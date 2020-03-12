 Козак от лица Путина надел Ермаку на голову "консультативный совет", а тот молчит, - журналист Шуклинов

Об этом пишет в фейсбуке журналист "Лиги" Петр Шуклинов, сообщает Цензор.НЕТ.

"Никто не может мне сказать, зачем нужен "консультативный совет" по Донбассу. Власть воды в рот набрала и молчит. Делает вид, что ничего не произошло. Козак от лица Путина вчера в Минске официально надел этот совет на голову Ермаку. Теперь, вместо Украины, комментарии на эту тему раздает Песков. Ермак молчит. Зеленский молчит. Говорит только Россия. Кто войдет в совет? Зачем это надо Украине? Мы собрались признавать террористические организации России на Донбассе стороной переговоров? Это такой компромисс? Президент Зеленский согласился с этим? Еще раз: кто войдет в этот совет и зачем он Украине? Ноль коммуникаций. Ноль объяснений. Ноль информационной политики", - написал он.

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