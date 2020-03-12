 Кабмин опубликовал список запрещенных для экспорта товаров противоэпидемического назначения на время карантина

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственый портал.
Запрету экспорта подлежат:
- водонепроницаемый лабораторный костюм;
- перчатки из других полимерных материалов;
- перчатки медицинские нестерильные неталькованные нитриловые;
- перчатки неопудренные из нитрила;
- халат изоляционный медицинский одноразовый;
- маски медицинские (хирургические);
- очки защитные;
- щиток защитный;
- респиратор класса защиты не ниже FFP2.
"Это ограничение вызвано исключительно мерами безопасности и предотвращения распространения на территории Украины коронавируса Sars-cov-2", - отметили в Кабмине.
Минэкономики призывает не закупать и не использовать без необходимости указанные товары, а главное - прислушиваться к рекомендациям врачей Минздрава Украины и Всемирной организации здравоохранения по предотвращению заболевания.
Напомним, вчера Кабинет Министров Украины запретил экспорт средств индивидуальной защиты украинского производства.
Маски проданы. Когда украинцы начнут выбивать зубы циничным мерзавцам радуцким? Март 12, 2020Без рубрикиКомментарии
Правительство выделит теперь 100 млн грн для закупки масок обратно. Втридорога. По спекулятивной цене. При том, что нормальные страны давно запретили экспорт столь критически важной продукции…
Трёхнедельный карантин. Формально жесткий, а по факту - как пойдёт. У нас ведь пока ещё нет убедительного очага, как в той же итальянской Ломбардии. Чтобы зубодробительно доказать очевидное.
Об этом пишет сегодня в Фейсбуке политолог Михаил Подоляк.
Тем не менее, общегосударственный карантин уже хоть что/то. Хоть какое-то профессиональное шевеление нынешних госменеджеров. Вечно опаздывающих.
Пусть поздно. Пусть в урезанном виде. Пусть без понимания причин/следствий и прочей логистики. Тем не менее, запреты на массовые мероприятия и развлечения, равно как и формирование в согражданах более ответственного отношения к новому вирусному штамму уже неплохо…
Однако, есть несколько сложных вопросы, которые так и не получили надлежащих ответов. По все той же причине - некому профессионально отвечать…
Базовые инфекционные больницы для карантина. Где, сколько коек, как быстро будут развёрнуты дополнительные места. С протоколами лечения и отработкой прямо сейчас принципов работы в чрезвычайной ситуации.
Вопрос далеко не праздный. Ведь мы своими глазами/ушами видели потрясающую (по никчемности) реакцию профильных врачей из профильной инфекционной больницы в Виниках, которые хоровым образом пропели гимн, радуясь непоступлению к ним на карантин будущих «новосанжарцев»…
Ещё вопросы. Есть ли договоренности о закупках действительно объемных партий тест-систем по Covid19, а также аппаратов для искусственной вентиляции легких? Ведь того количества, которое у нас есть сейчас (605 аппаратов ИВЛ в спец/больницах) явно недостаточно.
Не сейчас, разумеется. А если начнётся движ…
Важно также понять, кто и как быстро организует оперативный штаб и включит в работу любой «противоэпидемический протокол»? Или будет как с экс-министром Скалецкой, которая на полном серьезе заявляла о возможности лечения вирусной пневмонии (!) противобактериальными антибиотиками? Невероятная дремучесть…
Ну и главный вопрос. Когда, наконец, мы начнём жестоко выбивать зубы циничным мерзавцам?
Вот что собирается делать «государство Зеленского» с ушлым Радуцким? С этим крысиным парнишкой, который лизоблюдски терся возле Порошенко в 2014/2015 и который сейчас точно также лизоблюдски трется возле Зеленского строго в своих лысых корыстных интересах? И даже входит павлином в спецгруппу по продолжению крутых мед/реформ Супрун?
Что делать теперь с 983,5 тонн медицинских масок, которые этот ушлейший бырыжонок быстро успел собрать с рынка и втюхать тому же Китаю?
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Ах да, правительство выделит теперь 100 млн грн для закупки их обратно). Втридорога. По спекулятивной цене. При том, что нормальные страны давно запретили экспорт столь критически важной продукции…
Так что там с зубами Радуцкого? Может, совещание проведём по маскам? Или традиционно помолчим в тряпочки и просто не заметим его жлобские глаза?
Я понимаю, что зарабатывать на смертях - тоже национальный вид спорта у нас. И тем не менее)…
Неправильная позиция - это пытаться наварить бабла на пандемии в ущерб безопасности своей страны.
Та хмуйнути того кровосіся в море, най його акуляка з хвостом згризе.
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а смысл? их Радуцкий давно уже продал.. вчера в поликлинике спросил работника почему все без масок?.. так, нету, говорит, в продаже нигде