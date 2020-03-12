 Украина в ближайшее время закроет до 70% пунктов пропуска через границу, - правительство

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Урядовий портал".

"Во исполнение решения внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое состоялось 10 марта, в ближайшее время Кабинет Министров Украины ограничит количество действующих пунктов пропуска", — сказано в сообщении.

Отмечается, что ограничение связано с необходимостью усиления эпидемиологического контроля.

"К закрытию запланировано около 70% всех пунктов, однако окончательный список уточняется", — добавили в пресс-службе правительства.

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