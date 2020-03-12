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 Политика Украины, Общество
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 Кабмин опубликовал список запрещенных для экспорта товаров противоэпидемического назначения на время карантина

11 марта Кабмин временно, до 1 июня 2020 года, ограничил экспорт товаров противоэпидемического назначения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственый портал.

Запрету экспорта подлежат:

- водонепроницаемый лабораторный костюм;
- перчатки из других полимерных материалов;
- перчатки медицинские нестерильные неталькованные нитриловые;
- перчатки неопудренные из нитрила;
- халат изоляционный медицинский одноразовый;
- маски медицинские (хирургические);
- очки защитные;
- щиток защитный;
- респиратор класса защиты не ниже FFP2.

"Это ограничение вызвано исключительно мерами безопасности и предотвращения распространения на территории Украины коронавируса Sars-cov-2", - отметили в Кабмине.

Минэкономики призывает не закупать и не использовать без необходимости указанные товары, а главное - прислушиваться к рекомендациям врачей Минздрава Украины и Всемирной организации здравоохранения по предотвращению заболевания.

Напомним, вчера Кабинет Министров Украины запретил экспорт средств индивидуальной защиты украинского производства.

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Источник: https://censor.net.ua/n3181048
 
 
 Топ комментарии
 
В этом нет никакого разрыва экономических связей. Украина никогда не являлась поставшиком медицинских масок в другие страны. То, что некоторые спекулянты желают на этом навариться в ущерб безопасности Украины и украинцев - это проблемы некоторых спекулянтов а не разрыв экономических связей.
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https://www.economics-prorok.com/2020/03/%d0%bc%d0%b0%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d1%8b-%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%b4%d0%b0-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%86%d1%8b-%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%bd%d1%83%d1%82-%d0%b2.html#more-97824

Маски проданы. Когда украинцы начнут выбивать зубы циничным мерзавцам радуцким? Март 12, 2020Без рубрикиКомментарии

Правительство выделит теперь 100 млн грн для закупки масок обратно. Втридорога. По спекулятивной цене. При том, что нормальные страны давно запретили экспорт столь критически важной продукции…
Трёхнедельный карантин. Формально жесткий, а по факту - как пойдёт. У нас ведь пока ещё нет убедительного очага, как в той же итальянской Ломбардии. Чтобы зубодробительно доказать очевидное.
Об этом пишет сегодня в Фейсбуке политолог Михаил Подоляк.
Тем не менее, общегосударственный карантин уже хоть что/то. Хоть какое-то профессиональное шевеление нынешних госменеджеров. Вечно опаздывающих.
Пусть поздно. Пусть в урезанном виде. Пусть без понимания причин/следствий и прочей логистики. Тем не менее, запреты на массовые мероприятия и развлечения, равно как и формирование в согражданах более ответственного отношения к новому вирусному штамму уже неплохо…
Однако, есть несколько сложных вопросы, которые так и не получили надлежащих ответов. По все той же причине - некому профессионально отвечать…
Базовые инфекционные больницы для карантина. Где, сколько коек, как быстро будут развёрнуты дополнительные места. С протоколами лечения и отработкой прямо сейчас принципов работы в чрезвычайной ситуации.
Вопрос далеко не праздный. Ведь мы своими глазами/ушами видели потрясающую (по никчемности) реакцию профильных врачей из профильной инфекционной больницы в Виниках, которые хоровым образом пропели гимн, радуясь непоступлению к ним на карантин будущих «новосанжарцев»…
Ещё вопросы. Есть ли договоренности о закупках действительно объемных партий тест-систем по Covid19, а также аппаратов для искусственной вентиляции легких? Ведь того количества, которое у нас есть сейчас (605 аппаратов ИВЛ в спец/больницах) явно недостаточно.
Не сейчас, разумеется. А если начнётся движ…
Важно также понять, кто и как быстро организует оперативный штаб и включит в работу любой «противоэпидемический протокол»? Или будет как с экс-министром Скалецкой, которая на полном серьезе заявляла о возможности лечения вирусной пневмонии (!) противобактериальными антибиотиками? Невероятная дремучесть…
Ну и главный вопрос. Когда, наконец, мы начнём жестоко выбивать зубы циничным мерзавцам?
Вот что собирается делать «государство Зеленского» с ушлым Радуцким? С этим крысиным парнишкой, который лизоблюдски терся возле Порошенко в 2014/2015 и который сейчас точно также лизоблюдски трется возле Зеленского строго в своих лысых корыстных интересах? И даже входит павлином в спецгруппу по продолжению крутых мед/реформ Супрун?
Что делать теперь с 983,5 тонн медицинских масок, которые этот ушлейший бырыжонок быстро успел собрать с рынка и втюхать тому же Китаю?
В тему:
- Из Украины вывезли около тысячи тонн медицинских масок - Луценко
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Ах да, правительство выделит теперь 100 млн грн для закупки их обратно). Втридорога. По спекулятивной цене. При том, что нормальные страны давно запретили экспорт столь критически важной продукции…
Так что там с зубами Радуцкого? Может, совещание проведём по маскам? Или традиционно помолчим в тряпочки и просто не заметим его жлобские глаза?
Я понимаю, что зарабатывать на смертях - тоже национальный вид спорта у нас. И тем не менее)…
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https://www.economics-prorok.com/2020/03/%d0%bc%d0%b0%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d1%8b-%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%b4%d0%b0-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%86%d1%8b-%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%bd%d1%83%d1%82-%d0%b2.html#more-97824

Маски проданы. Когда украинцы начнут выбивать зубы циничным мерзавцам радуцким? Март 12, 2020Без рубрикиКомментарии

Правительство выделит теперь 100 млн грн для закупки масок обратно. Втридорога. По спекулятивной цене. При том, что нормальные страны давно запретили экспорт столь критически важной продукции…
Трёхнедельный карантин. Формально жесткий, а по факту - как пойдёт. У нас ведь пока ещё нет убедительного очага, как в той же итальянской Ломбардии. Чтобы зубодробительно доказать очевидное.
Об этом пишет сегодня в Фейсбуке политолог Михаил Подоляк.
Тем не менее, общегосударственный карантин уже хоть что/то. Хоть какое-то профессиональное шевеление нынешних госменеджеров. Вечно опаздывающих.
Пусть поздно. Пусть в урезанном виде. Пусть без понимания причин/следствий и прочей логистики. Тем не менее, запреты на массовые мероприятия и развлечения, равно как и формирование в согражданах более ответственного отношения к новому вирусному штамму уже неплохо…
Однако, есть несколько сложных вопросы, которые так и не получили надлежащих ответов. По все той же причине - некому профессионально отвечать…
Базовые инфекционные больницы для карантина. Где, сколько коек, как быстро будут развёрнуты дополнительные места. С протоколами лечения и отработкой прямо сейчас принципов работы в чрезвычайной ситуации.
Вопрос далеко не праздный. Ведь мы своими глазами/ушами видели потрясающую (по никчемности) реакцию профильных врачей из профильной инфекционной больницы в Виниках, которые хоровым образом пропели гимн, радуясь непоступлению к ним на карантин будущих «новосанжарцев»…
Ещё вопросы. Есть ли договоренности о закупках действительно объемных партий тест-систем по Covid19, а также аппаратов для искусственной вентиляции легких? Ведь того количества, которое у нас есть сейчас (605 аппаратов ИВЛ в спец/больницах) явно недостаточно.
Не сейчас, разумеется. А если начнётся движ…
Важно также понять, кто и как быстро организует оперативный штаб и включит в работу любой «противоэпидемический протокол»? Или будет как с экс-министром Скалецкой, которая на полном серьезе заявляла о возможности лечения вирусной пневмонии (!) противобактериальными антибиотиками? Невероятная дремучесть…
Ну и главный вопрос. Когда, наконец, мы начнём жестоко выбивать зубы циничным мерзавцам?
Вот что собирается делать «государство Зеленского» с ушлым Радуцким? С этим крысиным парнишкой, который лизоблюдски терся возле Порошенко в 2014/2015 и который сейчас точно также лизоблюдски трется возле Зеленского строго в своих лысых корыстных интересах? И даже входит павлином в спецгруппу по продолжению крутых мед/реформ Супрун?
Что делать теперь с 983,5 тонн медицинских масок, которые этот ушлейший бырыжонок быстро успел собрать с рынка и втюхать тому же Китаю?
В тему:
- Из Украины вывезли около тысячи тонн медицинских масок - Луценко
- «Слуга народа» Радуцкий оставил Украину без масок в разгар коронавируса - Билецкий. Видео
Ах да, правительство выделит теперь 100 млн грн для закупки их обратно). Втридорога. По спекулятивной цене. При том, что нормальные страны давно запретили экспорт столь критически важной продукции…
Так что там с зубами Радуцкого? Может, совещание проведём по маскам? Или традиционно помолчим в тряпочки и просто не заметим его жлобские глаза?
Я понимаю, что зарабатывать на смертях - тоже национальный вид спорта у нас. И тем не менее)…
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Надумали, ще не вечір... Більш тупіші за зєліних міністрів лише зєліни працівники ОП.
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Вот как надо действовать на опережение !!!
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Бессмысленная и глупая мера. Разрыв экономических связей приводит всегда и везде к автаркии и натуральному обмену.
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В этом нет никакого разрыва экономических связей. Украина никогда не являлась поставшиком медицинских масок в другие страны. То, что некоторые спекулянты желают на этом навариться в ущерб безопасности Украины и украинцев - это проблемы некоторых спекулянтов а не разрыв экономических связей.
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Это неправильная сиюминутная позиция. За масками пойдет что-то другое и все сразу начнут сами рвать отношения экономические.
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Это правильная позиция, аналогичная мерам, введенным другими странами.
Неправильная позиция - это пытаться наварить бабла на пандемии в ущерб безопасности своей страны.
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*Неправильная сиюминутная позиция
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Завтра, руководствуясь такой же логикой, ведущие страны запретят экспорт основных лекарств. И останется у нас в аптеках корвалол и зеленка.
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А вони і заборонять, он Німеччина не випустила партію масок, закуплених Словаччиною.
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Уявив: корабель терпить катастріфу, а якийсь зелений барига стоїть біля борту, підпливають аборигени з берега на моторках - а він їм продає жилети, круги, плоти та шлюпки.
Та хмуйнути того кровосіся в море, най його акуляка з хвостом згризе.
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Навіть тупим строковикам кажуть - ваша сила в колективних діях.
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- маски медицинские (хирургические)

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а смысл? их Радуцкий давно уже продал.. вчера в поликлинике спросил работника почему все без масок?.. так, нету, говорит, в продаже нигде
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Все вывезено еще до 12, теперь можно и "запретить".
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От виродки. Коні вкрали, стайню закрили.
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Все уже успели продать, а производить уже не из чего и нет смысла.
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Криза з короною показала, що уряди популістів не здатні керувати при форс мажорі.
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Кстати, а напомните кто говорил что маски не помогают? Может ему надо в рыло дать?
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