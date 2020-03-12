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Все про:Киевсовет (1192) ОУН-УПА (264) Портнов (522) юбилей (163) Окружной админсуд Киева (51)

 Окружной админсуд по иску Портнова запретил властям Киева праздновать юбилеи деятелей ОУН-УПА

Окружной административный суд Киева остановил действие распоряжения Киевского горсовета о праздновании юбилеев Василия Галасы, Василия Сидора, Уласа Самчука и прочих. Иск с требование запрета был подан одиозным экс-заместителем главы АП времен Януковича Андреем Портновым.

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте суда, информирует Цензор.НЕТ.

"ОАСК считает обоснованным требование Андрея Портнова о приостановлении действия данного Решение КГС (Киевского городского совета. — Ред.) (в части), с учетом имеющихся признаков очевидной его противоправности, в связи с нарушением Киевским городским советом процедуры разработки и принятия обжалуемого Решения", — сказано в сообщении.

В суде отметили, что решение является временным и направлено на сохранение существующего положения до рассмотрения дела по существу.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Правоохранительная система в Украине уничтожается и отдана на откуп людям Портнова и Януковича, - Порошенко. ВИДЕО

Решение Киевского горсовета, действие которого приостановил суд, было принято 27 февраля. В нем шла речь о праздновании на территории столицы таких памятных дат и юбилеев:

- 130 лет со дня рождения Ивана Полтавця-Остряницы, военного деятеля, полковника Армии Украинского Государства;

- 6 февраля — 100 лет со дня рождения Василия Левковича, военного деятеля, полковника УПА;

- 20 февраля — 115 лет со дня рождения Уласа Самчука, писателя, публициста, журналиста;

- 24 февраля — 110 лет со дня рождения Василия Сидора, военного и политического деятеля, полковника УПА;

- 5 мая — 120 лет со дня рождения Владимира Кубийовича, ученого, историка, географа, энциклопедиста, общественного и политического деятеля, организатора и главного редактора "Энциклопедии украиноведения";

- 12 ноября — 100 лет со дня рождения Василия Галасы, политического и военного деятеля, полковника УПА;

- 12 декабря — 130 лет со дня рождения Андрея Мельника, политического и военного деятеля, председателя Провода Организации украинских националистов.

Также на Цензор.НЕТ: "Я благодарна Портнову. Его руками восстанавливается справедливость в Украине", - "слуга народа" Василевская-Смаглюк. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3181077
 
   
 Топ комментарии
 
Зебилы, "ви зробили це разом!"
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При Пете такой пуйни не было! Это будут отрицать только полные дебилы.
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Потасовки и слезоточивый газ: В Одессе активисты блокируют съезд партии Медведчука

Тим часом в Одесі ОПЗЖ з Рабіновичем та Медведчуком намагаються провести свою конференцію, тітушки обіймаються з мусорами (буквально), щоб не пустити до російської агентури місцевих патріотів. Весело. Якщо держава не каратиме покидьків, буде ще веселіше.
Такое чувство что полиция г.Одесы голосовала за мертвейчукаОкружной админсуд по иску Портнова запретил властям Киева праздновать юбилеи деятелей ОУН-УПА - Цензор.НЕТ 512Окружной админсуд по иску Портнова запретил властям Киева праздновать юбилеи деятелей ОУН-УПА - Цензор.НЕТ 4878
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так що будемо дати членина сралина празднувати??
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"Стаття 114-1 КК України
1. Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період
2. Те саме діяння, яке призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків." Саме так я кваліфікую "розведення військ" на Донбасі Зеленським.
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там і стаття "Державна Зрада" вже в повний зріст
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Да так , а исполнители низкорослые и зеленые при том..
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Когда эту тварь Портнова кто то отпи*дит ? Нац. дружины - вы где?
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День добровольця: у Києві 14 березня плануються акція, молебень та хода до посольства РФ
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не туди вони йдуть...з посольством РП все і так ясно. А от до офісу *********** треба було б сходити
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Зеленые вместе с рыгами скоро будут праздновать юбилеи ВЧК-КГБ . А потом и ФСБ... Продажные суки...
Окружной админсуд по иску Портнова запретил властям Киева праздновать юбилеи деятелей ОУН-УПА - Цензор.НЕТ 9342
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То мабудь американські танкісти з Абрамса злізли та розмірковують що робити з Сивохою
😄
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С тыла подкрались, открыл дверь для сепаров, а оно вона как обернулось В общем "Расслабься и получи удовольствие".
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Да это так - это война на фронте и в тылу надо не забывать
противник хитрый....
кусает по мелочам и любому поводу...
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ну да, какая ж ето новость..!

Одіозного олігарха Ігоря Коломойського розшукує Федеральне бюро розслідувань. Федеральне бюро розслідувань в США (далі - ФБР) видало ордер на арешт одіозного олігарха Ігоря Коломойського, повідомило джерело ІНФОРМАТОРа.
Про це стало відомо тільки зараз, хоча сам ордер датується 15 листопадом 2019 року. Ігорю Коломойському інкримінують відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом. Наприкінці травня 2019 року державний "Приватбанк" подав позов проти Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова до Канцлерського суду штату Делавер (The Delaware Court of Chancery). За даними журналістів видання Dailybeast, ФБР з цього приводу розпочало розслідування. Підприємців підозрюють у привласненні майже 623 мільйонів доларів США, які вони начебто вивели із рахунків "Приватбанку" через шахрайську схему з назвою "Оптіма". У позові Коломойського, Боголюбова та їхніх партнерів звинувачують у відмиванні й привласненні 622,8 мільйонів доларів США, які належали вкладникам "Приватбанку" в Україні. В позові йдеться, що їх відмивали з допомогою цілого ряду фіктивних фірм та дочірньої філії "Приватбанку" на Кіпрі. Зрештою, гроші виводили в США, де за них купляли нерухомість, а також металургійні заводи в штатах Огайо, Мічиган, Західна Вірджинія, Кентуккі та інших, передає "Голос Америки".
"У разі, якщо Ігор Коломойський покинить територію України, його можуть заарештувати прикордонники", - підсумував співрозмовник. Нагадаємо, що Зеленський завив, що Коломойський йому не телефонує.
https://informator.press/fbr-vydalo-order-na-aresht-kolomoys-koho/
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Дело в том, что по поводу сепара Медведчука на власть надежды нет, он закупил ТВ каналы и льёт вате в уши, хотя бы по городам не давать возможности им собирать людей .
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скучает Олесь с чертями. Не с кем поговорить о фашистах
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Партия регионов опять управляет судами.
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Якщо захочу, то буду святкувати від омовення п"ятки ахілла до дня взяття бастилії. А також кожен крок Сірка, Орлика, Сагайдачного, Дорошенка та інших видатних Українців.
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Вах-вах-вах, хто приповз! Ось ти не міг цього передбачити рік тому, коли верещав проти Порошенко?) ти або ідіот, або провокатор.
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На фото прям херой!
Выйди без охраны к народу, сцыкло зеле-бенино!
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Вот что печально. Какое беглое дерьмо, распальцевалось при идиоте - *********** и указывает украинцам какие юбилеи праздновать. Но молчат супер патриоты - эксы Кравчук, Кучма, Ющенко. Молчит "Свобода", ДУК, УНА-УНСО. Где они все? Окружной админсуд по иску Портнова запретил властям Киева праздновать юбилеи деятелей ОУН-УПА - Цензор.НЕТ 7623
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Ждут пока спонсор каждого даст отмашку!
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никогда не считал Петю супер патриотом Украины. Но по факту его ЕС единственная, кто сейчас пытается противостоять зеленой плесени и их корефанам - рыгам. Где Жулька спряталась Скоро поменяет вышиванку . на кокошник
Окружной админсуд по иску Портнова запретил властям Киева праздновать юбилеи деятелей ОУН-УПА - Цензор.НЕТ 847
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да,даже Свобода призаткнулась
а ПС как воюет,так и воевал.без Яроша.хороший был ...
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моторола, гиви, бузина и Ко... запарились портнову ставить прогулы!
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​Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков пошел на экстренные меры и подписал распоряжение, которое запрещает командировки парламентариям за границу из-за вспышки эпидемии коронавируса. Окружной админсуд по иску Портнова запретил властям Киева праздновать юбилеи деятелей ОУН-УПА - Цензор.НЕТ 3150
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к дню вяликой пянки, 9мая, отменят или питярюги и так поедит на мавзолее постоять ну или хоть рядом с той пиромидой
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этот суд и украинску мову запретит, если портнов запросит - ой и наголосовали вы себя и своим детям рабское будущие.
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как то насрать на запрет и на кремлевского портнова!
как праздновали так будем праздновать...зайдем еще в гости к портнову..
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Думаю не з порожніми руками, мотузка стане в нагоді.
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Москва нав'язує Україні економічну відповідальність за окуповані території, а слабкий Зеленський виконує вказівки Кремля, - Сюмар
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Держзраднику Портнову давно вже місце на тюремних нарах. Тому патріотичні політичні сили мають через суди вимагати відкриття проти нього досудового розслідування з перебуванням під вартою в якості запобіжного заходу.
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Бедный мальчик Портнов, очень соскучился по своему другу Чечетову, не будь равнодушным, помоги друзьям увидеться на концерте хора Александрова!!!
Когда уже вальнут эту паскуду?
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Зеленський, Небесна сотня вмирала зо те щоб твій посібник окупантів Портнов знущався з памяті полеглих за волю України? Ответь (те) нам..
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следующий шаг новой власти это признать всех участников боев действий преступниками, арестовать и подать в интерпол тех , кто успеет выехать за границу. а также не забывать о волонтерах... они тоже помогали своими действиями вредить российско -украинским отношениям . ... 73 % за? те, кто пел крамольную песню "путин - ***** . признать врагами украины. и действующей власти
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Похоже высказывание Бисмарке (кажется...) что каждый народ имеет то правительство которое заслуживает, имеет прямое применение к данному случаю.
При Порохе бузили и стоял кипиш, против чего только не протестовали! Эту власть выбрали большинством в 73% и теперь позволяют им работать против Украины на паРашу. Ну что, за что голосовали, то и получили. И никто против предателей не выслупает, никто не запрещает им скупать телеканалы и ещё больше контролировать биомассу. Никто не протестует против поезлдок на ковёр к Пуйлу, никто не замечает что госмашина борется только с патриотами, а от кацапов на востоке отводит войска...
Раз не протестуют против этого, значит согласны! С чем украинцев и поздравляю.
Боюсь что реальная Украина скоро останется только в Канаде
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Головний ЗЕбіл країни Портнов попер у відкриту проти державності.
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..кабздон на концерт билеты отправил, не пришли видать еще. почта мейл ру медилить стала... Окружной админсуд по иску Портнова запретил властям Киева праздновать юбилеи деятелей ОУН-УПА - Цензор.НЕТ 5936
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А какое он вообще тоимеет право? Может тоже подать в суд и запретить портнову носить штаны
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"Окружной админсуд по иску Портнова запретил властям Киева праздновать юбилеи деятелей ОУН-УПА" - может я не прав, но Лицедей уже в открытую, руками Портнова сворачивает реформы и сдаёт Украину бесу путлеру, уже не до шуток.
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А собрание жильцов дома 23, по ул. Веселковой г. Жмеренки, запретило Портнову пребывать в Украине. Учитывая что в Украине народовластие, решение жильцов дома в Жмеренке имеет большую легитимность чем решение его карманного суда.
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портянка как и квартальный дурачек делают все лишь бы не дожить до пенсии
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портнов, это олицетворение всей зеленой мрази вместе с коломойским и опзж. дай Бог чтобы случилось повторение судьбы яника. народ уже готов. голосования за землю может стать началом конца сн
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Одних Героев запретили, вторых "героев" тоже надо запретить.
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Немає слів, суддівські виродки, виносять рішення, за заявою ворога України, що не входить за визначенням в їх компетенцію. Одним словом, у нас наразі не держава, а паханат, де добитися правди, можна тільки силовим шляхом.
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Властям Киева запретил, но не народу и если общественные организации самоорганизуються(вечера памяти,фотовыставки, возложение цветов к памятным местам)это будет хороший посыл на х..й портнова с его судами
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Отличное решение, теперь пару лимонов сэкономленных средств городского бюджета можно направить на ремонт мостов и теплотрасс!
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Так так ..та на ремонт *портновомалоросовхрюськочелюстних * !
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То звіздець. Добром то все не закінчиться - ЗЕскоти реально провокують криваве протистояння.
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А Авакова-то сменить не успели, так что реальное телодвижение сепаров и некому будет революцию давить.
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А если на ... послать суд с его решениями? Раз ве в УК есть статья за незаконное празднование дня рождения давно умершего человека?
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Хай живе найпотужнішореформований Петром український суд!!!!!!!
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Как не было у нас СБУ . МВД . судов . так и не нет. были конторы по интересам ( набивание карманов себе и на верх) . Но это пол беды , главное .что эти конторы пророссийские .
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Портнов -це та наволоч до примирення з якою нас закликав алкаш Сивохо?!
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а пристрелить эту падаль не пробовали??
или оно спецом к Майдану народ подводит?
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