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 МАУ отменяет 4 внутренних рейса, - аэропорт Запорожья

Компания "Международные авиалинии Украины" отменяет до 8 апреля рейсы между Киевом и Запорожьем, Херсоном, Ивано-Франковском и Черновцами.

Об этом сообщила в Facebook пресс-служба КП "Международный аэропорт Запорожья", информирует Цензор.НЕТ.

"Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" временно закрывает внутренние рейсы между Киевом и Запорожьем, а также Херсоном, Ивано-Франковском и Черновцами. Сейчас авиакомпания сообщила, что рейсы отменяются до 8 апреля", — сказано в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что изменения связаны с распространением коронавируса.

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МАУ отменяет 4 внутренних рейса, - аэропорт Запорожья 01

Источник: https://censor.net.ua/n3181049
 
 
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Давайте чуток вперед глянем. Отменяем самолеты а затем поезда. А потом что? Правильно - запрещаем любое перемещение людей и товаров. К чему это приведет? Правильный ответ - к мародерству, бунтам, нарушениям общественного порядка, грабежам и насилию и все это одновременно. Никакому вирусу такой эффект и не снился.
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