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 Политика Украины
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Все про:апелляция (470) арест (9949) Антоненко Андрей (101)

 Апелляционный суд оставил Антоненко под стражей

Апелляционный суд оставил под стражей ветерана АТО, музыканта Андрея Антоненко, подозреваемого в организации убийства журналиста Павла Шеремета.

Такое решение вынесла коллегия судей Киевского апелляционного суда по результатам рассмотрения жалобы адвокатов Антоненко на постановление Печерского райсуда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Решение Печерского райсуда Киева оставить без изменений, а апелляционную жалобу защитников Антоненко - без удовлетворения", - говорится в постановлении суда.

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Таким образом Антоненко будут содержать под стражей до 4 апреля, а срок досудебного следствия завершается 12 апреля.

Адвокаты сообщили, что в ближайшие дни будут снова подавать в Печерский райсуд Киева ходатайство об изменении Антоненко меры пресечения.

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

4 февраля2020 года Печерский суд продлил арест Кузьменко на 2 месяца. 5 феврала Печерский суд продлил арест Антоненко на 2 месяца. В этот же день суд принял решение оставить Дугарь под ночным домашним арестом по месту службы.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Источник: https://censor.net.ua/n3181050
 
 
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чуйка, что ты от вируса первый капыта откинешь.... Апелляционный суд оставил Антоненко под стражей - Цензор.НЕТ 1374
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у него непоколебимая вера в свою лишнюю хромосому
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Апелляционный суд оставил Антоненко под стражей - Цензор.НЕТ 6069 Andrei Piontkovsky

@apiontkovsky

·58 мин

Cуперагент Кремля Ермак, подписавший с Сурковым 12 .07. 19 первый протокол капитуляции Украины, подписал 11.03.20 с Козаком второй расширенный документ о присоединении Украины к ОРДЛО.
Москва отсалютовала своему герою в тылу врага расстрелом украинцев на Донбассе.
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Оно и лучше. Снаружи все умрут а музыкант сам выйдет на волю просто открыв двери. Сиди герой-спецназовец ты наш, сиди подольше! Главное не соглашайся на любые следственные действия а то вдруг это ты действительно бомбу в Киеве взорвал.
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чуйка, что ты от вируса первый капыта откинешь.... Апелляционный суд оставил Антоненко под стражей - Цензор.НЕТ 1374
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у него непоколебимая вера в свою лишнюю хромосому
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Очень по теме..... ну ладно....Удачи , здоровье тебе и семье.
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даже если грохнули они, нужно было по тихому спросить-зачем? и только, если оказалось бы, что это мацковская агентура, глушить. во всех остальных случаях- понять и простить.
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Як воно, в ольгіно? Лайно на вечерю вже роздали чи ти ще з обіду не доїло?
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Я все зрозумів про ваші гастрономічні уподобання.... Смачного!
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Ти його лайкнув і відправив у спам? Що у тебе у голові?
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Що там твої підписники, ти їх сьогодні вже відлайкав? Чи то вони тебе?
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Куда эта **** Антоненко пять сантиметров роста дела?!
Вот вопрос, с которым живут следователи!
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Як на мене, якщо провину не доведуть, всю зарплатню суддів виплатити Андрію Антоненко як компенсацію за незаконні рішення.
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Нехило Пэтя суд отреХформировал ... Апелляционный суд оставил Антоненко под стражей - Цензор.НЕТ 4202
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Апелляционный суд оставил Антоненко под стражей - Цензор.НЕТ 6069 Andrei Piontkovsky

@apiontkovsky

·58 мин

Cуперагент Кремля Ермак, подписавший с Сурковым 12 .07. 19 первый протокол капитуляции Украины, подписал 11.03.20 с Козаком второй расширенный документ о присоединении Украины к ОРДЛО.
Москва отсалютовала своему герою в тылу врага расстрелом украинцев на Донбассе.
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Напоминаем, что Минские капитуляции дважды подписал Петр Порошенко. Попытка переложить ответственность на других не прокатит.
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Точно! Подписал капитуляцию Кучма. А Порошенко рядом просто стоял и сопли подтирал. Выглядело это так:
- Порошенко ? Я тут!
- Ну посиди тут пока мы с Данилычем перетрем за Украину
- Есть, товарищ майор!
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дважды подписал Петр Порошенко - твои слова.
Он не подписывал.
Твой дальнейший словесный понос дела не меняет.
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Ріфа, Марусю, Федину за ґрати, під арешт або затаскати по судах, а сівуху - радником в РНБО. Це все, що потрібно для розуміння, хто є при владі
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