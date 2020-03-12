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 Политика Украины
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Все про:Нацполиция (11078) Национальный корпус (241) Сивохо (28)

 10 задержанных на презентации Национальной платформы примирения и единства Сивохо опросили и отпустили, - полиция

10 человек, которые были доставлены в Печерское райуправление полиции Киеве после презентации Национальной платформы примирения и единства, организованной советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления оккупированных территорий Донбасса Сергей Сивохо, отпущены.

Об этом сказали "Интерфакс-Украина" в Печерском райуправлении полиции Киева четверг, передает Цензор.НЕТ.

"Десятерых уже опросили, установили их анкетные данные, отобрали пояснения и отпустили", - сообщили в полиции.

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Отметим, Нацкорпус пикетирует отделение полиции, где находятся задержанные на презентации Сивохо активисты.

Напомним, Сивохо побили во время презентации Национальной платформы примирения: "Какое ты, ватный клоун, имеешь право говорить о примирении". Сам Сивохо в ходе презентации заявил: "Конфликт не только на Донбассе - янтарная республика на Волыни, гранитная в Житомирской области, есть проблемы на Закарпатье". Вместе с тем, полиция задержала 15 человек, причастных к срыву презентации Сивохо платформы примирения.

Источник: https://censor.net.ua/n3181054
 
 
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Фото эпическое... Ватный примиритель примирился на земле после пинка под зад.
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А заяву в СБУ на Сивохо никто написать не догадался?
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Они то молодцы, но у Зели там на 100% свой человек.....
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Та он сам упал. Он же, ****, спинку не держит. Непонятно, как вообще на свете живёт.
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