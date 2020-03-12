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 Коронавирус могут определить уже в 9 региональных лабораториях, - Ляшко

9 вирусологических лабораторий Минздрава в разных регионах Украины могут проводить тест на определение Covid-19 без обращения к центральной референс-лаборатории в Киеве.

Об этом на брифинге 12 марта сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

По его словам, такие тесты могут проводить лаборатории в Житомире, Тернополе, Днепре, Виннице, Киевской области, Ривном, Львове и Запорожье.

Кроме этого, Министерство здравоохранения собирается закупить около 20 тысяч тестов на коронавирус.

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"Мы дорабатываем с Министерством финансов дополнительное выделение средств для лабораторных центров Министерства здравоохранения, будет приобретено около 20 000 упаковок быстрых тестов, которые позволят протестировать 100 000 человек, и около 600 упаковок тест-систем для тестирования в вирусологических лабораториях. Параллельно мы работаем с другими организациями для того, чтобы увеличить количество точек тестирования на коронавирусную инфекцию, чтобы не было никаких ограничений для всех, кто нуждается в тестировании", - сказал Ляшко.

По его словам, согласно с обновленными рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, будет изменен алгоритм и стандарт оказания медицинской помощи при Covid-19, а также внесены изменения в алгоритмы тестирования.

"Тестирование с каждым днем ​​будем расширять", - сказал Ляшко.

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Ляшко также сообщил, что Минздрав обратился к торговым сетям с просьбой разместить в торговых точках антисептики для свободного пользования посетителями.

По данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса, по состоянию на 12 марта в мире новым коронавируса заражены уже 127 749 человек, а количество умерших составило 4717, выздоровели 68307 человек.

Источник: https://censor.net.ua/n3181042
 
 
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а в черновцах, где зафиксирован коронавирус, почему нет?
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"Готовность": "Будем расширять", "Закупим", "Собираемся". Все..
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Вместо того, чтобы работать на упреждение, чиновники чухаются с опозданием на две-три недели. Только недавно вернулся из Барселоны. Теперь понимаю, почему даже российский Аэрофлот отменил сотни рейсов в Испанию. Понимают ли власть, украинские авиакомпании, что это (Испания, в тч Барселона) еще одни ворота для коронавируса? Рейсы туда следует немедленно отменить, пока еще не поздно! Испания - следующая после Италии, Германии, Франции по распространению опасной беды.
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Джефф Слейтер А автобусы? Ок. 600 штук в неделю, из Европы, в основном, из Италии и Польши?
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Запрись у себя в кладовке и через угольный фильтр дыши.
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