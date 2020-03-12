 Козак от лица Путина надел Ермаку на голову "консультативный совет", а тот молчит, - журналист Шуклинов

Об этом пишет в фейсбуке журналист "Лиги" Петр Шуклинов, сообщает Цензор.НЕТ.
"Никто не может мне сказать, зачем нужен "консультативный совет" по Донбассу. Власть воды в рот набрала и молчит. Делает вид, что ничего не произошло. Козак от лица Путина вчера в Минске официально надел этот совет на голову Ермаку. Теперь, вместо Украины, комментарии на эту тему раздает Песков. Ермак молчит. Зеленский молчит. Говорит только Россия. Кто войдет в совет? Зачем это надо Украине? Мы собрались признавать террористические организации России на Донбассе стороной переговоров? Это такой компромисс? Президент Зеленский согласился с этим? Еще раз: кто войдет в этот совет и зачем он Украине? Ноль коммуникаций. Ноль объяснений. Ноль информационной политики", - написал он.
З ним будуть розмовляти
― Четырнадцать.
― И я за какой-то паршивый четырнадцать лет эта гадюка терпеть буду? Который старуха в колодец положила? Вы как хотите, а я иду в милицию.
― Да. Иди! Тебя он не тронет.
― А Вы? Вы так и будете терпеть его до самой смерти, да?
― Вась, а Вась, я ему давеча говорю: у меня насморк, так он...
1. С чего ты взял, что их Пэтюня подписал.
2. Почему выполнять Минские начал не Пэтюня, а ЗЕлупок.
Отвод артиллерии при ком начался?
Купи меморию, амнезийщик.
Саме для того, щоб війну, агресію ***** та окупацію української території визнати "громадянським конфліктом"
Кто он, бл@дь, такой, кроме администратора по организации бубочкиного питания?!
Удивляет, что «уставшие от вАйны»/«только не бАрыга»/«хуже не будет» - молчат=>ведь очевидно, что их «избранники» сдают интересы страны........
И это он написал в апреле:
"В воскресенье у новой банды все получится. Даже не сомневайтесь. Все готово. Потому что урок не усвоили. И должны заплатить. Снова. И будете платить. Мы будем платить. В строй встанете, глаза - в землю, рты друг на друга в соцсетях - и на забой. Как коровы: кто-то молоком заплатит, кто-то - мясом.
Но я тоже иду на выборы. Приму свою часть ответственности за страну. И проголосую в воскресенье. Забой, так забой. Я с вами, дорогая моя страна. И этот пост - о дураках, мечтателях и карме народа. О нашей бесконечной возне. И неисправимом оптимизме.
***
А через пять лет вы снова напишете, что во всем виноваты журналисты. Через пять лет, когда вот этих будут выгонять из власти, а вот тех - точно таких же - ставить вместо них", - написал Шуклинов в Facebook."
Если есть новая банда, значит есть и предыдущая?
А что за слово "забой", которое на Зе начинается?
Козак от лица Путина надел Ермаку на голову "консультативный совет"
В док. фільмі Edge of war, премьер-міністр Великобританії Чемберлен, після підписання з Гітлером договору про мир, пише своїй дружині:
"Я подивився в очі Гітлеру і побачив, що йому можна вірити".
Це вам ніщо не нагадує?
Історія нічому не вчить? Чи не вчить тільки тих, хто не хоче вчитися?