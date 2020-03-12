 Киевский памятник Щорсу будет перенесен, - Дробович

"Вариантов по Щорсу несколько. Или переезд в Каховку, так как концепция местного музея это будет предусматривать, или переезд на ВДНХ. Если Каховка не поймет всех преимуществ, которые ей даст большой музей, который объединит выдающиеся произведения искусства тоталитарного времени, тогда будет ВДНХ", - сказал Дробович в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, есть еще третий вариант – изменение контекста памятника.

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"Но пока художественное сообщество и кураторы не проявляют большого энтузиазма относительно предложений по переопределению, значит это обществу не очень нужно. А если обществу это не нужно, то мы будем действовать по букве закона", - добавил глава Института нацпамяти.

Дробович отметил, что говорил не с одним искусствоведом, которые заявляют, что это блестящий монумент.

"Но с точки зрения этики, с точки зрения закона здесь другая история. И насколько мне не изменяет память, то городские власти уже определилась и решение принято. Единственное, что удерживает памятник на месте, - это решение Минкульта", - констатировал он.

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Как сообщалось, в 2018 году мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что выступает против переноса памятника Щорсу, установленного в центре столицы, и отметил, что этот памятник является одним из самых красивых в Европе.