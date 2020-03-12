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 Украина в ближайшее время закроет до 70% пунктов пропуска через границу, - правительство

Сейчас все пункты пропуска через украинскую границу работают в штатном режиме.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Урядовий портал".

"Во исполнение решения внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое состоялось 10 марта, в ближайшее время Кабинет Министров Украины ограничит количество действующих пунктов пропуска", — сказано в сообщении.

Отмечается, что ограничение связано с необходимостью усиления эпидемиологического контроля.

"К закрытию запланировано около 70% всех пунктов, однако окончательный список уточняется", — добавили в пресс-службе правительства.

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Источник: https://censor.net.ua/n3181060
 
 
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А останні тридцять: це з дамбвабве і кацапією будуть відкриті?
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главное, что пункты пропуска с лугандоном не закроют... ведь примирение же от зеленой падали
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Да быстрее закрывайте все пункты без последних китайских предупреждений.
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Ты долбойоб ? У нас большинствро продуктов или импортное или квазимпортное: для "украинской" картошки семенной материал вполне себе может быть голландским для тех же свиней та же ситуация! Так же с удобрениями - ты что жрать осенью будешь ?
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_Закрывают для массового потока людей - пассажиров. Для товаров - не закрывают.

Ваш Кэп.
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Для чого тоді Ізов закривати - чисто залізничний вузол сполучення?

Там навіть немає ніякого пішохідного пункту, це просто колія, яка йде через кордон, а митний пост знаходиться у Володимирі-Волинському.
Явно замовлення Кремля, це просто постріл в голову українській економіці.
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Откуда инфа что конкретно закрывают?
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Тут главное не сам факт закрытия, а оперативность. Италия принимала самые строгие превентивные меры, но они просто опоздали, и вирус пошёл гулять по стране.
Нужно действовать, закрывать немедленно, если ещё не поздно.
Информация об отсутствии вируса в Украине не может быть объективной без массовых иссследований, которые не проводились. Это как про суслика, которого нет, но он есть. Если тянуть с этим закрытием , то закрывать уже не будет иметь никакого смысла, сами будут от нас все закрываться , не дай Бог, конечно
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Стільки проблем, щоб тисячі туберкульозників могли і надалі заражати дітей своїми бацилами. Політики всього Світу наживають дівіденди на страху та тупості людей.
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всі розмови,що там наші люди,їм треба помогати,щось давати - з точки зору лояльності абсолютна хєрня...Вони ненавидять і будуть ненавидіти нас,але ця ненависть швидко пропаде,як всього пів відсотка горлопанів посадити в тюрму...Це з точки зору лояльності,ну а з точки зору людяності по іншому...Все це ми проходили у Львові,перші совіти,другі совіти...Хто найбільше дер глотку проти,той га цирлах прибіг до комуняків і став найвірнішим слугою...Ну а прості вуйки наділи фуфайки,взяли шмайсери і попензлювали вмирати в ліс...Тридцять тисяч з двох мільйонів галичан...
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зебуинский, а когда будут закрыты КПВВ, кто наживается на войне, почему не проиндексированы пенсии, кто украл надбавки к пенсиям 11 млн. украинцев кто заказал воинов ВСУ , кто ответит за погибших и раненых воинов ВСУ в результате предательского разведения, кто заказал подачу воды на крым?
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Мы потерпим без воды, найдём что попить. Тем быстрее вернёмся в Украину!
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А Каланчак, Чаплынка, Чонгар? Их тоже закроют? Не бросайте нас в оккупрованном Крыму!
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