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 Экономика, Общество
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Все про:ММК им. Ильича (49) экология (1219)

 На ММК им. Ильича завершен проект системы очистки за $31 млн

По словам гендиректора комбината Тараса Шевченко, вскоре подобные газоочистные установки будут установлены на всех доменных печах меткомбината.

На Мариупольском металлургическом комбинате им. Ильича, входящем в "Группу Метинвест", завершено строительство современного комплекса аспирационных систем для доменного производства. Стоимость проекта - более $31 млн, сообщает 5 канал со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Строительство комплекса было начато в августе 2019 года. Благодаря новой системе существенно улучшится экологическая ситуация в Мариуполе, в разы уменьшатся выбросы пыли. Для удаления мелких частиц используется метод засасывания их с потоком воздуха в трубопровод системы аспирации.

"Ключевое в этой установке - рукавные фильтры. Эта установка будет соответствовать как украинским, так и европейским нормам", - говорит Сергей Голуб, руководитель проекта аспирационных установок доменных печей ММК им. Ильича.

По словам гендиректора комбината Тараса Шевченко, вскоре подобные установки будут установлены на всех доменных печах меткомбината: "Это первый этап. Согласно графику в течение этого и следующего года подобные газоочистные установки будут установлены на всех наших доменных печах".

На комбинате реализуется масштабный экологический проект - реконструкция систем газоочистки всех агломерационных машин (с помощью данных машин создается агломерат - основное сырье для производства чугуна или стали) и зоны охлаждения на пяти из них. Уже до конца апреля будут запущены газоочистные комплексы на большинстве агломашин.

Источник: https://censor.net.ua/n3181040
 
 
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Ахметов типа выполнил положение закона о декомунизации. Оказывается что Ильич это не ленин, а заслуженный металлург который работал на заводе при совке.
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хитро! а когда Днепропетровск - это не Петровский а Святой Петр...не проканало )))))
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Завершен проект системы. А когда сама система будет работать?
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Ты смотри - повозмущались-повозмущались и таки начали что-то делать.
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