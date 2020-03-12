 МВФ готов продолжить сотрудничество с новым украинским правительством

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил 12 марта в Вашингтоне директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс.

"Действительно, на прошлой неделе в Украине было назначено новое правительство, которое просигнализировало, что хочет продолжать тесное сотрудничество с МВФ, включая (новую – ред.) программу поддержки Фонда", - подчеркнул Райс.

При этом он отметил, что власть в Киеве дала четко понять, в том числе в последних заявлениях, что намерена в дальнейшем вводить макроэкономическую политику, "чтобы добиться устойчивого роста". Он подчеркнул, что с украинской стороны речь шла прежде всего о сохранении экономической стабильности и продвижении реформ.

"Мы готовы в полной мере поддерживать усилия Украины относительно реформ, а также политику, направленную на достижение этих целей", - ответил официальный представитель МВФ на вопросы о новой программе.

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