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 Происшествия, За рубежом
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 Польша объявляет состояние эпидемической угрозы из-за коронавируса

Министерство здравоохранения Польши вводит в стране состояние эпидемической угрозы, а это значит, что власть может ограничивать перемещение лиц и торговлю определенными продуктами.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польское радио", об этом заявил министр здравоохранения Лукаш Шумовский.

"Это означает, что в следующих распоряжениях министр здравоохранения может временно ограничить людей специфическим способом перемещения, может временно ограничить и запретить торговлю определенными продуктами, может временно ограничить функционирование некоторых учреждений и учреждений труда и может ввести запрет организации мероприятий и любых собраний с определенным в распоряжении количеством людей", - объяснил министр.

Шумовский напомнил, что вчера Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с коронавирусом.

Министр здравоохранения еще раз обратился с особой просьбой к молодежи. "Это не свободное время. Не недооценивайте вирус, будьте ответственными и оставайтесь в изоляции", - подчеркнул он.

Шумовский также поблагодарил поляков за добросовестное соблюдение правил карантина.

Ранее сообщалось, что за последние сутки количество зараженных коронавирусом в Польше увеличилось с 26-ти до 47-ми человек.

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Источник: https://censor.net.ua/n3181025
 
   
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А харківському двоколісному Гєпє до сраки вірус. Польша объявляет состояние эпидемической угрозы из-за коронавируса - Цензор.НЕТ 399
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Кураторы Адольфовича дали наверняка разнарядку на дестабилизацию ситуации - а там и пидороссия подтянется.... Только это такой себе бал... на костях...
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в натурі, курва, ізолюйся єслі хочеш бить здоров
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Явно Польская власть хочет протащить какие-то законы, прикрываясь коронавирусом, чтобы не было протестов населения. Польща оголошує стан епідемічної загрози через коронавірус - Цензор.НЕТ 9724
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Да легко - они там там свои "крепы качают", еще недавно хотели аборты запретить, уже ограничили работу магазинов в Воскресенье "бо поляк мусыть у костьоле быць" ... Так что не все так однозначно ...
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