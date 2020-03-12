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 Политика Украины, Киевские новости
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Все про:Институт нацпамяти (234) Киев (18686) памятник (1917) декоммунизация (492) Дробович (24)

 Киевский памятник Щорсу будет перенесен, - Дробович

Памятник Николаю Щорсу в Киеве будет перенесен либо в Музей монументальной пропаганды тоталитарного режима в Каховке (Херсонская обл.), либо на ВДНХ в украинской столице, сообщил глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович.

"Вариантов по Щорсу несколько. Или переезд в Каховку, так как концепция местного музея это будет предусматривать, или переезд на ВДНХ. Если Каховка не поймет всех преимуществ, которые ей даст большой музей, который объединит выдающиеся произведения искусства тоталитарного времени, тогда будет ВДНХ", - сказал Дробович в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, есть еще третий вариант – изменение контекста памятника.

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"Но пока художественное сообщество и кураторы не проявляют большого энтузиазма относительно предложений по переопределению, значит это обществу не очень нужно. А если обществу это не нужно, то мы будем действовать по букве закона", - добавил глава Института нацпамяти.

Дробович отметил, что говорил не с одним искусствоведом, которые заявляют, что это блестящий монумент.

"Но с точки зрения этики, с точки зрения закона здесь другая история. И насколько мне не изменяет память, то городские власти уже определилась и решение принято. Единственное, что удерживает памятник на месте, - это решение Минкульта", - констатировал он.

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Как сообщалось, в 2018 году мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что выступает против переноса памятника Щорсу, установленного в центре столицы, и отметил, что этот памятник является одним из самых красивых в Европе.

Источник: https://censor.net.ua/n3181027
 
 
 Топ комментарии
 
Нам в Києві цей пам'ятник непотрібний разом із Дробовичем.
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Переносьте відразу на смітник, будь-ласка.
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Краще його не переносити, а пофарбувати у рожевий колір із емблемою СН.
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Переносьте відразу на смітник, будь-ласка.
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Нам в Києві цей пам'ятник непотрібний разом із Дробовичем.
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Поскольку его лицо лепили из фейса молодого кравчука, то это фактически и не памятник щорсу. Поэтому его можно просто переназвать, например пямятник воинам УНР.
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будет.-Главное слово слуг народа Коломойского.
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І порошенківських холуїв./ Откуда глаза украинцам открываешь, мигрант? Из какой страны?
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З тебе такий самий українець, як з гівна куля, кацапе)
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З тебе такий самий українець, як з гівна куля, кацапе)/ Украинцы воюют на фронте, работают в тылу. А ты , мигрант колбасный, в сайте украинском вы.....ся. Нехорошо.
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Кацапе, вчи мову. Будеш вважатися кваліфікованим рабом)
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Мигранты колбасные горой за Пэтю - он им дал возможность туалеты драить по всей европе
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Дарую тобі копієчку у вигляді відповіді. Поц ти лахтинський, зайвохромосомний син мокшанця і кози. Хочеш більших принижень (і відповідно копійок)? Канюч, не соромся.
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Тваринка8% не в змозі принизити людину апріорі)
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ви гадаєте, тільки Зеленський покінчить з борошнами України?
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З борошнами може покінчити тільки наш сивочолий гетьман та батько нації Петро Олексійович Срака)
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а скажи, це у вас у Ольгіно темнік такий - до будь-якої теми Порошенка пихати, та поливати його?
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Его и поливать не нужно - обоср.... всей семьей
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На коняку імператора Лександра посадили колоборанта Щорса. Пам'ятник кому?!
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Перенесіть цей пам'ятник на київський іподром. І нехай це буде пам'ятником бойовому коню. А Щорса там і близько не стояло. Скульптуру вершника на коні робили з натури Леоніда Кравчука ( в молодості).
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Кравчук знатний натурник, такий міршавий, як і Щорс. Якби дружина Щорса не приперлась до Довженка - ніхто про Щорса зараз не чув.
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Краще його не переносити, а пофарбувати у рожевий колір із емблемою СН.
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Може залишити лише коня. Буде пам'ятник "Конь без пальто".
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Відбити кінську голову і буде пам"ятник Кентавру.
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Причепити педалі і буде "кентавр педальний без пальто".))
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Трішки допрацювати молотком й долотом - і буде Каломийський на віслючку.
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Для Оманского осла конь слишком хорош, а для Коломойского всадник.

Щорс должен располнеть, а конь обмельчать. Київський пам'ятник Щорсу буде перенесено, - Дробович - Цензор.НЕТ 203
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Перевернути зверху вниз і підписати: Єслі б конь імєл мєня - я б, навєрно, помєр.))
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Лошадь действительно очень красивая. Вот её-то можно и оставить.
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Конидлу перенесут. А коня пусть оставят на месте.
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такой обрыв знаю чуть дальше Украинки вниз по Днепру - лететь будут вместе с конидлой секунд десять - не налюбуешься...
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ладно, вы меня убедили, конидла и правда не причем, пусть уже командир полка
"голова повязана, кровь на рукаве" уже как то сам и пешком в топку...
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Киевский памятник російському окупанту Щорсу
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Щорс и так недалеко от вокзала - в добрый путь.
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