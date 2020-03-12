 Запрет экспорта медицинских масок, халатов и перчаток вызван дефицитом на внутреннем рынке, - Шмыгаль

Об этом глава правительства написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Шмыгаль напомнил, что правительство 11 марта согласовало введение ограничительных мер, чтобы обезопасить украинцев от распространения коронавирусной инфекции.
"Среди принятых решений был и запрет до 1 июня на экспорт товаров противоэпидемического назначения. Это был необходимый шаг ввиду ощутимого дефицита на внутреннем рынке", - сообщил Шмыгаль.
По его словам, в правительство поступает много вопросов от граждан, какие именно товары подлежат запрету. Со списком и кодами товаров можно ознакомиться по ссылке.
Он также подчеркнул, что ограничение введено, чтобы обеспечить потребности украинцев. Чтобы избежать спекуляций и завышения цен, правительство также дало распоряжение соответствующим организациям, учреждениям и контролирующим органам.
Щодо заборон. Що обмежувати, якщо запаси вивезли?
Ми маємо моральну проблему. Коли людина, що прийшла до влади разом із Президентом, під його авторитетом та відповідальністю надала перевагу заробітку над інтересами громадян, яким він прийшов служити. Це не виправити жодними правовими нормами, це моральні виродки.
Это ж надо так умудрится, за одну неделю его "работы" опустить гривну на 10%... Дальше будет ещё интересней.
В Зеленском уже нет никакого смысла. Он сделал только хуже людям, заменив правительство.
Від слова зовсім.
Так и эта дурилка с масками...