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 Политика Украины
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 Прокуратура и СБУ создают реестр иностранцев, незаконно посещавших оккупированный Крым, - прокурор АРК Поночовный

Служба безопасности и прокуратура Автономной республики Крым создают реестр иностранцев-нарушителей, которые незаконно посещали оккупированную территорию полуострова.

Об этом заявил прокурор АР Крым Игорь Поночовный, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду"

"Информация, которой владеет прокуратура автономии и Главное управление Службы безопасности Украины АР Крым, в отношении лиц, нарушавших порядок въезда/выезда на временно оккупированную территорию полуострова Крым, будет систематизирована в своеобразном реестре, что позволит оперативно реагировать на попытки нарушителей попасть в Украину... Конечно, это не государственный реестр, однако своевременное получение соответствующими органами информации позволит своевременно реагировать на попытки въезда нарушителей в Украину и привлекать их к предусмотренной ответственности", - рассказал он.

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Информацию о нарушителях будут передавать в Государственную пограничную службу.

Кроме того, если кто-то из этих лиц появится на украинской границе, прокуроры и следователи СБУ будут проводить с ними необходимые следственные действия.

Сейчас еще неизвестно, будет ли реестр опубликован в открытом доступе. Этот вопрос пока решается.

Приезд в оккупированный Крым не с материковой Украины, а с территории другого государства, является нарушением украинского закона. Такие действия квалифицируются как незаконное пересечение государственной границы, так как официальные пункты пропуска сейчас работают только на админгранице с материковой Украиной. Для гражданина Украины такое нарушение грозит штрафом, для иностранца – запретом на въезд в страну.

Источник: https://censor.net.ua/n3181039
 
 
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такой реестр уже есть, называется сайт Миротворец
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А хто дозволив д-р Альбану приїхати в Україну?
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Ідіоти.
Миротворець вже нє? Треба плісняві прозвітувати про списання грошей на давно існуючі проекти?
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дождитесь когда вирус победят, может предьявлять обвинения не кому будет.
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