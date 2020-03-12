EN|RU|UK
Темы дня: Карантин в Украине Борьба с коронавирусом Российские террористы сбили Боинг Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Общество
  848  2
Материалы по теме:
Все про:концерт (314) отмена (141) COVID-19 (720)

 Дворец "Украина" перенес концерты из-за карантина

Национальный дворец искусств "Украина" переносит мероприятия, которые должны были состояться с 12 марта по 3 апреля.

Об этом сказано на странице заведения в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Мероприятия, которые должны были состояться во "Дворце Украина" в период с 12.03.2020 г. по 03.04.2020 г. будут перенесены на другие удобные для зрителей даты", — сказано в сообщении.

Администрация дворца "Украина" отметила, что ждет от организаторов концертов предложений по новым датам и обещает сообщить о них в ближайшее время.

Читайте также: Из-за карантина "Укрзализныця" разрешила некоторым сотрудникам работать удаленно

Дворец Украина перенес концерты из-за карантина 01

Источник: https://censor.net.ua/n3181069
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Я бы этим разрешил гастроли, и побольше зрителей, бесплатный вход.
Дворец "Украина" перенес концерты из-за карантина - Цензор.НЕТ 2198
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх