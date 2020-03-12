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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (4856) Россия (75168) Сюмар (337) Европейская Солидарность (290)

 Москва навязывает Украине экономическую ответственность за территории, которые мы не контролируем, а Зеленский выполняет указания Кремля, - Сюмар

Украине пытаются навязать экономическую ответственность за территории, которые она не контролирует. Это - план Кремля, который приведет к федерализации и развалу нашего государства.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом заявила нардеп Виктория Сюмар.

Она подчеркнула, что так называемый "диалог" с главарями "ЛДНР" - это российский сценарий, который не скрывают в Москве и почему-то охотно реализуют в Киеве.

"Говорить с населением и говорить с главарями ОРДЛО - это российский нарратив и российская навязываемая стратегия показать, что в Украине идет гражданская война, внутренний конфликт. И заставить фактически центральную украинскую власть говорить с сепаратистами и боевиками, фактически террористами, которые убивают украинцев. Это очень кризисная ситуация, которая может привести к глубокому обострению внутриполитической ситуации в Украине и не может коррелироваться международными нормами. Потому что в Украине эти организации признаны террористическими и диалог с ними - это фактически преступление. Я уже не говорю о том, что мы отыгрываем российский сценарий", - считает Сюмар.

Она предупредила, что Зеленский таким образом фактически выполняет указания Кремля.

Читайте также: Зеленский хочет истребить оппозицию, поэтому пытается избавиться от Порошенко путем уголовных преследований, - нардеп от "ЕС" Сюмар

"Это дорога не к миру - это путь к федерализации, расколу, к российскому сценарию ослабления и уничтожения Украины. Правильно говорить диагноз - это по-честному. Нам пытаются навязать экономическую ответственность за территории, которые мы не контролируем. Нам навязывают сегодня, чтобы в Киеве боевики диктовали свои условия, что не будет воспринято украинцами и лишь обстрит политическую ситуацию внутри страны. У нас местные выборы впереди - как на это отреагируют разные регионы, очень большой вопрос сегодня. Власть, когда она стала на этот путь, должна отдавать себе отчет, куда этот путь должен привести", -  Сюмар.

Она констатировала, что инициатором этого сценария является однозначно Москва, а реализует его ближайшее окружение президента Зеленского.

Она также прогнозирует, что попытки продвинуть российский план будут все более интенсивными. А Украина должна укреплять антипутинскую коалицию на Западе, усиливать партнерские отношения со странами ЕС, США и другими партнерами.

"Похоже, что украинская власть взяла курс на соблюдение таких указаний Кремля и не обращает внимание на внутренне украинскую позицию, на позицию проукраинских и проевропейских политических сил. И вообще на общественное мнение в этом вопросе. Ибо считается, что тот, кто достигнет мира, тот наконец получит повышение рейтинга. Вызов войны остается. Он является одним из ключевых. На фоне глобального кризиса нам надо искать другие пути, как разговаривать с Москвой, которая также страдает очень сильно от мирового экономического кризиса. И здесь нам нужно искать партнеров на Западе, а не пытаться найти общий язык с россиянами, которые заинтересованы только в одном - полном ослаблении и уничтожении Украины", - отметила Сюмар.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин ввел карантин в учебных заведениях и запретил проведение массовых мероприятий, - нардеп Сюмар

Источник: https://censor.net.ua/n3181068
 
   
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Тююю, так ещё при пэтюньке ахмет открылся, ты забыл, наверное, ну ничего, бывает
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Кто сидит в гбр?
Отож!)))
И не нужно тут скринами мусорить, общайся там, где находишь это гавно
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охота вот это бегать по всем веткам и тявкать бобиком? а, лахта?
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Российских оккупантов зеленых человечков на кол! Москва навязывает Украине экономическую ответственность за территории, которые мы не контролируем, а Зеленский выполняет указания Кремля, - нардеп от "ЕС" Сюмар - Цензор.НЕТ 2605
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Это потому пэтюнька не прекратил подачу электроэнергии на крысм и даже восстанавливал взорванные опоры? Не?
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Чувак, електромережі країни, це дуже заплутане хазяйство.
Відключиш мережі Крим- Херсон, електрики може не бути в Миколаєві.
Це не робиться за день.
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Чувак изучи матчасть и не отсвечивай
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Рыгосоевое, зачем ты хрень пишешь?
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Пиши загальнозрозумілою-я по собачому не розумію.
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Ти настільки тупий, що здурки повторюєш термін «матчасть" не розуміючи значення. «Матчасть» немає жодного стосунку до знань по певній темі. Ти -тупий і недолугий троль.
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Малоросс, а ты расскажи про матчасть и про экологию не забудь.
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Іншими словами, підірвати опори на Крим можна було би лише тоді, коли все було вже готово для цього... Оскільки рвали кримські татари - значить, через відданого Петру Олексійовичу Василя Грицака вони отримали дозвіл...
Про це вслух офіційним особам говорити не можна... але нам, під ніками - дозволяється.
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Ану, подивимось зараз, хто тут з Лахти-2 заступив на зміну.

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Andrei Piontkovsky

@apiontkovsky

1 ч

Cуперагент Кремля Ермак, подписавший с Сурковым 12 .07.19 первый протокол капитуляции Украины, подписал 11.03.20 с Козаком второй расширенный документ о присоединении Украины к ОРДЛО. Москва отсалютовала своему герою в тылу врага расстрелом украинцев на Донбассе.
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Основу этих требований Москвы заложил ещё Порошенко. Он подписал договорняки, согласился на особый статус Донбасса, не объявил войну, а объявил АТО, поставил всех участников боевых действий вне закона.
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"поставил всех участников боевых действий вне закона" - аргументируй Москва навязывает Украине экономическую ответственность за территории, которые мы не контролируем, а Зеленский выполняет указания Кремля, - Сюмар - Цензор.НЕТ 9455
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Зараз Лахта тебе обаргументує.
Вони навчені.

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да этот Вова Сухов он слегка не в себе . смотри что он мне написал в другой ветке

"Передателя-барыгу надо было срочно убирать импичментом, но дотянули до выборов, потому выбрали шмарклю. И правильно сделали основу параженчества Украины заложил Порошенко, который заключил Минские договорняки с террористами и превратил войну с Россией во внутренний украинский конфликт."
даже если не обращать внимание на слово " паражение " получается следующая логическая цепочка . Порох предатель ( заложил основу ) поэтому они его убрали и выбрали Зелю что бы начатое довел до конца
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Рыгосоя не любит правду, ща заспамят
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"Мирний план", я "президент миру". Що ви щебечете, *********, вас тільки розвинули і думають, що народ схаває.
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Лишнехромосомное, у тебя возникли сложности при написании на украинском, как ты только что написал пост на другой ветке для меня?
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Убоге, йди лісом. І флажок зміни. Де в моїх коментарях не на українській?
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Лишнехромосомное, на украинском пишут за Украину, а ты пишешь на кацапском, используя украинскую раскладку клавиатуры.
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кстати сегодня я уже видел такую небольшую паничку в "Сільпо"
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Вова, твои о детсадовские воспоминания в нынешнем свете уже неактуальны.
У лозунга из твоего детства есть продолжение:
Миру - мир !
А Рашке хер !
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Навіщо нам теперешній президент який виконує вказівки росіян? Навіщо Україні зеленський????
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Россия хочет сделать из ЛДНР украинскую Чечню. Этот же трюк Путин провернул в России. Теперь у них есть Кадыров, которому платит Путин дань и территория, которую Россия не контролирует и где живут по местным законам. Их даже в армию не призывают.
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Рост не имеет значения. Важно то насколько ты силен духом.
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Зеля духом очень силён, от него за версту воняет щами
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Порошенковские шавки по расписанию , меняясь и толкаясь ,чтобы заслужить миску похлебки от хазяина , изрыгают свои "мудрые" сентенции .К проституткам больше уважения , те хоть работают .....
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Это вы таким образом пытаетесь замаскировать, что зелибобы проститутки, которые легли под Москву и просют?
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Ну, відповідно! Це з тієї теми, що Порошенко заснував партію регіонів з якої вийшов після того як її перебрали бандити з Донбаса. Це і називається роботою по методиках.
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А потом зашёл в их правительство и вышел.Входит и выходит,как дырявый шарик.
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Брысь отсюда с твоими воплями о Порошенко. Сегодня, увы, президент Украины - Зеленский, который Украину, вместе с тобой, и просирает.
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А что они могут сказать хорошего украинцам о политике Зелеснкого? То, что она удовлетворяет интересам Путина? Так это для украинцев плохая новость. Так что остается только набрать в рот говна и плеваться.
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То, что зе-команда - это антиукраинская, олигархическая, пророссийская сволота, это понятно.
А кто тогда вы, проголосовавшие за Зеленского и "слуг народа хрен знает кого и чего"?
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Она подчеркнула, что так называемый "диалог" с главарями "ЛДНР" - это российский сценарий, который не скрывают в Москве и почему-то охотно реализуют в Киеве.Источник: https://censor.net.ua/n3181068

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююббб

Этот сценарий был навязан "минскими" договорённостями при Петре вяликом,а теперь попкой по ковру ёрзают.
Документ подписан,что теперь делать?
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Умение делать из лимона лимонад это то за что ценят политиков. Порошенко умел, а Зеленский нет.
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Лишнехромосомное, что Порошенко выполнял из Минских соглашений, по которым паРаша отгребает?
И что однозначно записано в Минских соглашениях, если придумываются всякие формулы их реализации вроде Штайнмайера?
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если б зеленский исполнял указания кремля то большинство серющих тут порохоботов уже бы давно сидели..
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Так сидят уже. Антоненко и Кузьменко уже сидят три месяца в СИЗО.
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Так что же ты молчала, когда пэпа пускал электричество в Крым и покупал уголь у аметки? И поставлял со своего завода детали на керч. мост?
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