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 Происшествия, За рубежом
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 COVID-19: Чехия вводит чрезвычайное положение

В Чехии в связи с коронавирусом завтра вводится 30-дневное чрезвычайное положение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Aktualne.cz.

Так, начиная с пятницы пабы и рестораны будут закрыты после 20:00. Также будут закрыты спортивные залы, бассейны и другие спортивные учреждения, клубы, галереи и библиотеки, а также закусочные в торговых центрах.

Правительство запрещает гражданам Чехии путешествовать в Италию, Австрию, Германию, Китай, Иран и Южную Корею.

Въезд в страну иностранцам из стран с высоким уровнем риска будет запрещен, а гражданам Чехии будет запрещено совершать поездки в места с высоким уровнем риска.

Иностранцы не смогут въезжать в Чехию из Германии и Австрии.

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Источник: https://censor.net.ua/n3181026
 
   
 Топ комментарии
 
меры как меры...все равно ничего умнее придумать невозможно...
разве шо как рашка и сев. корея-молчать.
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Прикапали кацапа біля дороги , видніються копита та роги....
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Ні, концентрація людей більша в післяробочий час. Ще один приклад недокарантину "щоб не вбити бізнес"
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А что сделают с теми, кто пошлёт эти запреты? COVID-19: Чехия вводит чрезвычайное положение - Цензор.НЕТ 9636
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Бездумные, бессмысленные меры под влиянием истерии журналистов.
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А что, коронавирус начинает распространяться в Чехии только после 20-00?
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Пива нап'ється і починає розповсюджуваться COVID-19: Чехія вводить надзвичайний стан - Цензор.НЕТ 1717
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Ні, концентрація людей більша в післяробочий час. Ще один приклад недокарантину "щоб не вбити бізнес"
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меры как меры...все равно ничего умнее придумать невозможно...
разве шо как рашка и сев. корея-молчать.
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Прикапали кацапа біля дороги , видніються копита та роги....
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Иностранцы не смогут въезжать в Чехию из Германии и Австрии Источник: https://censor.net.ua/n3181026
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У мене знайомі живуть в Німеччині на кордоні з Чехією та їздять до Чехії за їжею, бо так дешевше. Тепер їм капєц.
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вводит /Европа а не Ближний восток с его может, будет, введет, усилит.
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