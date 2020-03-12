 Украина и Великобритания могут вскоре подписать соглашение о партнерстве, - замглавы МИД Боднар

Об этом он написал в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Продолжаются продуктивные переговоры в Лондоне относительно нового соглашения о стратегическом партнерстве с Великобританией. Достигнутый прогресс создает надлежащие основания для подписания соглашения в ближайшее время", - написал Боднар.

Напомним, в конце февраля в Киеве начались официальные переговоры Украины и делегации Великобритании о двустороннем соглашении по политическому сотрудничеству, свободной торговле и партнерству.

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