 Окружной админсуд по иску Портнова запретил властям Киева праздновать юбилеи деятелей ОУН-УПА

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте суда, информирует Цензор.НЕТ.
"ОАСК считает обоснованным требование Андрея Портнова о приостановлении действия данного Решение КГС (Киевского городского совета. — Ред.) (в части), с учетом имеющихся признаков очевидной его противоправности, в связи с нарушением Киевским городским советом процедуры разработки и принятия обжалуемого Решения", — сказано в сообщении.
В суде отметили, что решение является временным и направлено на сохранение существующего положения до рассмотрения дела по существу.
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Решение Киевского горсовета, действие которого приостановил суд, было принято 27 февраля. В нем шла речь о праздновании на территории столицы таких памятных дат и юбилеев:
- 130 лет со дня рождения Ивана Полтавця-Остряницы, военного деятеля, полковника Армии Украинского Государства;
- 6 февраля — 100 лет со дня рождения Василия Левковича, военного деятеля, полковника УПА;
- 20 февраля — 115 лет со дня рождения Уласа Самчука, писателя, публициста, журналиста;
- 24 февраля — 110 лет со дня рождения Василия Сидора, военного и политического деятеля, полковника УПА;
- 5 мая — 120 лет со дня рождения Владимира Кубийовича, ученого, историка, географа, энциклопедиста, общественного и политического деятеля, организатора и главного редактора "Энциклопедии украиноведения";
- 12 ноября — 100 лет со дня рождения Василия Галасы, политического и военного деятеля, полковника УПА;
- 12 декабря — 130 лет со дня рождения Андрея Мельника, политического и военного деятеля, председателя Провода Организации украинских националистов.
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Тим часом в Одесі ОПЗЖ з Рабіновичем та Медведчуком намагаються провести свою конференцію, тітушки обіймаються з мусорами (буквально), щоб не пустити до російської агентури місцевих патріотів. Весело. Якщо держава не каратиме покидьків, буде ще веселіше.
Такое чувство что полиция г.Одесы голосовала за мертвейчука
1. Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період
2. Те саме діяння, яке призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків." Саме так я кваліфікую "розведення військ" на Донбасі Зеленським.
😄
противник хитрый....
кусает по мелочам и любому поводу...
Одіозного олігарха Ігоря Коломойського розшукує Федеральне бюро розслідувань. Федеральне бюро розслідувань в США (далі - ФБР) видало ордер на арешт одіозного олігарха Ігоря Коломойського, повідомило джерело ІНФОРМАТОРа.
Про це стало відомо тільки зараз, хоча сам ордер датується 15 листопадом 2019 року. Ігорю Коломойському інкримінують відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом. Наприкінці травня 2019 року державний "Приватбанк" подав позов проти Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова до Канцлерського суду штату Делавер (The Delaware Court of Chancery). За даними журналістів видання Dailybeast, ФБР з цього приводу розпочало розслідування. Підприємців підозрюють у привласненні майже 623 мільйонів доларів США, які вони начебто вивели із рахунків "Приватбанку" через шахрайську схему з назвою "Оптіма". У позові Коломойського, Боголюбова та їхніх партнерів звинувачують у відмиванні й привласненні 622,8 мільйонів доларів США, які належали вкладникам "Приватбанку" в Україні. В позові йдеться, що їх відмивали з допомогою цілого ряду фіктивних фірм та дочірньої філії "Приватбанку" на Кіпрі. Зрештою, гроші виводили в США, де за них купляли нерухомість, а також металургійні заводи в штатах Огайо, Мічиган, Західна Вірджинія, Кентуккі та інших, передає "Голос Америки".
"У разі, якщо Ігор Коломойський покинить територію України, його можуть заарештувати прикордонники", - підсумував співрозмовник. Нагадаємо, що Зеленський завив, що Коломойський йому не телефонує.
https://informator.press/fbr-vydalo-order-na-aresht-kolomoys-koho/
Выйди без охраны к народу, сцыкло зеле-бенино!
а ПС как воюет,так и воевал.без Яроша.хороший был ...
как праздновали так будем праздновать...зайдем еще в гости к портнову..
Когда уже вальнут эту паскуду?
При Порохе бузили и стоял кипиш, против чего только не протестовали! Эту власть выбрали большинством в 73% и теперь позволяют им работать против Украины на паРашу. Ну что, за что голосовали, то и получили. И никто против предателей не выслупает, никто не запрещает им скупать телеканалы и ещё больше контролировать биомассу. Никто не протестует против поезлдок на ковёр к Пуйлу, никто не замечает что госмашина борется только с патриотами, а от кацапов на востоке отводит войска...
Раз не протестуют против этого, значит согласны! С чем украинцев и поздравляю.
Боюсь что реальная Украина скоро останется только в Канаде
или оно спецом к Майдану народ подводит?