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 Зараженный коронавирусом человек может дольше месяца оставаться носителем болезни, - исследование

Люди, зараженные коронавирусом COVID-2019, могут распространять вирус далее в период до 37 дней после заражения.

Об этом свидетельствует исследование, опубликованное в медицинском журнале The Lancet, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

Авторы исследования отмечают, что эти выводы имеют "важное значение и для лиц, принявших решение самоизолироваться, и для указаний в отношении длительности антивирусной терапии".

К этим результатам ученые пришли на основе анализа историй болезни и лабораторных данных 191 пациента в КНР, заболевших COVID-2019, в том числе 54 скончавшихся.

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Ученые напомнили, что только у трети людей, болевших атипичной пневмонией SARS, вирус оставался активным в дыхательных путях в течение четырех недель после заражения.

В данный момент, напоминает Bloomberg, рекомендуемый срок карантина для лиц, предположительно зараженных коронавирусом, составляет 14 дней.

По состоянию на 12 марта в мире выявлено свыше 126,5 тыс. зараженных коронавирусом, более 4,6 тыс. скончались.

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Источник: https://censor.net.ua/n3181024
 
 
 Топ комментарии
 
звучит правдоподобно, надо брать
Зараженный коронавирусом человек может дольше месяца оставаться носителем болезни, - исследование - Цензор.НЕТ 6474
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скажите это жителям Санжар ...как раз месяц и не прошел от дня приезда терпил из Ухани
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скажите это жителям Санжар ...как раз месяц и не прошел от дня приезда терпил из Ухани
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А для зевлади головне це звільнити медиків.
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нада скалецкую и со опять в санжары засунуть!!!))))
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не теперь засовывать надо богатыреву с компашкой рыгомедиков.
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_Вирус с такой совокупностю характеристик - неудержим и неконтролируем. И когда кетай снимет карантин, у них полыхнёт снова.
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Так ось чому плісняві радять не носити маски. Щоб інфікований міг, якомога більше, заразити оточуючих
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Ну, а если все будут носит маски , то что изменится? Правильный ответ - ничего.
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