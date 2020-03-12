EN|RU|UK
Темы дня: Карантин в Украине Борьба с коронавирусом Российские террористы сбили Боинг Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины
  4680  55
Все про:Минск (1314) Донбасс (20899) Ермак Андрей (129) Козак Дмитрий (11)

 Козак от лица Путина надел Ермаку на голову "консультативный совет", а тот молчит, - журналист Шуклинов

В перечне договоренностей, достигнутых на встрече в Минске руководителем Офиса Президента Украины Андреем Ермаком и заместителем руководителя Администрации Президента Российской Федерации Дмитрием Козаком, говорится о создании так называемого Консультативного совета. Однако украинская власть до сих пор не дала никакого комментария по этому поводу.

Об этом пишет в фейсбуке журналист "Лиги" Петр Шуклинов, сообщает Цензор.НЕТ.

"Никто не может мне сказать, зачем нужен "консультативный совет" по Донбассу. Власть воды в рот набрала и молчит. Делает вид, что ничего не произошло. Козак от лица Путина вчера в Минске официально надел этот совет на голову Ермаку. Теперь, вместо Украины, комментарии на эту тему раздает Песков. Ермак молчит. Зеленский молчит. Говорит только Россия. Кто войдет в совет? Зачем это надо Украине? Мы собрались признавать террористические организации России на Донбассе стороной переговоров? Это такой компромисс? Президент Зеленский согласился с этим? Еще раз: кто войдет в этот совет и зачем он Украине? Ноль коммуникаций. Ноль объяснений. Ноль информационной политики", - написал он.

Читайте также: "Новый план Путина - заставить Украину легитимизировать российских боевиков на Донбассе", - Яценюк о переговорах в Минске

Козак от лица Путина надел Ермаку на голову консультативный совет, а тот молчит, - журналист Шуклинов 01

Источник: https://censor.net.ua/n3181043
 
 
 Топ комментарии
 
По-моему, уже давно надо не задавать вопросы ЗЕ, а искать людей и возможности для его устранения.
 показать весь комментарий
 
Єрмак чесно відробляє зарплату в руських рублях. Дистипліна, єпт його мать.
 показать весь комментарий
 
Дятлы ни как не могут раздуплиться, или осознанно совершают предательство интересов страны. Всем давно известны цели московитов, усадить нас за стол переговоров с лугандонцами, самим как бы устраниться, и втюхать лугандон в Украину на своих условиях. При Порошенко они этого сделать не смогли, а теперь пожалуйста...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Єрмак чесно відробляє зарплату в руських рублях. Дистипліна, єпт його мать.
 показать весь комментарий
 
 
Які можуть бути запитання до шавки Єрмака, коли головний зрадник України ....йло.
 показать весь комментарий
 
 
да, ***** з маленької, бо є ще велике *****, замовник
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
молчание..золото..
 показать весь комментарий
 
 
Зебіли раді, що обрали антиукраїнську владу.
 показать весь комментарий
 
 
Козак уже громогласно заявил, что украинские власти наконец согласились на прямые переговоры с руководителями ДНР/ЛНР!
 показать весь комментарий
 
 
Раненый впопучленец движется в Украину за пенсией по инвалидности.
 показать весь комментарий
 
у него произошел внутренний конфликт с гравитацией
 показать весь комментарий
 
 
И как, помогло? Предатели остановились?
 показать весь комментарий
 
По-моему, уже давно надо не задавать вопросы ЗЕ, а искать людей и возможности для его устранения.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Как же ты его "устранишь", парахабит, со своего пробздевшегося дивана?
 показать весь комментарий
 
― Сколько у меня было? Один год. Сколько за побег дадут? Три! Сколько за детский сад и квартира? Ну, пускай десять! Сколько всего будет?
― Четырнадцать.
― И я за какой-то паршивый четырнадцать лет эта гадюка терпеть буду? Который старуха в колодец положила? Вы как хотите, а я иду в милицию.
― Да. Иди! Тебя он не тронет.
А Вы? Вы так и будете терпеть его до самой смерти, да?
― Вась, а Вась, я ему давеча говорю: у меня насморк, так он...
Козак от лица Путина надел Ермаку на голову "консультативный совет", а тот молчит, - журналист Шуклинов - Цензор.НЕТ 7175
 показать весь комментарий
 
 
Дятлы ни как не могут раздуплиться, или осознанно совершают предательство интересов страны. Всем давно известны цели московитов, усадить нас за стол переговоров с лугандонцами, самим как бы устраниться, и втюхать лугандон в Украину на своих условиях. При Порошенко они этого сделать не смогли, а теперь пожалуйста...
 показать весь комментарий
 
 
Два аіда з одного ти каналу знайдуть спільну мову і щось з цього будуть мати на кишеню.
 показать весь комментарий
 
Ермак сепарская тварь, хочет повторить участь Сивохи.
 показать весь комментарий
 
 
А що з Сивохою? Та гнида стріпалась і пішла, а 15 хлопців в каталажці.
 показать весь комментарий
 
 
так ермак за рашу он как и сивоха предатель
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Так пэтя замутил, нужно выкашливать теперь
 показать весь комментарий
 
 
А чего вы стали жопами кашлять именно в 2019-м, а при Пэте все нормуль было?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
За мои комментарии здесь по поводу подписания пэтюнькой первого Минска меня деактевировали
 показать весь комментарий
 
Простой же вопросы вроде:
1. С чего ты взял, что их Пэтюня подписал.
2. Почему выполнять Минские начал не Пэтюня, а ЗЕлупок.
 показать весь комментарий
 
 
Скажу больше, их пэтьуня написал, сам хвалился даже.
Отвод артиллерии при ком начался?
Купи меморию, амнезийщик.
 показать весь комментарий
 
Шо правда шоле, лушпайка ватная? А серые зоны при ком заняли?
 показать весь комментарий
 
А навіщо викашлювать? П. 1 Мінська який? ПОВНЕ припинення вогню! Є повне припинення вогню? Нема! Значить якщо п. 1 не виконано, то нафіга інші пункти виконувати???
 показать весь комментарий
 
 
Последствия таких "надеваний" мы давно уже наблюдаем... Похоже темпы в Кремле не устраивают. Там хотят турбо режим .
 показать весь комментарий
 
 
«Никто не может мне сказать, зачем нужен "консультативный совет" по Донбассу.» - саме для того, щоб «Мы собрались признавать террористические организации России на Донбассе стороной переговоров? Это такой компромисс? Президент Зеленский согласился с этим? Еще раз: кто войдет в этот совет и зачем он Украине?», без знаків запитання.
Саме для того, щоб війну, агресію ***** та окупацію української території визнати "громадянським конфліктом"
 показать весь комментарий
 
 
так Козак Ермак это ж один человек, ну тот что Сибирь к московии присоединил.
 показать весь комментарий
 
для вас всіх, гебні касапської - да, хотілось би цього. Але стосовно України, щоб її ви знову колонізували.
 показать весь комментарий
 
 
"Козак от лица Путина надел Ермаку на голову "консультативный совет", а тот молчит, - журналист Шуклинов" - Ермак из той же обоймы команды Зе, что и Сивоза, Богдан, Бужанский и ещё несколько коллаборантов, и это только подтверждает, что Лицедей, хорошо завуалированный двуликий Янус, и надо уже что то делать для нейтрализации кремлёвских агентов.
 показать весь комментарий
 
 
А що з тобою, зебіл, робити, який їх на Печерськ просунув?
 показать весь комментарий
 
_Ермак, Зелепут, шайка зелёных - враги Украины. Пора осознать и перестать задавать им нелепые в таком случае вопросы.
 показать весь комментарий
 
 
Ответ один: мудаки у власти... но зато новые лица...
 показать весь комментарий
 
 
Єрмак самостійна фігура? Ні. Значить все зі згоди віслюка. (Віслю́к (лат. Equus africanus asinus), осел, або африканський осел - одомашнена форма віслюка, підвид з роду Кінь (Equus), ряду Конеподібних)
 показать весь комментарий
 
 
Беда в том, что і віслюк марионетка...
 показать весь комментарий
 
 
А какое право этот Ермак имеет что-то подписывать от имени Украины?!
Кто он, бл@дь, такой, кроме администратора по организации бубочкиного питания?!
 показать весь комментарий
 
 
Мене від прізвища зЕЛЕНСЬКИЙ вже тіліпає. Я тебе зеля (не лох) своїми руками хочу задавити, як путінське щеня. Ти мразь кацапська. Подохнеш в муках.
 показать весь комментарий
 
 
В принципе - правильные вопросы........, то что преЗедент «морозится» - тоже не новое явление.......
Удивляет, что «уставшие от вАйны»/«только не бАрыга»/«хуже не будет» - молчат=>ведь очевидно, что их «избранники» сдают интересы страны........
 показать весь комментарий
 
 
Кратко: Петр Шуклинов в 2017 году написал, что если Порошенко искоренит коррупцию, то он войдёт в историю. В апреле 2019 года написал, что Порошенко вошел в историю, но не победил коррупцию.
И это он написал в апреле:

"В воскресенье у новой банды все получится. Даже не сомневайтесь. Все готово. Потому что урок не усвоили. И должны заплатить. Снова. И будете платить. Мы будем платить. В строй встанете, глаза - в землю, рты друг на друга в соцсетях - и на забой. Как коровы: кто-то молоком заплатит, кто-то - мясом.
Но я тоже иду на выборы. Приму свою часть ответственности за страну. И проголосую в воскресенье. Забой, так забой. Я с вами, дорогая моя страна. И этот пост - о дураках, мечтателях и карме народа. О нашей бесконечной возне. И неисправимом оптимизме.
***
А через пять лет вы снова напишете, что во всем виноваты журналисты. Через пять лет, когда вот этих будут выгонять из власти, а вот тех - точно таких же - ставить вместо них", - написал Шуклинов в Facebook."

Если есть новая банда, значит есть и предыдущая?
А что за слово "забой", которое на Зе начинается?
 показать весь комментарий
 
 
Есть выражение: "Хвост крутит собакой". В нашем случае "Сопля управляет организмом".
 показать весь комментарий
 
Не спорю. Але і Оманський, заглядаючий в очі Х-ла, далеко не патріот.
 показать весь комментарий
 
ето тока я етим зекацапским выходкам перестал удивлятся?
 показать весь комментарий
 
 
Козак від імені Путіна надів Єрмаку на голову "консультативну раду", а той мовчить, - журналіст Шуклінов - Цензор.НЕТ 7078

Козак от лица Путина надел Ермаку на голову "консультативный совет"
 показать весь комментарий
 
 
вы понимаете, что они не остановятся!!!!!!!!!!! (они это Зелёнкин и его команда) намази закон о продаже земли, закон о языке, остановка движения в НАТО, вопрос становится конкретно, или УБИРАТЬ ЭТО ИЛИ ТИХО ВОЗМУЩАТЬСЯ И ДАВАТЬ ИМ ВЫПОЛНЯТЬ ЗАДАНИЕ МОСКВЫ.
 показать весь комментарий
 
 
Тут і пояснювати не треба нічого.
В док. фільмі Edge of war, премьер-міністр Великобританії Чемберлен, після підписання з Гітлером договору про мир, пише своїй дружині:
"Я подивився в очі Гітлеру і побачив, що йому можна вірити".
Це вам ніщо не нагадує?
Історія нічому не вчить? Чи не вчить тільки тих, хто не хоче вчитися?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх