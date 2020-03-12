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 Политика Украины, За рубежом
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 Девять человек с температурой не впустили в Польшу из Украины

В течение двух дней функционирования санитарно-эпидемиологического контроля на границе между Польшей и Украиной, введенного Варшавой в связи с распространением коронавируса, из-за повышенной температуры в Польшу из Украины не пустили 9 человек.

Об этом сообщили в Пограничной службе Польши, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В целом на всей протяженности границ Польши с другими странами в страны не впустили 38 человек, у которых выявлено повышение температуры", - сообщила пресс-секретарь Пограничной службы РП Агнешка Голиас.

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Представитель Надбужанского отдела пограничной службы Польши Дариуш Сеницкий сообщил агентству, что в течение двух дней на отрезке границы с Украиной (граница с Волынской, частично Львовской областями. - Ред.) в РП НЕ впустили 9 человек с температурой, при этом одного человека - дважды.

В то же время, как сообщила агентству пресс-секретарь Бещадского отдела Пограничной службы РП (граница с Львовской, частично Закарпатской областями. - Ред.) Эльжбета Пикор, на этом отрезке не зафиксировано ни одного подобного случая.

Как известно, с 10 марта Польша ввела санитарно-эпидемиологический контроль на всей протяженности границ страны, в том числе со странами ЕС.

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Источник: https://censor.net.ua/n3181058
 
 
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Девять человек с температурой не впустили в Польшу из Украины

А у нас температуру только на въезде меряют? Девять человек с температурой не впустили в Польшу из Украины - Цензор.НЕТ 4213
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Как будто им это поможет, особенно учитывая какая туева хуча поляков работает в Германии и способна привезти "подарочки" оттуда.
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Зато в Украину заробитчан с радостью прыймають, шоб не мимо кассы...
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