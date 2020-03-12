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Все про:Национальный корпус (241) Сивохо (28)

 Нацкорпус обратился в СБУ по факту совершения Сивохо государственной измены

Политическая партия "Национальный Корпус" направила в Службу безопасности Украины сообщение о совершении государственной измены советником секретаря СНБО Сергеем Сивохо, который 12 марта инициировал в Киеве мероприятие под названием "Национальная платформа примирения и единства".

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе партии.

В пресс-релизе отмечается: "Как стало известно, цель вышеупомянутого мероприятия - "нахождение взаимопонимания со второй стороной гражданского конфликта на Донбассе".

"Считаем, что подобная формулировка является не только ошибочной, но и противозаконной", - отмечается в заявлении.

Согласно закону отдельные районы Донецкой и Луганской областей являются "временно оккупированной территорией Украины, в рамках которой вооруженные формирования Российской Федерации и оккупационная администрация Российской Федерации установили и осуществляют общий контроль".

Поэтому, по закону прямо установлено, что эти территории находятся под оккупацией РФ и под контролем оккупационной администрации.

В связи с этим, говорится в документе, любые попытки "налаживания диалога" с представителями оккупационных администраций и лицами, которые способствуют незаконной оккупации территории Украины, являются государственной изменой и посягательством на территориальную целостность и неприкосновенность Украины "по ст. 110, 111 УК Украины.

"Считаем, что в действиях гр. Сивохо С.А. и других неизвестных лиц, которые организовали массовое мероприятие под названием "Национальная платформа примирения и единства", есть состав преступления, предусмотренный вышеуказанным статьям Уголовного кодекса Украины. В частности, считаем, что гр. Сивохо С.А. и другие лица в период вооруженного конфликта между Украиной и Российской Федерацией предоставили иностранному государству (Российской Федерации) помощь в проведении подрывной деятельности против Украины", - говорится в документе.

В частности, отмечается, что "усилиями гр. Сивохо С.А. и других лиц в Украине, Российской Федерации и на международном уровне может возникнуть представление о том, что вооруженная агрессия со стороны России на самом деле является "внутренним гражданским конфликтом".

"Проведение "платформ примирения" в условиях оккупации части территории Украины лишает возможности восстановления территориальной целостности и государственного суверенитета Украины, а следовательно - способствует противоправным действиям Российской Федерации", - отмечается в обращении.

"На основании вышеизложенного и руководствуясь ст.ст. 214, 215 УПК Украины, Национальный Корпус просит СБУ зарегистрировать представленное сообщение о совершении преступления в ЕРДР и начать досудебное расследование за совершение действий, которые имеют признаки состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 110, ч.1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины", - резюмируют в Нацкорпусе. 

Напомним, Сивохо побили во время презентации Национальной платформы примирения: "Какое ты, ватный клоун, имеешь право говорить о примирении". Сам Сивохо в ходе презентации заявил: "Конфликт не только на Донбассе - янтарная республика на Волыни, гранитная в Житомирской области, есть проблемы на Закарпатье". Вместе с тем, полиция задержала 15 человек, причастных к срыву презентации Сивохо платформы примирения.

Источник: https://censor.net.ua/n3181055
 
   
 Топ комментарии
 
Правильное решение, посмотрим на чьей стороне СБУ.
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Правильное решение, посмотрим на чьей стороне СБУ.
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чітка відповідь.
Я би ще нагадав, як Ваня ходив до зажопа (сурка) на днюху...
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мертвечук найкращий партнер нашого сивочолого гетьмана. і кажуть, що ще й кум, хрещений баттка циганчати Мишка. Ну того самого, який "как Гоша Рубчінскій". Яблучко від сливи недалеко впало)
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та ничё не будет пока не пригласят к следствию специалистов по походке...
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Парни!!! Вы КРСАВЧЕГИ!!!!!!!!!!!!
Бейте их, их-же оружием)))) Успехов!!!!
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давно пора, предатели должны сидеть
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Но нацкорпусу с нацженами не удалось посадить Порошенко, а удалось только посадить Зелемойского но... в кресло президента...
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а мертвечук и рабинович в мацкве,не??
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З Москви вже повернулись.
Зараз в Одессі.
Щось готують.
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наконец то клизма нашла свою "родину"....
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Выслать бы этого Сивоху в его родной Донецк - и делу конец. Пусть там свою платформу развивает, рассказывает оркам про то, что они должны извиниться, и проч. Да, и не кормить мерзавца в дороге...
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ЗЕбильная власть ватников и сепаров закончит очень печально
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Неожиданно! "Национальный корпус" переходит в другую "весовую" политическую категорию?
Или как это понимать? Если да, то Авакян перешел в наступление.
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Авакян готовит ответку на его замену..
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Привели цю сівоху на чолі з бенею (а клован - проміжна ланка) до влади, а тепер ригають
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так это не рыгают, они выполняют роль навального, карманные борцуны. Едут в автозаке с ментами, снимают видосики, всё тихо спокойно. Помусолят их 1 день и отпустят "мегапатрийотов".
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Може, якщо б Білецькій, при своїй каденції діпутата в раді ,такі заяви щотижня робив, такої ситуації і не було б.
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Если бы конфедераст Билецкой совсем молчал, то и не было бы преЗЕдента...
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Тобі, як білорусу по флажку, треба вже давно перейматися соєю країною і її нагальними проблемами. А так, як ти тут за ******* топиш, то можна видать вымпел: "За видатну троляцьку працю." І мідаль. І орден.
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представление сивохи такое же как и в АП, его просто поставили и подставили а он и не против))
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Ну теперь как говорил кот Матроскин Шарику
- ...еще дольше будешь бегать, что бы отдать фотографию.. в СБУ....
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Рыба гниёт с головы. А голова (хоть и очень тупая)- это Зеля. Сивохо делает ровно то, что ему поручают Зеля и его хозяин- Ху*ло, поэтому пытаться обращаться в СБУ, чтобы воздействовать на Сивохо бесполезно. Нацкорпус обратился в СБУ по факту совершения Сивохо государственной измены - Цензор.НЕТ 1594
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Олексій Гончаренко: починати розмови про примирення можна тільки тоді, коли будуть покарані терористи та їхні лідери, які почали війну проти України

«Національна платформа примирення і єдності» влади Зеленського - це формула приниження України і капітуляції перед Кремлем.
Про це написав народний депутат фракції «Європейська Солідарність» Олексій Гончаренко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.
«Я все ще сподіваюся, що висловлювання та ініціативи Сергія Сивохи ― це просто поганий жарт. Як заведено у КВНщиків. Бо це вже зовсім не смішно. Ні про яке примирення і єдність тут не йдеться. Сивохо пропонує нам не формулу єдності, а формулу приниження України, формулу капітуляції перед Кремлем», - написав Гончаренко.
Він зазначив, що вести розмови про примирення можливо лише після того, як буде призначено справедливе покарання тим, хто розпочав війну проти України і продовжує кожного дня завдавати непоправної шкоди українським родинам.
«Всі інші сценарії ― це спекуляції, базовані на російських тезах про «громадянську війну» і «внутрішній конфлікт», - додав депутат.
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Примирение - это освещение части истории.
Так историю должны читать на лекциях в крайнем случае НЕ алкаши-затейники...
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Художник Нацик Корпусовский
"Сергей Сивохо ищет национальное примерение".
Холст, масло. 2020 год. Я не виноватая он сам....
Нацкорпус обратился в СБУ по факту совершения Сивохо государственной измены - Цензор.НЕТ 8129
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Тикал так, шо перечепився. Хоть пол не повредил?
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Это нормальное положение алкаша -затейника после проведенных им мероприятий
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Пан Кличко или мерия Киева должены подать в суд или полицию за нарушения закона по распространению коронавируса сивоха
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А что это нацкорпус молчит про посещение депутатами ОПЗЖ госдумы рассии? Подозрительно!
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Там очень тяжелая артилерия для них..
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Вікторія Сюмар: Москва нав'язує Україні економічну відповідальність за території, які ми не контролюємо, а слабкий Зеленський виконує вказівки Кремля


Україні намагаються нав'язати економічну відповідальність за території, які вона не контролює. Це - план Кремля, який призведе до федералізації і розвалу нашої держави, - переконана народний депутат з фракції «Європейська Солідарність» Вікторія Сюмар. У коментарі журналістам телеканалу «Прямий» вона наголосила, що так званий «діалог» з ватажками ОРДЛО - це російський сценарій, який не приховують у Москві і чомусь охоче реалізують у Києві.
«Говорити з населенням і говорити з ватажками ОРДЛО - це російський наратив і російська нав'язувана стратегія показати, що в Україні йде громадянська війна, внутрішній конфлікт. І змусити, фактично, центральну українську владу говорити з сепаратистами і бойовиками, фактично, терористами, які вбивають українців. Це дуже кризова ситуація, яка може призвести до глибокого загострення внутрішньополітичної ситуації в Україні і не може корелюватися міжнародними нормами. Тому що в Україні ці організації визнані терористичними і діалог з ними - це фактично злочин. Я вже не кажу про те, що ми відігруємо російський сценарій», - переконана Сюмар.
Вона застерегла, що Зеленський у такий спосіб фактично виконує вказівки Кремля. «Це дорога не до миру - це дорога до федералізації, розколу, до російського сценарію ослаблення і знищення України. Правильно говорити діагноз - це по-чесному. Нам намагаються навісити економічну відповідальність за території, які ми не контролюємо. Нам нав'язують сьогодні, щоб у Києві бойовики диктували свої умови, що не буде сприйнято українцями і буде лише загострювати політичну ситуацію всередині країни. У нас місцеві вибори попереду - як на це відреагують різні регіони, дуже велике питання сьогодні. Влада, коли вона стала на цей шлях, мала б віддавати собі звіт, куди цей шлях має привести», - зазначила Вікторія Сюмар.
Вона констатувала, що ініціатором цього сценарію є однозначно Москва, а реалізує його найближче оточення президента Зеленського. «Москва робить вигляд, що такий спосіб - це шлях до того, щоб російські бойовики припинили стріляти. Але я впевнена, що це не так, що це є черговий обман, на який штовхають українців. А хто виконує так ретельно вказівки Москви, пропоную проаналізувати. Очевидно, що є всі підстави говорити, що Володимиру Зеленському довкола нього є люди, які нав'язують таку позицію, і ці люди ведуть переговори з Москвою», - переконана Сюмар.
Вона також прогнозує, що спроби просунути російський план будуть дедалі інтенсивнішими. Натомість Україна має зміцнювати антипутінську коаліцію на Заході, посилювати партнерські стосунки з країнами ЄС, США та іншими партнерами. «Схоже, що українська влада взяла курс на повне дотримання таких вказівок Кремля і не зважає на внутрішньо українську позицію, на позицію проукраїнських і проєвропейських політичних сил. І взагалі на громадську думку у цьому питанні. Бо вважається, що той, хто досягне миру, той нарешті отримає собі омріяне підвищення рейтингу. Виклик війни залишається. Він є одним з ключових. На фоні глобальної кризи нам треба шукати інші шляхи, як розмовляти з Москвою, яка також потерпає дуже сильно від світової економічної кризи. І тут нам потрібно шукати партнерів на Заході, а не намагатися знайти спільну мову з росіянами, які зацікавлені тільки в одному повному ослабленні і знищенні України», - зазначила Вікторія Сюмар.
Вона наголосила, що «Європейська Солідарність» абсолютно не сприймає такого розвитку подій, який пропонує чинна влада. «Це не той шлях, який посилює Україну, це ослаблює Україну. Це дозволяє росіянам реалізовувати свої сценарії. Ми протистояли їм 5 років. А сьогодні слабка влада означає реалізацію московських сценаріїв по знищенню України. Ми за цим спостерігаємо і закликаємо владу припинити такі спроби, намагатися діяти захищаючи інтереси України, а не намагатися налагодити діалог з ворогом», - наголосила Вікторія Сюмар.
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Так кто ж его "привлечет" если он озвучивает позицию власти ( или кто думает что от так отсебятину несет..)
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Ще б Мертвечука з Рабіновичем по тих же статтях... Ну щоб в майбутньому не шукати їх, не бігати за ними, а відразу на гілляку
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клоуны КВН решили лечить народ... брехней, вместо смеха.
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Фу-у -ууу.! Слабонервным, беременным и перед едой не смотреть
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Аж наизнанку выворачивает глядя на этих властьнесущих и власть представляющих...
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LvbnhjАле б, якщо завтра вибори, ти б знову проголосував за оцих, проти Порошенка.
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недавно был случай в театре - "упал с лестницы". вот бы этому жирдяю так с высокой лестницы навернуться.
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Народовладдя у дії! Якби з 91-го люди висловлювали свою позицію до влади по різним питанням подібним чином, то можливо і війни б не було і землю непотрібно було продавати і не треба було б віїзджати за кордон на заробітки.
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Дискуссии с врагом невозможны. Все времена тактика обосРахи заключалась в том, чтобы обвинить саму жертву в том, что она виновата сама в нападении на неё.
И здесь уже шесть лет "тупым украинцам" пропихивается, навязывается и вдалбливается мысль, что "рассея ни при чём" и в Украине "внутренний конфликт".
Это критически важно для русофашистских оккупантов. Потому что:
1. Внутренний конфликт ЭТО ВИНОВАТА УКРАИНА
2. Внешняя агрессия ЭТО ВИНОВАТА РАССЕЯ.
Всё очень просто.

Сивохо работает только на паРашу. Сивохо работает на врага. Сивохо прислуживает кремлю. Сивохо пособник русофашистских оккупантов. Сивохо враг.

Очень жаль что его не прибили. Мы же гуманисты... ***! Наш гуманизм нас погубит.
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Как можно домовляться с наемниками путина хла (наемники - дикие гуси - военный термин, подлежать уничтожению при захвате в плен без суда)
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Пока не будет гореть земля под ногами олигархов , все потуги людей бессильны! Всегда найдутся другие продажные граждане выполняющие забаганки поставивших их министрами олигархов! Хоть распылите зе и сивуху, олигархи навяжут других....
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Так почему Нацкорпус не грохнул этого предателя?
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Суки квартальнутые. Делали карьеру высмеивая всё украинское. Только это оказалось не смешным. На протяжении многолетней истории насмешки над украинством на сцене превращались в убийство украинцев и издевательство над ними в реале. Сивохо такой же безответствнный смехотун
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Ну ось тепер побачимо чи СБУ часом не ФСБ??? Цікаво а наш "Гарант" Зеленський гарантує що посібник окупантів понесе справедливе покарання?
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Коли я вже побачу побите націоналістами рило Медведчука чи Рабіновіча?
Чи на цих команда не поступала? бо свої і нє сєпари?
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требую от СБУ заняться делом и наконец-то пересажать 200 обезьян из Бродячего цирка -нацкорпуса
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