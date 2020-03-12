EN|RU|UK
Темы дня: Карантин в Украине Борьба с коронавирусом Российские террористы сбили Боинг Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Происшествия
  1731  17
Материалы по теме:
Все про:ранение (2342) Донбасс (20899) наемники РФ (1088) операция Объединенных сил (2192)

 Снайпер оккупантов ранил украинского воина вблизи Зайцево, - штаб ОС

Российско-оккупационные войска обстреляли подразделения Объединенных сил вблизи населенного пункта Зайцево.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает штаб ООС на странице в сети Facebook.

Противник вел обстрелы из противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также зафиксирована работа вражеских снайперов.

"По подтвержденным данным, накануне из России на этот участок фронта прибыли российские снайперы, которые приехали на украинскую землю для сдачи экзаменов. Оккупанты прицельным выстрелом ранили одного нашего защитника. Раненому воину немедленно оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Такие преступные действия не остались без ответа. Украинские воины, используя разрешенное вооружение, уничтожили огневые точки противника. Потери врага уточняются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обстрел под Песками: состояние шестерых бойцов тяжелое, двое пребывают в коме

Снайпер оккупантов ранил украинского воина вблизи Зайцево, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3181057
 
 
 Топ комментарии
 
Нужно отправить туда Сивохо. Может ему удастся помириться с "братушкой"
 показать весь комментарий
 
Сивоха пусть поедет на передовую, ублюдок жирный, примирением он занимается, с кем?
 показать весь комментарий
 
воину - выздоровления быстрого и полного!!!
нашим - верного глаза для точной и... массированной "ответки"
ну а снайперам-раша - косоглазия,дизентерии и не будем мелочиться - коронавируса наповал
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Нужно отправить туда Сивохо. Может ему удастся помириться с "братушкой"
 показать весь комментарий
 
 
Сивоха пусть поедет на передовую, ублюдок жирный, примирением он занимается, с кем?
 показать весь комментарий
 
 
воину - выздоровления быстрого и полного!!!
нашим - верного глаза для точной и... массированной "ответки"
ну а снайперам-раша - косоглазия,дизентерии и не будем мелочиться - коронавируса наповал
 показать весь комментарий
 
 
яке косоглазіє? тіко - шоб їм очі повилазили!
 показать весь комментарий
 
 
ну...одно другому не мешает...сначала - косоглазие...потом - косоповылазило ))))
(шо Вы придираетесь!?!)....))))
 показать весь комментарий
 
))) ну соглашусь хіба шо тіко з принципу "харашо б, шоб помучались"
 показать весь комментарий
 
 
Чтоб руки отсохли у этого снайпера.........
Раненному воину - скорейшего выздоровления.........
 показать весь комментарий
 
 
Значит скоро там будет новое отведение и поставят КПП. Нашему войну скорейшего выздоровления
 показать весь комментарий
 
 
Сивуху толкнули и мусора арестовали 15 человек за ето. Сколько мусора арестуют тамженашихлюдей которые ранили и возможно смертельно нашего бойца?
 показать весь комментарий
 
 
Треба вбити всіх росіян-окупантів на окупованій території і проблеми не буде
 показать весь комментарий
 
Нарисовать на сивохоной жопе мишень и выставить из окопа.
 показать весь комментарий
 
Прямое попадание мины в блиндаж,6 бойцов ранено. Разрешения на ответку нет,НУЖНО ПРОСТО ПЕРЕСТАТЬ СТРЕЛЯТЬ, да Терпила? Бубочка может и Терпила,но бойцы терпеть не должны.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх