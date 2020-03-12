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 Общество, Здоровье
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 Минздрав рекомендует отпускать работников на дистанционную работу, - главный санврач Ляшко

Министерство здравоохранения дало рекомендации предприятиям относительно необходимых мер в связи с распространением Covid-19.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил замглавы Минздрава, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Мы предоставили рекомендации для всех предприятий о том, как и что надо делать в пределах здания или предприятия, чтобы предотвратить возможное заболевание гриппом, гриппоподобными заболеваниями в том числе и коронавирусной болезнью. Это четкий алгоритм, что должно быть сделано", - сказал он.

Он добавил, что это общеизвестные вещи, и Минздрав рекомендует по возможности отпускать работников на дистанционную работу для уменьшения количества людей, которые будут передвигаться общественным транспортом и одновременно находиться в закрытом помещении.

Общие рекомендации предприятиям и учреждениям - чаще проветривать помещение, обрабатывать поверхности моющими и дезинфицирующими средства, соблюдать правила гигиены, при ухудшении самочувствия и проявлениях ОРВИ обращаться к врачу.

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Источник: https://censor.net.ua/n3181037
 
 
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а кто там перемещается, на общественном транспорте?
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опять же....чего с них начинать? нехай пашут... закроются и... пашут ))))
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а кто там перемещается, на общественном транспорте?
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опять же....чего с них начинать? нехай пашут... закроются и... пашут ))))
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типун те на язык!
мы живы только благодаря тому, что эти ******* "слуги" до нас еще не добрались.
если доберутся - сразу можно ложиться в гроб.

пусть лучше сидят по оманам и буковелям...
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А ХЗ. "Мы предоставили рекомендации для всех предприятий о том, как и что надо делать в пределах здания или предприятия, чтобы предотвратить возможное заболевание гриппом, гриппоподобными заболеваниями в том числе и коронавирусной болезнью."
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_У нас в наличии разгорающаяся пандемия + начавшийся коллапс и дезинтеграция национальных экономик. Люто... Идеальный шторм! Сценарий БП.


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А солдатів-контрактнив тоже розпустити ? Будуть по скайпу стріляти ? Хоча це якраз рожева мрія зебуїнів ...
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Повторяется ситуёвина прошлого века: испанка + война (Первая Всемирная).
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Таксистів теж на дистанційну роботу?
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Хлебопекарни будут по вайберу делать хлеб А врачи лечить людей по Телемедицине. Шахтеры добывать уголь через удаленный доступ. Мля...как же страшно далеки они от народа..........
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