 Украина в ближайшее время закроет до 70% пунктов пропуска через границу, - правительство

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Урядовий портал".
"Во исполнение решения внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое состоялось 10 марта, в ближайшее время Кабинет Министров Украины ограничит количество действующих пунктов пропуска", — сказано в сообщении.
Отмечается, что ограничение связано с необходимостью усиления эпидемиологического контроля.
"К закрытию запланировано около 70% всех пунктов, однако окончательный список уточняется", — добавили в пресс-службе правительства.
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Ваш Кэп.
Там навіть немає ніякого пішохідного пункту, це просто колія, яка йде через кордон, а митний пост знаходиться у Володимирі-Волинському.
Явно замовлення Кремля, це просто постріл в голову українській економіці.
Нужно действовать, закрывать немедленно, если ещё не поздно.
Информация об отсутствии вируса в Украине не может быть объективной без массовых иссследований, которые не проводились. Это как про суслика, которого нет, но он есть. Если тянуть с этим закрытием , то закрывать уже не будет иметь никакого смысла, сами будут от нас все закрываться , не дай Бог, конечно