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Все про:война (3750) ООН (2932) Донбасс (20899)

 На Донбассе за 3 месяца погибли двое гражданских, еще 17 человек ранены, - миссия ООН

Количество жертв среди гражданского население продолжает снижаться, но ситуация с безопасностью продолжает оставаться нестабильной и хрупкой из-за нарушений режима тишины.

Об этом заявила глава миссии ООН в Украине Матильда Богнер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"В период с середины ноября 2019 до середины февраля 2020 УВКПЧ (Управление Верховного комиссара ООН по правам человека. - Ред.) зафиксировало, что двое гражданских мужчин погибли, а 17 гражданских лиц ранены (13 мужчин, 3 женщины и один мальчик). это на 55% меньше, чем количество жертв гражданских за предыдущие три месяца ", - отметила Богнер.

При этом глава миссии отметила, что в 2019 году количество жертв среди гражданского населения была самым низким за весь период конфликта - 27 погибших и 140 раненых. "Это на 41% меньше, чем в 2018 году, когда погибли 55 человек и были ранены 226", - добавила она.

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Богнер также отметила, что с начала конфликта общее число погибших среди гражданского населения достигло 3350 человек, а более 7000 получили ранения.

Источник: https://censor.net.ua/n3181031
 
 
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Храшданскіє хотіли виведення ЗСУ з Донбасу. Тому місія ООН тут може звинува, уяати лише самых храшданскіх. А от військові, які виконують місію по захисту оцих Храшданскіє якось місію не зацікавили? Місія не хоче дізнатися, скільки військових за 3 місяці загинуло?
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Они бы ещё инфографику предоставили, где нарисовали 41% от двух убитых недорисованными силуэтами.
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Це часом не ті самі ідіоти, що не пускали ВСУ в 2014-му?
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Так наверное так и надо. Или в Парыже вы не об етом с ****** договаривались?
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