯТ НАВАРИЛСЯ НА ЭТОМ?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх