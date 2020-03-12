 Зеленский одобрил допуск иностранных военных на учения в Украину

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Последний этап прохождения документа - 12 марта возвращен с подписью от президента.

Законом одобряется решение главы государства о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины для участия в многонациональных военных учениях.

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