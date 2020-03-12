 Медреформа будет дополнена направлением на создание государственной страховой медицины, - Емец

Об этом сообщает на странице в сети Facebook пресс-служба Минздрава, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы ни в коем случае не собираемся останавливать медицинскую реформу, она продолжается. Сегодня мы готовим модель, которая дополнит направление реформы созданием в Украине государственной страховой медицины. То есть украинцы впервые получат государственное медицинское страхование, которое обеспечит не только доступность к любому медицинскому учреждению, но и оказанию помощи лучших признанных специалистов", - заявил глава Минздрава Илья Емец.

По словам министра, реформа системы здравоохранения, кроме модели государственного медицинского страхования, предусматривает также объединение лучших профессионалов в Коллегию врачей, а также уменьшение бюрократического аппарата системы здравоохранения.

"Эволюционный путь реформы здравоохранения должен объединить пациента и медика. Внедряя изменения мы должны ориентироваться на интересы людей. При этом мы не можем допустить, чтобы от реформы пострадал 2 и 3 уровни медицины", - подчеркнул Илья Емец.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав не собирается останавливать медреформу, она продолжается, - глава министерства Емец