 Апелляционный суд оставил Антоненко под стражей

Такое решение вынесла коллегия судей Киевского апелляционного суда по результатам рассмотрения жалобы адвокатов Антоненко на постановление Печерского райсуда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Решение Печерского райсуда Киева оставить без изменений, а апелляционную жалобу защитников Антоненко - без удовлетворения", - говорится в постановлении суда.

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Таким образом Антоненко будут содержать под стражей до 4 апреля, а срок досудебного следствия завершается 12 апреля.

Адвокаты сообщили, что в ближайшие дни будут снова подавать в Печерский райсуд Киева ходатайство об изменении Антоненко меры пресечения.

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

4 февраля2020 года Печерский суд продлил арест Кузьменко на 2 месяца. 5 феврала Печерский суд продлил арест Антоненко на 2 месяца. В этот же день суд принял решение оставить Дугарь под ночным домашним арестом по месту службы.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.