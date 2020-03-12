 На Донбассе за 3 месяца погибли двое гражданских, еще 17 человек ранены, - миссия ООН

Об этом заявила глава миссии ООН в Украине Матильда Богнер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"В период с середины ноября 2019 до середины февраля 2020 УВКПЧ (Управление Верховного комиссара ООН по правам человека. - Ред.) зафиксировало, что двое гражданских мужчин погибли, а 17 гражданских лиц ранены (13 мужчин, 3 женщины и один мальчик). это на 55% меньше, чем количество жертв гражданских за предыдущие три месяца ", - отметила Богнер.

При этом глава миссии отметила, что в 2019 году количество жертв среди гражданского населения была самым низким за весь период конфликта - 27 погибших и 140 раненых. "Это на 41% меньше, чем в 2018 году, когда погибли 55 человек и были ранены 226", - добавила она.

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Богнер также отметила, что с начала конфликта общее число погибших среди гражданского населения достигло 3350 человек, а более 7000 получили ранения.