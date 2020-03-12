 Польша объявляет состояние эпидемической угрозы из-за коронавируса

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польское радио", об этом заявил министр здравоохранения Лукаш Шумовский.

"Это означает, что в следующих распоряжениях министр здравоохранения может временно ограничить людей специфическим способом перемещения, может временно ограничить и запретить торговлю определенными продуктами, может временно ограничить функционирование некоторых учреждений и учреждений труда и может ввести запрет организации мероприятий и любых собраний с определенным в распоряжении количеством людей", - объяснил министр.

Шумовский напомнил, что вчера Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с коронавирусом.

Министр здравоохранения еще раз обратился с особой просьбой к молодежи. "Это не свободное время. Не недооценивайте вирус, будьте ответственными и оставайтесь в изоляции", - подчеркнул он.

Шумовский также поблагодарил поляков за добросовестное соблюдение правил карантина.

Ранее сообщалось, что за последние сутки количество зараженных коронавирусом в Польше увеличилось с 26-ти до 47-ми человек.

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