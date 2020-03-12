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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Боднар (71) Великобритания (2299) МИД (5351)

 Украина и Великобритания могут вскоре подписать соглашение о партнерстве, - замглавы МИД Боднар

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Украина и Великобритания могут в ближайшее время подписать соглашение о стратегическом партнерстве.

Об этом он написал в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Продолжаются продуктивные переговоры в Лондоне относительно нового соглашения о стратегическом партнерстве с Великобританией. Достигнутый прогресс создает надлежащие основания для подписания соглашения в ближайшее время", - написал Боднар.

Напомним, в конце февраля в Киеве начались официальные переговоры Украины и делегации Великобритании о двустороннем соглашении по политическому сотрудничеству, свободной торговле и партнерству.

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Источник: https://censor.net.ua/n3181029
 
   
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Могут подписать, а могут не подписать, масса возможностей...
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Но шансы очень велики - 50/50. Украина и Великобритания могут вскоре подписать соглашение о партнерстве, - замглавы МИД Боднар - Цензор.НЕТ 1617

Правда "партнерство" может резко закончиться, когда суд ВБ затребует тушку Коломойского.
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Или все мучительно помрут от коронавируса...
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Шото мне подсказывает, что вряд ли это будет ВБ. Україна і Велика Британія можуть незабаром підписати угоду про партнерство, - заступник глави МЗС Боднар - Цензор.НЕТ 8063
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А может быть для начала вспомнить, что подпись ВБ стоит под Будапештским Меморандумом ?????
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могут/ второе после будут любимое слово слуг народа Коломойского.
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