 На ММК им. Ильича завершен проект системы очистки за $31 млн

На Мариупольском металлургическом комбинате им. Ильича, входящем в "Группу Метинвест", завершено строительство современного комплекса аспирационных систем для доменного производства. Стоимость проекта - более $31 млн, сообщает 5 канал со ссылкой на пресс-службу предприятия.



Строительство комплекса было начато в августе 2019 года. Благодаря новой системе существенно улучшится экологическая ситуация в Мариуполе, в разы уменьшатся выбросы пыли. Для удаления мелких частиц используется метод засасывания их с потоком воздуха в трубопровод системы аспирации.



"Ключевое в этой установке - рукавные фильтры. Эта установка будет соответствовать как украинским, так и европейским нормам", - говорит Сергей Голуб, руководитель проекта аспирационных установок доменных печей ММК им. Ильича.



По словам гендиректора комбината Тараса Шевченко, вскоре подобные установки будут установлены на всех доменных печах меткомбината: "Это первый этап. Согласно графику в течение этого и следующего года подобные газоочистные установки будут установлены на всех наших доменных печах".



На комбинате реализуется масштабный экологический проект - реконструкция систем газоочистки всех агломерационных машин (с помощью данных машин создается агломерат - основное сырье для производства чугуна или стали) и зоны охлаждения на пяти из них. Уже до конца апреля будут запущены газоочистные комплексы на большинстве агломашин.