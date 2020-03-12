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 При Минздраве будет работать круглосуточный оперативный штаб по противодействию коронавирусу, - Ляшко

Министерство здравоохранения запустит круглосуточный оперативный штаб по противодействию коронавирусу

Об этом на брифинге сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Сейчас отрабатывается механизм, при Минздраве запускается и будет работать круглосуточный оперативный штаб по реагированию на коронавирусную инфекцию. К нему будут привлечены представители различных центральных органов исполнительной власти, в первую очередь Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, Нацполиция, пограничники. Круглосуточно будут работать", - сказал Ляшко.

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По его словам, налаживается запуск дополнительных горячих линий, прорабатываются решения комиссии по техногенной, экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которые касаются ограничения транспортного сообщения, снижения количества пунктов пропуска через государственную границу, запрета экспорта и реэкспорта средств индивидуальной защиты.

Также Ляшко сообщил, что сейчас разрабатывается законопроект о вопросе приоритетности при таможенном оформлении грузов, которые должны использоваться в профилактике распространения коронавирусной инфекции.

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Кроме этого, главный санврач уточнил, что в ближайшее время будет финализировано решение правительства о пунктах пропуска, через которые будет осуществляться въезд и выезд с территории Украины. "Мы ожидаем решения правительства сегодня-завтра. Это пункты пропуска на въезд и выезд из Украины, они по территории всей Украины - воздушные, наземные, железнодорожные и морские", - сказал Ляшко.

Он добавил, что выбирались самые популярные маршруты, и относительно пассажиропотока, и относительно грузового потока, учитывалась возможность быстро доставить человека с подозрением на Covid-19 в больницу и тому подобное.

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Источник: https://censor.net.ua/n3181064
 
 
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Вангую - ночью в этом штабе не найдешь ни одного трезвого сотрудника.
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вот только хотел про мед спирт написать...
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МОЗ нічого не вирішує, від цього штабу немає жодної користі! Штаб має бути при РНБОУ!
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РНБО и есть штаб. Только главный начальник этого штаба профнепригоден к управлению.
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создание видимости бурной деятельности от клоунов... От их штаба и так ничего не зависит
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"Штабы" власти всегда создают для иммитации бурной деятельности, из-за отсутствия своей способности к реальной и полноценной повседневной работе.
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на фига? премии получить за переработку?
лучше тех.... штабных))) бросьте в поликлиники и сельские амбулатории... (с лекарствами, аппаратурой и тест-системами... ну хоть с перчатками и масками)))
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Главное - зас...ть лохам остатки мозгов, чтобы там кроме чувства страха ничего не осталось. А на этом фоне власть уже сможет заниматься любым беспределом, особенно в протаскивании земельного "законодательства" и распродаже госсобственности.
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Аптечні спостереження

На прохання читачів список, що треба мати в аптечці:
- спирт ( антисептик)
- марля (дешево зробити маску)
- парацетамол/ібупрофен (від t)
- декасан (горло/ніс)
- морська сіль люба для зволоження слизової носу.

Уникати скупчення людей і частіше мити руки.
Власне, все.
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