 Нацкорпус обратился в СБУ по факту совершения Сивохо государственной измены

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе партии.

В пресс-релизе отмечается: "Как стало известно, цель вышеупомянутого мероприятия - "нахождение взаимопонимания со второй стороной гражданского конфликта на Донбассе".

"Считаем, что подобная формулировка является не только ошибочной, но и противозаконной", - отмечается в заявлении.

Согласно закону отдельные районы Донецкой и Луганской областей являются "временно оккупированной территорией Украины, в рамках которой вооруженные формирования Российской Федерации и оккупационная администрация Российской Федерации установили и осуществляют общий контроль".

Поэтому, по закону прямо установлено, что эти территории находятся под оккупацией РФ и под контролем оккупационной администрации.

В связи с этим, говорится в документе, любые попытки "налаживания диалога" с представителями оккупационных администраций и лицами, которые способствуют незаконной оккупации территории Украины, являются государственной изменой и посягательством на территориальную целостность и неприкосновенность Украины "по ст. 110, 111 УК Украины.

"Считаем, что в действиях гр. Сивохо С.А. и других неизвестных лиц, которые организовали массовое мероприятие под названием "Национальная платформа примирения и единства", есть состав преступления, предусмотренный вышеуказанным статьям Уголовного кодекса Украины. В частности, считаем, что гр. Сивохо С.А. и другие лица в период вооруженного конфликта между Украиной и Российской Федерацией предоставили иностранному государству (Российской Федерации) помощь в проведении подрывной деятельности против Украины", - говорится в документе.

В частности, отмечается, что "усилиями гр. Сивохо С.А. и других лиц в Украине, Российской Федерации и на международном уровне может возникнуть представление о том, что вооруженная агрессия со стороны России на самом деле является "внутренним гражданским конфликтом".

"Проведение "платформ примирения" в условиях оккупации части территории Украины лишает возможности восстановления территориальной целостности и государственного суверенитета Украины, а следовательно - способствует противоправным действиям Российской Федерации", - отмечается в обращении.

"На основании вышеизложенного и руководствуясь ст.ст. 214, 215 УПК Украины, Национальный Корпус просит СБУ зарегистрировать представленное сообщение о совершении преступления в ЕРДР и начать досудебное расследование за совершение действий, которые имеют признаки состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 110, ч.1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины", - резюмируют в Нацкорпусе.

Напомним, Сивохо побили во время презентации Национальной платформы примирения: "Какое ты, ватный клоун, имеешь право говорить о примирении". Сам Сивохо в ходе презентации заявил: "Конфликт не только на Донбассе - янтарная республика на Волыни, гранитная в Житомирской области, есть проблемы на Закарпатье". Вместе с тем, полиция задержала 15 человек, причастных к срыву презентации Сивохо платформы примирения.