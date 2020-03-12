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 Экономика, За рубежом
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Все про:Кабмин (11844) МВФ (2812)

 МВФ готов продолжить сотрудничество с новым украинским правительством

Международный валютный фонд положительно оценил готовность нового правительства Украины продолжать проведение реформ и заявил о готовности продолжить сотрудничество с ним.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил 12 марта в Вашингтоне директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс.

"Действительно, на прошлой неделе в Украине было назначено новое правительство, которое просигнализировало, что хочет продолжать тесное сотрудничество с МВФ, включая (новую – ред.) программу поддержки Фонда", - подчеркнул Райс.

При этом он отметил, что власть в Киеве дала четко понять, в том числе в последних заявлениях, что намерена в дальнейшем вводить макроэкономическую политику, "чтобы добиться устойчивого роста". Он подчеркнул, что с украинской стороны речь шла прежде всего о сохранении экономической стабильности и продвижении реформ.

"Мы готовы в полной мере поддерживать усилия Украины относительно реформ, а также политику, направленную на достижение этих целей", - ответил официальный представитель МВФ на вопросы о новой программе.

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Источник: https://censor.net.ua/n3181065
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
зеленский - это позор Украины, прикрывающийся МВФ для развала Украины!
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Тут надо аккуратно все взвешивать. Кредиты МВФ дешевле, чем те что мы берем сейчас.
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Мы сейчас берём займы десятки миллиардов гривен под 19 % годовых. А в МВФ от силы 3%.
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утром реформы вечером деньги или
вечером реформы утром деньги.
так это работало раньше так будет всегда
********* и навариться не получиться, мвф это не "мудрий нарід" Украины.
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Для МВФ головне після продажу земель встигнути вибити свої гроші у нашої влади. Щоб не встигли в Ізраїль потікати.
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Давно не получали дубинкой по голове? Ну,так получайте! В США арестован некий мексиканец-ученый,который учился в Германии. В Майами,арестован,по причине слежения,по заданию рфии,за информатором правительства США. В телефоне мексиканского ученого найдены фотографии с изображением номерных знаков машины информатора,зашифрованную информацию о которых он передал по какому-то адресу,и маршруты передвижения машины информатора."Ученый" не признал свою вину,но его адвокат объявил,что ему грозят 10 лет тюрьмы за свои деяния.Имя информатора? Да Вы все его знаете! Его зовут ВЛАДИМИР ПЛАХОТНЮК! Правда,нежидано? Правда. Вот почему,когда Плахотнюк был здесь,то никакие Козаки не смели сюда показываться! Вот почему рвали жопу тут на сайте всякие ***** Календо и всякие мАлдАванины типа Валериу Русский.Сейчас они подставив свои плечики к приходу в кресло новой власти,заслужено отдыхают. И,чтобы картина была полной,скажу Вам,что сегодня в Кишинев прибыл с дружественным визитом премьер Венгрии Виктор Орбан.Разве можно было себе представить это раньше? Теперь Вам ясно Ху есть Ху?
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Всё будет после смены президента, то есть через пол-года.
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