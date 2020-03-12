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 Общество, Здоровье
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Все про:медицина (1954) Минздрав (2273) медреформа (21) Емец Илья (4)

 Медреформа будет дополнена направлением на создание государственной страховой медицины, - Емец

Реформа системы здравоохранения продолжается и будет дополнена направлением на создание в Украине государственной страховой медицины.

Об этом сообщает на странице в сети Facebook пресс-служба Минздрава, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы ни в коем случае не собираемся останавливать медицинскую реформу, она продолжается. Сегодня мы готовим модель, которая дополнит направление реформы созданием в Украине государственной страховой медицины. То есть украинцы впервые получат государственное медицинское страхование, которое обеспечит не только доступность к любому медицинскому учреждению, но и  оказанию помощи лучших признанных специалистов", - заявил глава Минздрава Илья Емец.

По словам министра, реформа системы здравоохранения, кроме модели государственного медицинского страхования, предусматривает также объединение лучших профессионалов в Коллегию врачей, а также уменьшение бюрократического аппарата системы здравоохранения.

"Эволюционный путь реформы здравоохранения должен объединить пациента и медика. Внедряя изменения мы должны ориентироваться на интересы людей. При этом мы не можем допустить, чтобы от реформы пострадал 2 и 3 уровни медицины", - подчеркнул Илья Емец.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав не собирается останавливать медреформу, она продолжается, - глава министерства Емец

Медреформа будет дополнена направлением на создание государственной страховой медицины, - Емец 01

Источник: https://censor.net.ua/n3181076
 
 
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Все это иллюзия . Вылечить могут только деньги . И то , не всегда .
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Потрібно відмінити все що "нареформувала" "доктор смерть" і запровадити страхову медицину!
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если медстрахование тогда из налога на доходы граждан надо отнять эту сумму иначе двойное налогооблажение...
нет?
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Зесволочи окончательно уничтожают медицину
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Уже "первый уровень" не только пострадал, но и был уничтожен с точки зрения адекватного и быстрого предупреждения развития болезни. Так же, к сожалению, будет и с другими "уровнями". Пусть лучше емец расскажет, почему реформа не коснулась придворного медупрвления ДУСи, которое полностью осталось работать на приципах системы Семашко.
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